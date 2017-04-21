《路透早报》--4月21日

资料图片：2016年5月，平壤，晨雾笼罩下的主体思想塔倒映在大同江的水中。 REUTERS/Damir Sagolj

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月日经制造业PMI (0030)

--法国/德国/欧元区分别公布4月Markit制造业、服务业和综合PMI初值(0700/0730/0800)

--欧元区2月经常帐(0800)

--意大利2月工业订单及工业销售(0800)

--香港3月消费物价指数(CPI)及1-3月失业率(0830)

--英国3月零售销售(0830)

--加拿大3月CPI(1230)

--美国4月Markit综合、制造业和服务业PMI初值(1345)、3月成屋销售年率(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--世界银行与IMF举行春季会议(至4月23日)。出席21日活动的嘉宾包括：欧洲央行总裁德拉吉与执委科尔、瑞典央行总裁英韦斯与副总裁扬松等。

--国际货币基金组织(IMF)亚太部门举行新闻简报会(1200)

--20国集团(G20)财经首脑在华盛顿召开会议(至4月22日)

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加哈姆林大学社区经济发展座谈会的问答环节(1330)。

--加拿大财长摩尔诺发表讲话(1800)

--欧洲投资银行总裁Werner Hoyer在华盛顿布鲁金斯学会发表题为“欧洲的今天和明天”的讲话

美国重要企业财报：

通用电气(奇异,GE)、 霍尼韦尔(Honeywell)、斯伦贝谢(Schlumberger)等。

以下为4月20日下午5:00至4月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--巴黎市中心枪击案致一名警员死亡两人受伤，伊斯兰国宣称为此负责

法国警方和内政部宣布，周四夜间巴黎市中心发生枪击事件，造成一名警员死亡，其他两人受伤，枪手本人随后被警方击毙。这起发生在香榭丽舍购物大道上的事件距离法国大选仅有数日，另一名被认为涉及此案的嫌疑人仍然在逃。伊斯兰国通过其Amaq通讯社宣称对周四的枪击事件负责，并称袭击者是比利时人Abu Yousif。

--美国将对自中国等国进口钢铁是否威胁美国国安展开调查

美国总统特朗普周四针对中国等向美国市场出口廉价钢铁产品的经济体采取行动，启动一项联邦调查以确定进口钢铁产品是否对美国钢铁厂商及国家安全构成威胁。特朗普动用了一项很少使用的贸易法，根据该法案有可能开征新的关税。此举受到一直同海外竞争对手较劲的美国企业的赞扬，美国钢铁类股也因此上扬。

--美国劳动力市场趋紧，大西洋沿岸中部地区工厂活动降温

美国上周初请失业金人数增加10,000人，经季节调整后至24.4万人，增幅略高于预期，但续请失业金人数则降至17年低位，表明劳动力市场持续紧俏。此外，其他数据显示本月大西洋沿岸中部地区制造业聘雇更多的员工并增加工时，即使工厂活动较3月有所放缓。该数据亦突显出劳动力市场表现强劲。

费城联储公布另一份报告称，4月制造业活动指数虽从3月的正32.8降至正22.0，但仍处高位。就业指数上升2.4点，创下2011年5月以来最高。

--美国达拉斯FED总裁柯普朗称，今年升息三次仍是良好的预估基准

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，今年美联储仍有可能升息三次，但该央行拥有观望经济如何发展的灵活性。柯普朗表示，资产负债表方面的动作最早可能会在今年晚些时候或明年初，美联储在开始缩表前的两到三个月时给出这方面的行动计划是适宜的。柯普朗预计GDP增长表现稍好于数据显示的那样，但柯普朗称他的预估没有将财政政策考虑在内。

--德国经济形势好转，第一季增速料加快--财政部

德国财政部表示，德国经济好转势头今年第一季可能加快，推动税收增长超过预期。财政部月报中称，最近的产出数据、未来订单以及不断增长的就业，都表明今年前三个月经济活动加速。财政部称，1-3月期间联邦政府以及16个地方州的税收收入较上年同期增长6.8%，比全年增幅预期2.9%高出一倍多。

--西部数据称可能与INCJ及DBJ合作收购东芝芯片事业

东芝半导体事业合作伙伴--西部数据一名高阶主管表示，正与日本有国资背景的产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行(DBJ)洽谈，将考虑与两家机构联合收购东芝芯片事业。

日本东芝的债权人--三井住友信托银行社长桥本胜表示，该行将全力支持目前陷入困境的东芝。“当东芝提出具体的援助请求时，我们会认真考虑，”桥本胜表示。

--重要企业业绩财报：

* 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动公布，今年首季净利同比增长3.7%，至248亿元人民币。该公司一季度营运收入为1,840亿元，亦按年升3.7%，得益于通信服务收入显现良好的增长势头，并抵销了手机终端销售下滑的影响。

* 全球最大另类资产管理公司黑石集团公布第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。第一季可分配收益大增212%至12.3亿美元。

* 宝马公布第一季税前获利跳升27%，中国合资企业利润增加

[市场摘要]：

股市:

--美国股市周四上扬，纳斯达克指数创纪录收盘高位，因以美国运通为首的一批企业公布的业绩良好，推升股市。

道琼工业指数升174.22点，或0.85%，至20,578.71点；标准普尔500指数上扬17.67点，或0.76%，至2,355.84点；纳斯达克指数上涨53.74点，或0.92%，至5,916.78点。

--欧洲股市小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。

泛欧STOXX 600指数收涨0.2%。法国CAC 40指数跑赢欧洲其它指数，跳升1.5%，创3月初以来最大单日涨幅。英股富时100指数勉力小涨0.1%，德国股市DAX指数小涨0.09%。

汇市:

--欧元兑美元守在三周高位附近，因在周日法国总统大选首轮投票前，一些交易商结清对欧元的空头押注。欧元兑美元微升0.09%，报1.0719美元，盘中稍早触及三周高位1.0777美元。

纽约尾盘，美元指数升0.06%，报99.796。英镑上扬0.29%，报1.2814美元。澳元和新西兰元等商品货币兑美元反弹，加元兑美元也回稳。

债市:

--美债收益率上涨，因投资者等待本周末的法国大选结果，风险胃纳改善提振股市，稍早收益率下跌，并跌破一个关键技术阻力位。

指标10年期美债收益率在约2.19%的技术阻力位下挣扎，在隔夜交易中曾测试该水平，纽约尾盘，10年期美债价格下跌12/32，收益率报2.25%。

--法国公债较可比德债利差收窄，法国总统大选首轮投票即将来临，市场气氛紧张。10年期法国/德国公债利差收窄至约三周最低的62个基点。

避险10年期德债收益率升至一周半高位0.24%，法国10年期公债收益率则触及三个月低点0.86%。市场也轻松消化了法国今日三年期和五年期新债供应，这是法国周日大选前最后一批公债发售。

油市:

--油价涨跌不一，盘中在平盘上下拉锯，因投资者评估美国产量上升，相对于地缘政治不确定性和海湾主要产油国关于石油输出国组织(OPEC)减产协议可能延长的评论，对市场的影响哪一个更大。

指标美国原油收跌0.17美元，为连续第四日下跌，报每桶50.27美元。布兰特原油小升0.06美元，报每桶52.99美元。

金属市场:

--金价在周三录得逾六周来最大单日跌幅后周四持稳，因美元走软遏制了金价跌势，不过市场波动幅度不大，投资者等待即将举行的法国大选结果。

现货金收报每盎司1,281.35美元。美国6月期金收涨0.03%，报每盎司1,283.80美元。

--期铜、期锌和其它基本金属价格上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.2%，报每吨5,623美元，期锌在LME市场涨幅最大，急升3.2%，报2,632美元。LME期铝则攀升2.1%，为11月以来的最大单日涨幅，报收1,942美元。(完)