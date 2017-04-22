《路透早报》--4月22日

资料图片：2016年12月，云南大理洱海，一名女子和她的孩子在船头喂食鸥鸟。 REUTERS/Jason Lee

[重大数据或新闻]

--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。

--美国总统特朗普称，他将在周三宣布重大的税改计划，又表示，“没有特别推动”医保改革，国会下周是否投票关系不大。

--美联储副主席费舍尔称，尽管近期的一些经济数据疲弱，今年再升息两次仍是合适的。

--欧洲央行总裁德拉吉称，区内经济增长加速，但仍需宽松政策。

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。他不希望就下个月的货币政策委员会会议上将投什么票做出承诺，因为仍有很多数据要公布。

--国际货币基金组织(IMF)称，将可能再次上调对中国2017年GDP成长预估，因中国第一季经济成长好于预期。

--消息人士称，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC技术委员会提议把在6月到期的全球原油限产协议延长六个月。不过，俄罗斯能源部长诺瓦克拒绝回答是否俄罗斯会参与减产计划延长，称全球库存正在下降。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国4月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.8，为去年9月以来最低，预估为53.5，3月终值为53.3。[nZPT7RZZ06]

* 美国4月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为52.5，为去年9月以来最低，预估为53.0，3月终值为52.8。美国4月MARKIT综合PMI初值为52.7，3月终值为53.0。

* 全美不动产协会(NAR)公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户，预估为增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。

* 加拿大统计局公布，3月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%，较上年同期上涨1.6%。3月核心CPI较前月上涨0.3%，较上年同期上涨1.3%。

--惠誉称将意大利长期外币和本币发行人违约评等从BBB+下调至BBB，展望为稳定。

--中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。美国总统特朗普称，他将在下周三发布一项重大的税改计划。道琼工业指数收跌30.95点，或0.15%，报20,547.76点；标准普尔500指数收挫7.15点，或0.30%，报2,348.69点；纳斯达克指数收跌6.26点，或0.11%，报5,910.52点。本周发布的一系列企业业绩强劲，帮助提振了市场人气。本周，道指升0.46%，标普500指数升0.85%，纳斯达克指数升1.8%，为三周来首周周线上涨。

--法国绩优股指数周五跑输其它欧洲指标股指，因投资者在结果难以预料的第一轮法国总统大选前不愿冒险押注。法国股市CAC指数下跌0.37%，但泛欧STOXX指数上涨0.1%。本周两者皆小幅下挫，但距离上周触及的今年高点均相差不到2%。德国股市DAX指数收涨0.18%。英股富时100指数微幅收跌0.06%。下周欧洲业绩期将全面展开，瑞士信贷、瑞银和思爱普(SAP)等公司将发布业绩。

汇市:

--欧元兑美元下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。美元指数上涨0.14%，报99.913。在美国总统特朗普称他将在下周公布税改计划，其中包括“大幅”下调个人和企业税后，美元扩大涨幅。

债市:

--美债价格上涨，因法国周日将进行大选，且美国没有重大经济数据为市场指引方向。周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。10年期美债价格周五上升4/32，收益率报2.23%。

--法国公债收益率从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。法国10年期公债利差盘初下跌，交易商聚焦周日大选首轮投票前最后一批民调结果，对隔夜交易时段巴黎枪击案造成一名警察死亡事件的反应减弱。两年期法债收益率上涨4个基点，至负0.39%，10年期法债收益率升2.5个基点，报0.88%，从稍早触及的三个月低点0.80%反弹。法国和德国10年期公债利差报63个基点左右，稍早跌穿60个基点，为本月首见。德国10年期公债收益率日内基本持稳，报约0.25%，多数其他欧债收益率小幅上升。

油市:

--油价下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了OPEC减少全球原油供应过剩的努力。本周美国活跃钻机连续第14周增加，且俄罗斯能源部长诺瓦克拒绝回答是否俄罗斯会参与减产计划延长。周五布兰特原油结算价报每桶51.96美元，大跌1.03美元或2%，美国原油期货收报49.62美元，重挫2.2%或1.09美元。本周，布兰特原油期货大跌7%，美国原油期货下挫6.7%，均为3月10日该周以来最大周度百分比跌幅。

金属市场:

--黄金价格微幅上涨，投资者静待周末法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。1830 GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。美国期金收高0.4%至每盎司1,289.10美元。

--工业金属价格普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘持平于每吨5,622.50美元，本周下跌1.2%。(完)