《路透早报》--5月4日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲3月商品及服务贸易收支(0130)

--中国4月财新服务业采购经理人指数(PMI)(0145)

--瑞士第二季消费者信心指数(0545)

--意大利4月Markit/ADACI服务业PMI(0745)

--法国4月Markit服务业和综合PMI(0750)

--德国4月Markit服务业和综合PMI(0755)

--欧元区4月Markit服务业和综合PMI终值(0800)、3月零售销售(0900)

--英国4月Markit/CIPS服务业PMI、3月消费者信贷(0830)

--美国4月Challenger企业计划裁员岗位(1130)；3月国际贸易收支、第一季单位劳工成本和非农业生产率初值、一周请领失业金人数(1230)；3月工厂订单(1400)

--加拿大3月贸易收支(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国人民银行副行长易纲及印尼财政部长英卓华在亚洲开发银行小组会议上发言(0200)

--东盟+3财长与央行总裁联合会议(至5月5日)

--东南亚国协(东盟)加上日本、韩国及中国副财长与央行副总裁会议(至5月5日)

--澳洲央行总裁洛威发表讲话(0310)

--德国财政部长朔伊布勒出席在德班举行的非洲峰会

--瑞典央行副总裁扬松就“最新回购利率决定和当前经济形势”讲话(0800)；并在早餐会上讨论当前货币政策

--挪威央行宣布利率决定，并举行记者会(0800)

--欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话(1030)

--欧洲央行执委普雷特在一个会议上讲话(1100)

--欧洲央行执委会成员莫尔许在一个会议上讲话

--欧洲央行总裁德拉吉在一个颁奖典礼上发表讲话(1630)

--加拿大央行总裁波洛兹发表讲话(2025)

以下为5月3日下午5:00至5月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储按兵不动，对首季经济增长疲弱保持淡定

美联储周三维持利率不变，但淡化了首季经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。美联储在声明中称“委员会认为首季经济成长放缓可能是暂时性的”，并表示通胀已“接近”联储的目标水准。这些表态支撑美元兑欧元与日圆，且微幅推升美债收益率。

交易商仍预计美联储6月将加息， 并认为2017年12月第三次加息的可能性略低于50%。

--美众议院通过1.2万亿美元支出法案，为政府提供资金至9月底

美国众议院以309-118票通过1.2万亿(兆)美元支出法案，将为政府提供资金至9月底，避免联邦机构在现有资金用光后于周六关闭。该案之后将送交参议院表决，预计参议院将在周五午夜的截止期限前通过该案。五角大楼将是这项立法的大赢家，因该案大幅增加国防支出。这是今年首个获得两党支持而在众议院通过的重大法案，标志着总统特朗普取得首个立法胜利，尽管他反对其中部分条款。

--美国4月民间就业岗位增长放缓，但服务业加速扩张

民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美国4月民间就业岗位增加17.7万，为去年10月以来最小增幅。企业招聘速度4月放缓，但仍然稳健，而服务业增速快于预期，支持了尽管首季成长疲弱，但经济扩张仍在轨道上的观点。

--欧元区第一季GDP较前季成长0.5%，同比成长1.7%

欧元区第一季国内生产总值(GDP)首次估值为较前季成长0.5%，同比成长1.7%，这为一个强健的2017年打下基础。欧盟统计局还将去年第四季环比增长率从0.4%上调至0.5%，同比增长率从1.7%上修至1.8%，进一步表明欧元区经济稳健复苏。

--中国加强融资平台管理，严禁地方政府利用PPP举债--财政部

为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。

--波多黎各宣布债务重组，或为史上最大美国地方政府破产案

波多黎各宣布历史性的公共债务重组，可能成为美国3.8万亿美元的市政债市场有史以来规模最大的一次破产事件。虽然目前还不清楚波多黎各700亿美元债务中，有多少被纳入破产申请中，但金额肯定超过2013年的底特律破产事件。在一天之前，几家主要债权方起诉波多黎各债券违约。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘多数小跌，之前美联储维持利率不变，投资者消化又一波密集的业绩发布。美联储利多的声明发布后，标普金融股指数收涨0.6%，领涨各大板块。不过，标普500指数11大类股中，有七类收跌。

标普500指数小跌3.04点，或0.13%，收报2,388.13点。纳斯达克指数收挫22.82点，或0.37%，报6,072.55点，为约三周来最大单日百分比跌幅。道琼工业指数小涨8.01点，或0.04%，报20,957.9点。

--欧洲股市从上日触及的20个月高位微幅下跌，因部份公司公布的业绩不如人意，投资者锁定利润。欧洲STOXX 600指数微幅收低0.04%，日内大部份时间下跌。医疗保健上涨，支撑德股DAX指数收高0.16%，触及纪录新高。英股富时100指数收跌0.21%。法股CAC-40指数.FCHI收低0.06%。

汇市:

--美元普涨，兑日圆触及逾六周高位，此前美联储暗示仍在今年再升息两次的正轨上。美元兑日圆一度大涨0.7%，触及3月21日来最高112.69日圆，因美联储声明强化了6月升息及下半年再加息一次的预期。

美联储声明发布后，欧元兑美元一度跌0.4%，报1.0888美元日低，稍早高见1.0936美元。美元兑瑞郎、英镑和加元也跳涨。美元指数尾盘升0.4%，报99.345。

债市:

--指标美国公债收益率上涨，此前美联储维持利率不变，淡化了首季经济成长疲弱的影响，保留6月升息的可能性。指标10年期公债价格跌4/32，收益率从周二的2.30%升至2.31%。30年期公债价格涨15/32，收益率从周二2.98%降至2.96%。五年期公债和30年期公债收益率差收窄至111个基点。

--法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。法国10年期公债收益率一度跌3个基点至0.72%，为1月3日以来最低。法国和德国指标10年期公债的收益率差在41个基点，接近12月所及水准。

油市:

--油价微幅收涨，盘中交投震荡，市场消化美国政府库存报告。报告显示尽管有迹象显示原油供应过剩的情况可能正在缓解，但库存仍然高企，汽油需求疲弱。

美国原油期货上涨0.16美元，收报每桶47.82美元；早盘低见47.30美元，为3月27日来最低。布兰特原油期货上升0.33美元，收报每桶50.79美元。

金属市场:

--金价跌至一个月低位，因美元走坚，此前美联储一如预期维持利率不变，市场对法国极右翼总统候选人意外获胜的预期减弱。现货金收报每盎司1,237.97美元，此前跌穿50日和200日移动均线。美国期金收跌0.7%，报1,248.50美元。

--伦敦期铜价格重挫，因库存大增令供应忧虑缓解，且投资人对中国需求的担忧拉低钢铁和铁矿石价格。期铜收挫3.5%，报每吨5,600美元，势将录得2015年9月来最大单日跌幅。

期镍收低3%，报9,230美元。期锌跌3%，至每吨2,575美元。期铅收低2.1%，至2,202美元。期锡下滑0.3%，报19,895美元。期铝跌0.3%，报1,924美元。(完)