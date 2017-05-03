《路透早报》--5月3日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国4月失业人数和失业率(0800)

--英国4月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)(0830)

--欧元区第一季国内生产总值(GDP)首次估值、3月生产者物价指数(PPI)(0900)

--美国4月ADP民间就业岗位变动(1215)

--美国4月Markit服务业、综合PMI终值(1345)

--美国4月供应管理协会(ISM)非制造业PMI(1400)

--韩国3月经常帐收支(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞典央行执委会会议(1100)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定(1800)

以下为5月2日下午5:00至5月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美中两国讨论联合国对朝鲜导弹试射采取更严厉的回应

外交人士透露，美国与中国正在磋商联合国安理会对朝鲜弹道导弹试射采取更为严厉的回应，包括制裁措施。目前尚不清楚中国政府对新制裁的态度如何。安理会以往对朝鲜的五次核试验和两次远程火箭发射都以扩大制裁做为回应。在与其他安理会成员国讨论之前，通常是美国和中国先就新的制裁举措进行磋商。

--路透专访：勒庞称欧元是一个严重负担；她若掌权或考虑资本管制

法国极右翼总统候选人勒庞(Marine Le Pen)称，如果她在周日选举中获胜并且在她进行法国退出欧盟的谈判时出现银行挤兑，那么资本管制是政策选项之一，但她强调未必会需要这样做。对于弃用欧元这一多数选民都不赞成的举措，勒庞在之前数日传递出的讯息颇为混乱，但她周二澄清，希望法国脱离欧元区。

--苹果第二季iPhone销量意外下滑，股价盘后下跌

美国消费电子巨擘苹果公布，第二季iPhone销售意外下滑，显示消费者期待苹果最重要的产品iPhone 10周年纪念版的推出而暂时持币待购。苹果在会计年度第二季中销售5,076万部iPhone，低于上年同期的5,119万部。苹果增加了资本回报计划500亿美元，增加股份回购授权350亿美元，并上调季度派息10.5%。第二季净利增至110.3亿美元，或每股盈利2.10美元。业绩公布后，苹果股价盘后下挫2.1%。

--美国4月汽车销售延续3月疲态，华尔街担心汽车业荣景终结

美国4月经季节调整后的汽车销售年率为1,688万辆，同比减少4.7%。主要汽车生产商报告4月美国新车销售出现下滑，表明推动美国汽车行业在去年创下销售纪录的这一长期荣景周期正在失去动力。汽车股闻讯下跌。

--三星电子获韩政府批准，其零部件与软件可用于自动驾驶车测试

三星电子获得韩国当局许可，可于国内测试配备有该公司电子零部件与软件的无人驾驶汽车。三星电子正努力跨足自动驾驶车产业，寻求刺激增长的新要素。韩国国土部发表声明表示，这款汽车是由一家韩国汽车制造商所生产汽车的改版，车内使用三星电子自家零部件，例如相机与人工智能软件等。

--消息人士称，多家银行调高北京房贷利率

六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。消息人士指出，这六家银行取消了首套房贷款的折扣，相当于借款成本增加。此前，首套房利率最低可按基准利率打九五折。据消息人士表示，银行业者还将二套房的浮动利率提高10个百分点，执行较基准利率上浮20%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘微升，因科技股和工业股的上涨抵消了汽车和能源股的下跌，投资者消化大批业绩报告。苹果股价盘后大跌2.1%，此前公司公布，第二季iPhone销售意外下滑。

道琼工业指数收高36.43点，或0.17%，报20,949.89点；标准普尔500指数收涨2.84点，或0.12%，报2,391.17点；纳斯达克指数收升3.76点，或0.06%，报6,095.37点。

--欧洲股市在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。泛欧STOXX 600指数收高0.75%，为2015年8月来最高收位。金融股和工业股领涨。

法国股市CAC 40指数升至近十年最高，收涨0.7%，德股DAX指数再创新高，收高0.56%。英股富时100指数上扬0.64%。

汇市:

--美元兑日圆从六周高位回软，兑欧元下滑，此前公布的美国4月汽车销售数据疲弱，令对美联储对今年余下时间升息最终采取较预期更鸽派的观点的忧虑加重。

美元兑日圆上涨最多0.4%，至112.30日圆，为3月21日来最高，尾盘仅上涨0.1%，至111.97日圆，因风险意愿减弱。欧元兑美元尾盘上涨0.3%，报1.0925美元。美元指数尾盘跌0.1%，报98.982。

债市:

--美国公债价格上扬，此前美国公布的汽车销售数据疲弱，令市场担心消费者支出力道，且投资人等待美联储周三结束两日货币政策会议后发布的声明。尾盘，指标10年期美国公债价格升9/32，收益率从周一尾盘的2.33%降至2.30%。

--希腊公债收益率触及2014年底以来最低，此前该国政府宣布就救助改革方案已与金主达成协议，这将为释放救助资金铺平道路。五年期希腊公债收益率跌60个基点至5.89%，为2014年10月以来最低。10年期希腊公债收益率降42个基点至6.06%，为2014年9月以来最低。

德国10年期公债收益率涨1个基点至0.33%，其他多数高评级欧债收益率也小涨。

油市:

--布兰特原油价格跌至2017年以来最低收位，抹去了石油输出国组织(OPEC)11月底同意减产以来的涨幅，此前油价跌穿了一个关键技术支撑位。

布兰特原油收跌1.06美元，或2.1%，报每桶50.46美元，为OPEC达成减产协议前一日11月29日以来最低收位。美国原油收跌1.18美元，或2.4%，报每桶47.66美元，为3月21日以来最低收位。

金属市场:

--黄金跌至三周低位，因对较高风险资产的需求推高股市，美元兑日圆触及六周峰值。现货金收报每盎司1,256.79美元，稍早触及1,251.37美元，此为4月10日来最低，且在200日移动均线附近。美国期金收报每盎司1,257美元。

--伦敦期铜价格触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.2%，稍早触及4月10日来最高5,820美元。

期铅小跌至2,248美元，但供应忧虑提供了支撑。期锡升0.3%，报19,960美元，稍早触及4月12日来最高20,085美元。(完)