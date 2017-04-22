《路透早报》--4月22日

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
[重大数据或新闻]
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
--美国总统特朗普称，他将在周三宣布重大的税改计划，又表示，“没有特别推动”医保改革，国会下周是否投票关系不大。
--美联储副主席费舍尔称，尽管近期的一些经济数据疲弱，今年再升息两次仍是合适的。
--欧洲央行总裁德拉吉称，区内经济增长加速，但仍需宽松政策。
--英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。他不希望就下个月的货币政策委员会会议上将投什么票做出承诺，因为仍有很多数据要公布。
--国际货币基金组织(IMF)称，将可能再次上调对中国2017年GDP成长预估，因中国第一季经济成长好于预期。
--消息人士称，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC技术委员会提议把在6月到期的全球原油限产协议延长六个月。不过，俄罗斯能源部长诺瓦克拒绝回答是否俄罗斯会参与减产计划延长，称全球库存正在下降。
--周五公布的重要经济数据包括：
* 美国4月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.8，为去年9月以来最低，预估为53.5，3月终值为53.3。[nZPT7RZZ06]
* 美国4月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为52.5，为去年9月以来最低，预估为53.0，3月终值为52.8。美国4月MARKIT综合PMI初值为52.7，3月终值为53.0。
* 全美不动产协会(NAR)公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户，预估为增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。
* 加拿大统计局公布，3月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%，较上年同期上涨1.6%。3月核心CPI较前月上涨0.3%，较上年同期上涨1.3%。
--惠誉称将意大利长期外币和本币发行人违约评等从BBB+下调至BBB，展望为稳定。
--中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。美国总统特朗普称，他将在下周三发布一项重大的税改计划。道琼工业指数收跌30.95点，或0.15%，报20,547.76点；标准普尔500指数收挫7.15点，或0.30%，报2,348.69点；纳斯达克指数收跌6.26点，或0.11%，报5,910.52点。本周发布的一系列企业业绩强劲，帮助提振了市场人气。本周，道指升0.46%，标普500指数升0.85%，纳斯达克指数升1.8%，为三周来首周周线上涨。
--法国绩优股指数周五跑输其它欧洲指标股指，因投资者在结果难以预料的第一轮法国总统大选前不愿冒险押注。法国股市CAC指数下跌0.37%，但泛欧STOXX指数上涨0.1%。本周两者皆小幅下挫，但距离上周触及的今年高点均相差不到2%。德国股市DAX指数收涨0.18%。英股富时100指数微幅收跌0.06%。下周欧洲业绩期将全面展开，瑞士信贷、瑞银和思爱普(SAP)等公司将发布业绩。
汇市:
--欧元兑美元下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。美元指数上涨0.14%，报99.913。在美国总统特朗普称他将在下周公布税改计划，其中包括“大幅”下调个人和企业税后，美元扩大涨幅。
债市:
--美债价格上涨，因法国周日将进行大选，且美国没有重大经济数据为市场指引方向。周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。10年期美债价格周五上升4/32，收益率报2.23%。
--法国公债收益率从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。法国10年期公债利差盘初下跌，交易商聚焦周日大选首轮投票前最后一批民调结果，对隔夜交易时段巴黎枪击案造成一名警察死亡事件的反应减弱。两年期法债收益率上涨4个基点，至负0.39%，10年期法债收益率升2.5个基点，报0.88%，从稍早触及的三个月低点0.80%反弹。法国和德国10年期公债利差报63个基点左右，稍早跌穿60个基点，为本月首见。德国10年期公债收益率日内基本持稳，报约0.25%，多数其他欧债收益率小幅上升。
油市:
--油价下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了OPEC减少全球原油供应过剩的努力。本周美国活跃钻机连续第14周增加，且俄罗斯能源部长诺瓦克拒绝回答是否俄罗斯会参与减产计划延长。周五布兰特原油结算价报每桶51.96美元，大跌1.03美元或2%，美国原油期货收报49.62美元，重挫2.2%或1.09美元。本周，布兰特原油期货大跌7%，美国原油期货下挫6.7%，均为3月10日该周以来最大周度百分比跌幅。
金属市场:
--黄金价格微幅上涨，投资者静待周末法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。1830 GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。美国期金收高0.4%至每盎司1,289.10美元。
--工业金属价格普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘持平于每吨5,622.50美元，本周下跌1.2%。(完)
(整理 利棣儿；审校 李军)
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透纽约5月22日 - 美国第二大汽车制造商福特汽车(Ford Motor)周一意外决定替换执行长，可能无法带动该公司低迷的股价回升。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特的演唱会在结束时发生爆炸，造成至少19人死亡，约50人受伤。两名美国官员表示，爆炸案疑似自杀炸弹客所为。