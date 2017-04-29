《路透早报》--4月29日

[重大数据或新闻]

--尽管美国首季经济增长步伐为三年来最慢，但薪资以10年来最快速度增长，该数据提振美元兑日圆周五上涨，另一方面，欧元区通胀升至接近欧洲央行通胀目标，带动欧元兑美元攀升。美国公债价格受月底买盘推动收高，但美股微幅收低。下周市场聚焦在美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策会议，普遍预计联储将维持利率不变，关注会后声明及对之后会议的政策暗示。

--第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长，但企业投资和薪资急升，表明随着时间推移，经济活动将重拾动能。商务部周五发布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为0.7%，因政府进一步减少国防支出，企业也减少库存支出，这是2014年第一季度以来最差表现。但这一疲弱数据并未反映出经济体质的真实情况。第一季薪资增长为10年来最快，劳动力市场接近充分就业，企业设备投资为2015年第三季以来最强。

--韩联社援引韩国军方，朝鲜在周六早从平壤以北地区试射一枚弹道导弹，但疑似发射失败，发射后数秒后在空中爆炸。* 中国外长王毅周五敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难。俄罗斯外交部副部长周五也呼吁朝鲜停止核和导弹发展项目，但称对朝鲜动武“完全不能接受”。不过，美国国务卿蒂勒森称朝鲜对日韩发动攻击的威胁真实存在，促请联合国安理会先发制人。联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解。

--美国参众两院通过临时拨款法案，避免5月5日前政府出现停摆，送呈特朗普总统签署。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 数据显示，密西根大学4月美国消费者信心指数终值为97.0，低于路透调查预估的98和初值的98，3月终值为96.9。

* 加拿大统计局公布，加拿大3月工业品价格较前月上涨0.8%，较上年同期上5.1%。[* 欧盟统计局公布的初值数据显示，欧元区4月通胀率升幅高于预期，升至欧洲央行目标水准，核心通胀率升至逾三年来最高位。欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.9%，高于3月时1.5%的升幅，仅略低于2月时触及的四年高位2.0%。[--俄罗斯央行将指标利率从9.75%下调至9.25%。

--路透调查预测，如果石油输出国组织(OPEC)及其伙伴国延续减产协议，那么全球油市可能会在年底时达到供需均衡。不过分析师表示，非OPEC国家石油产出增加的前景，尤其是美国页岩油产量增长，可能会继续损害油市再平衡进程。这项对35位经济学家和分析师进行的调查预测，2017年布兰特原油均价在每桶57.04美元，上个月的预测则为57.25美元，而今年迄今的均价为55美元左右。

--标准普尔称确认英国'AA/A-1+'评等，展望仍为负面。

* 标准普尔确认德国“AAA/A-1+”评等，展望为稳定。

* 惠誉确认荷兰“AAA”评等，展望为稳定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。不过，主要股指4月月线上涨，纳斯达克指数录得连续第六个月上升，为近四年来的最长升势。道琼工业指数跌40.82点，或0.19%，至20,940.51点；标准普尔500指数跌4.57点，或0.19%，至2,384.20点；纳斯达克指数下跌1.33点，或0.02%，至6,047.61点。本周，道指上涨1.9%，标普500指数升1.5%，纳斯达克指数升2.3%。本月，三大股指分别上涨1.3%，0.9%和2.3%。

--欧洲股市受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。泛欧STOXX 600指数收低0.2%，报387.09点，但本周收高2.5%，为去年12月来表现最强的一周，因法国大选首轮投票结果对市场有利，新的资金涌入区内股市。

汇市:

--欧元兑美元上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美联储今年还会再升息两次。欧元高见1.0947美元，迫近本周稍早触及的五个半月高位1.0950美元。美元兑日圆盘中最多上涨0.4%，至111.71日圆日内高位，逼近4月26日触及的111.77日圆的近四周高位。美元指数小跌，至99.015。

欧元兑美元本月月线可望上涨2.3%，连升第二个月。美元兑日圆本月月线可能基本持稳。美元指数本月可能下跌约1.3%，连续第二个月月线下跌。

债市:

--美国公债价格收高，收盘前出现月底买盘，扭转首季美国首季GDP数据公布后出现的跌势。数据显示，经济增长放缓，但通胀和薪资稳步成长。尾盘，指标10年期公债价格升3/32，收益率报2.285%，低于周四尾盘的2.296%。GDP数据公布后，该收益率稍早触及日高2.338%。美国30年期长债升6/32，收益率由2.965%降至2.954%。短债方面，两年期公债收益率由周四尾盘的1.258%升至1. 269%。

--法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，下跌约12个基点，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的机率微弱的一个迹象。周五该收益率报负0.52%，本周下跌14个基点，势将创近五年来的最大周度跌幅。法国10年期公债收益率本月下跌20个基点，可望录得2016年6月以来的最大月度跌幅。南欧公债收益率本周均大幅下挫。相反，德债收益率上涨，10年期德债收益率本周有望升7个基点，为3月初以来的最大周度升幅。

油市:

--原油价格上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。美国原油盘中高见49.76美元，收升0.36美元，或0.74%，报每桶49.33美元。布兰特原油收涨0.29美元，或0.56%，报每桶51.73美元。两份原油合约的周线和月线势将下跌。

金属市场:

--金价上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。1842 GMT，现货金涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高1.5%。美国6月期金收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铅触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。三个月期铅收高2%，报每吨2,249美元，为4月18日来最高。三个月期铜周五最后买入价上涨0.4%，报5,713美元，扭转上日跌势。(完)