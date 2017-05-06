《路透早报》--5月6日

[重大数据或新闻]

--尽管周五美国4月就业数据大幅反弹，美元兑欧元仍触及约六个月最低水准，因数据未能撼动法国大选第二轮投票前投资者对欧元的乐观情绪。美国就业报告强化了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在6月再度升息的预期，带动美债收益率曲线趋平，加之油价反弹，令标准普尔500指数创下纪录最高收位。

--美国劳工部公布，4月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年月均增幅，且远高于3月7.9万个的增幅。失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下修。

--多位美联储官员发表了讲话，联储副主席费舍尔称，美联储在作决策时不应该遵循机械的政策规定。旧金山联储总裁威廉姆斯坚持今年再升息两到三次的观点，称就业报告“令人鼓舞”。圣路易斯联储总裁布拉德表示，资产负债表规模可以缩减至2万亿美元。美国芝加哥联储总裁埃文斯说，美联储需要有采取量化宽松的能力，但最好是通过增强经济体质来避免需要使用该能力。

--白宫称美国总统特朗普周五签署了政府拨款法案。

--Ifop-Fiducial民调显示，预计中间派候选人马克龙以63%对37%优势在法国大选决选中击败极右翼候选人勒庞。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美国联邦储备委员会公布，美国3月消费者信贷增加164.3亿美元，预估为增加140亿美元，2月修正为增长137.5亿美元，前值为增加152.1亿美元。

* 加拿大统计局公布，4月就业岗位增加0.32万个，全职就业减少3.12万个。4月失业率降至6.5%，预估为6.7%。

--日本央行总裁黑田东彦表示，实现2%的通胀目标“面临挑战”，但这并不意味着将改变目标。

--日本财务大臣麻生太郎周五表示，美国升息引发新兴市场“资本外逃”的可能性一直存在。

--日本财务省一位官员称，中国财政部长肖捷未出席周五与日本和亚洲其他国家财长会议，是因为要参加中国的一次紧急会议，他的缺席与外交事务无关。

--惠誉确认英国央行长期发行人违约评级为AA，展望为负面。

* 标普确认意大利BBB-/A-3评级，展望为稳定

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点；标准普尔500指数收高9.77点，或0.41%，报2,399.29点；纳斯达克指数收高25.42点，或0.42%，报6,100.76点。三大股指均连续第三周上涨。

--欧洲股市急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。泛欧STOXX 600升0.6%，本周上涨1.9%。法国CAC 40指数跳升1.1%，至九年半高位，德国DAX指数创纪录新高，收升0.55%。

汇市:

--美元兑欧元触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准。美元兑日圆尾盘上涨0.1%，至112.60日圆，但仍低于周四触及113.04美元的约七周高位。美元指数尾盘跌0.1%，至98.655，在就业数据公布后触及98.593，此为约六个月低位。本周，美元指数势将下跌0.4%，连跌第四周。欧元兑美元本周周线可望上涨0.8%，连续第四周上涨。美元兑日圆本周周线可望上升1%，连升第三周。

债市:

--美债收益率曲线趋平，此前4月就业岗位增长反弹，失业率降至近10年低位，强化了美联储可能在6月再度升息的预期。指标10年期美债价格升2/32，收益率报2.35%，低于周四尾盘的2.36%。两年期和10年期收益率差收窄至103个基点，数据发布前是105个基点。

--对中间派候选人马克龙将成为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。在周日法国总统决选前的最后一个交易日，投资者的避险意愿继续减弱，他们卖出避险的德债，纷纷买入风险较高的二线欧债。周五法国和德国10年期公债收益率差降至35个基点的六个月低位。指标10年期德债收益率上升3个基点，至六周高位0.42%。欧元区二线公债的表现最为亮眼，意大利10年期公债收益率跌8个基点，至2.16%，本周周线跌幅势将为年内最大。

油市:

--油价收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。布兰特原油收高0.72美元，或1.5%，报每桶49.10美元。美国原油收高0.70美元，或1.5%，报每桶46.22美元。尽管今日油价上涨，但本周周线仍连续第三周下跌，布兰特原油下跌约5%，美国原油下跌6%，为11月以来最长跌势。

金属市场:

--金价削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。1835 GMT，现货金上扬0.05%，报每盎司1,227.89美元，但本周将下跌3.2%，创11月以来最大周跌幅。美国6月期金收跌0.14，报每盎司1,226.90美元。。

--铜价从五个月低位反弹，因秘鲁矿工正酝酿发起新的罢工，且部分投资者认为价格下跌是买入良机。三个月期铜收高0.8%，报每吨5,585美元。前日跌至1月4日以来最低的5,494美元。(完)