《路透早报》--5月1日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国4月进出口及贸易收支初值(0000)

--日本4月日经制造业采购经理人指数(PMI)(0030)

--瑞士3月零售销售(0715)

--美国3月实质个人支出、所得及个人消费支出(PCE)物价指数(1230)

--美国3月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值(1300)

--加拿大4月Markit经季调制造业采购经理人指数(PMI)(1330)

--美国4月Markit制造业PMI终值(1345)

--美国3月建筑支出、4月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)

--韩国4月消费者物价指数(CPI)(2300)

暂无重大经济事件及官员讲话

以下为4月28日下午5:00至5月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国经济首季增长步伐为三年来最慢，因消费者支出增长放缓

美国商务部发布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为0.7%，因政府进一步减少国防支出，企业也减少库存支出，这是2014年第一季度以来最差表现。但这一疲弱数据并未反映出经济体质的真实情况。

第一季薪资增长0.9%为10年来最快，劳动力市场接近充分就业，企业设备投资为2015年第三季以来最强。企业投资和薪资急升，表明随着时间推移，经济活动将重拾动能。

数据公布后，美债价格下跌，美元和美股基本持平。

--中国4月官方制造业和非制造业PMI明显回落，经济企稳基础恐不牢

中国一季度开局良好的经济形势能否延续恐怕会存疑问。4月制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)双双呈明显回落之势，其中制造业PMI更是创出去年10月以来的低点至51.2，较上月回落0.6个百分点，非制造业PMI环比下降达1.1个百分点。虽然仍然双保持在扩张区间，但明显放缓的扩张步伐预示着中国经济企稳的基础并不牢固。

尤其是制造业的13个分项指数三个上升10个下降，其中下降的生产和新订单仍位于扩张区间，但两者差值扩大至1.5个百分点，显示市场供需增速均有所放缓，也让市场担心制造业扩张速度开始放缓，二季度中国经济回调压力上升。

--朝鲜无视国际社会压力，进行弹道导弹试验

朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。美国和韩国官员称，朝鲜从平壤北部地区进行的试射似乎失败，是3月以来朝鲜导弹试射连续第四次失败。朝鲜试射导弹后，美国总统特朗普在被问及他将对朝鲜发出什么讯息时对记者称：“你很快就能知道”，但没有详述美国将如果应对。

人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。

--英国首相预计退欧协商艰难，欧盟警告英国不要 “幻想”

英国首相特雷莎·梅表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。特雷莎·梅称需立场强硬才能达成有利协议。欧盟执委会主席贾克在与特雷莎·梅会晤后，担心达成协议的前景。

--美国国会通过权宜支出法案，以避免政府关门

美国由共和党占主导的国会周五避免了政府关门，再给议员一周时间制定出一直到9月30日的联邦支出方案。但像国防支出等棘手的问题仍然无解。参议院通过语音投票通过一项权宜的支出方案，这次投票全盘支持。此前众议院以382-30的票数通过。总统特朗普稍晚签署了这项立法，避免了许多政府部门周六在他上任百天之际关门。

-伊朗石油部长称收到OPEC等产油国对于延长减产的积极信号

伊朗石油部长尚甘尼表示，石油输出国组织(OPEC)和该组织之外产油国对于延长减产协议都给出了积极信号。伊朗自身也支持减产。尚甘尼称，“过去几天，我们收到OPEC和其他协议减产的产油国对于将减产延长到2017年下半年的积极信号。”

--企业面消息：

* 原油价格上升助雪佛龙及埃克森美孚季度获利轻易超过分析师预期，在这两家企业推进页岩油扩张之际，奠下乐观基调。埃克森美孚第一季业绩尤为强劲，即使产量下降4%，获利仍跳增逾一倍至40.1亿美元。雪佛龙转亏为盈，季度获利26.8亿美元，现金流量转正，收入超越支出，实现华尔街分析师长久以来冀望的里程碑。

* 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭称，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。不过，主要股指4月月线上涨，纳斯达克指数录得连续第六个月上升，为近四年来最长升势。

道琼工业指数跌40.82点，或0.19%，至20,940.51点；标准普尔500指数跌4.57点，或0.19%，至2,384.20点；纳斯达克指数下跌1.33点，或0.02%，至6,047.61点。本周，道指上涨1.9%，标普500指数升1.5%，纳斯达克指数升2.3%。本月，三大股指分别上涨1.3%、0.9%和2.3%。

--欧洲股市受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。泛欧STOXX 600指数收低0.2%，报387.09点，但本周收高2.5%，为去年12月来表现最强的一周，因法国大选首轮投票结果对市场有利，新的资金涌入区内股市。

汇市:

--欧元兑美元上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美联储今年还会再升息两次。欧元高见1.0947美元，迫近本周稍早触及的五个半月高位1.0950美元。美元兑日圆盘中最多上涨0.4%，至111.71日圆日内高位，逼近4月26日触及的111.77日圆的近四周高位。美元指数小跌，至99.015。

欧元兑美元本月月线可望上涨2.3%，连升第二个月。美元兑日圆本月月线可能基本持稳。美元指数本月可能下跌约1.3%，连续第二个月月线下跌。

债市:

--美国公债价格收高，收盘前出现月底买盘，扭转此前美国数据公布后出现的跌势。数据显示，虽然首季经济增长温和，但通胀和薪资稳步成长。

尾盘，指标10年期公债价格升3/32，收益率报2.285%，低于周四尾盘的2.296%。此前在GDP数据公布后，该收益率曾触及日高2.338%。30年期长债价格升6/32，收益率由2.965%降至2.954%。两年期公债收益率由周四尾盘的1.258%升至1. 269%。

--法国两年期公债收益率4月势将下跌约12个基点，创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的机率微弱的一个迹象。周五该收益率报负0.52%，周线料下跌14个基点，创近五年来最大周度跌幅。

法国10年期公债收益率本月料下跌20个基点，创2016年6月以来最大月度跌幅。南欧公债收益率本周均大幅下挫。相反，德债收益率上涨，10年期德债收益率本周有望升7个基点，为3月初以来最大周度升幅。

油市:

--原油价格上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。

美国原油盘中高见49.76美元，收升0.36美元，报每桶49.33美元。布兰特原油收涨0.29美元，报每桶51.73美元。两份原油合约的周线和月线均收跌。

金属市场:

--金价上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，此外全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。现货金收报每盎司1,267.65美元，4月势将收高1.5%。美国6月期金收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铅触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。三个月期铅收高2%，报每吨2,249美元，为4月18日来最高。三个月期铜周五最后买入价上涨0.4%，报5,713美元，扭转上日跌势。(完)