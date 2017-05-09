《路透早报》--5月9日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国一季度金融机构直接投资流量数据

--日本3月加班工资(0000)

--澳洲3月零售销售(0130)

--瑞士4月失业率(0545)

--德国3月工业生产、3月贸易收支(0600)

--法国3月预算收支(0645)

--意大利3月零售销售(0800)

--美国4月NFIB小型企业信心指数(1000)、3月趸售(批发)库存修正值(1400)、3月JOLTS职位空缺数(1400)

--加拿大3月建筑许可(1230)

--新西兰4月电子卡零售销售(2245)

--韩国4月失业率(2300)

--日本4月外汇储备(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国总统大选

--中国社科院主办2017年中国房地产高峰论坛，发布《房地产蓝皮书》

--中国农业部举行新闻发布会，介绍农业绿色发展五大行动有关情况(0200)

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利在一个会议上讲话(1300)

--美国纽约联储Financial Services Group执行副总裁Richard P. Dzina在一个会议上发表讲话(1325)

--德国财政部长朔伊布勒于柏林参加一项活动(1600)

--美国纽约联储Legal Group执行副总裁兼总法律顾问Michael Held在一个活动上发言(1645)

--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加一个会议的问答环节(2015)

--美国波士顿联储总裁罗森格伦发表午餐会演讲

以下为5月8日下午5:00至5月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国今日大选，以结束数月的权力真空

韩国周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统朴槿惠的贪腐丑闻继续前进。若无重大意外，文在寅将当选总统。他呼吁对朝鲜采取温和方式，希望对大型家族企业进行有力改革，并提高财政支出以创造就业。

调查研究机构Gallup Korea上周三公布民调显示，在13位总统候选人当中，文在寅支持率为38%，国民之党总统候选人安哲秀支持率为20%。

--近期经济增长和通胀数据疲弱应会减缓美联储加息计划--圣路易斯联储总裁

美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，美国经济年初的疲弱表现应会放慢美联储进一步加息的计划。布拉德称，“我担心我们回到制定政策只看时间，而不关注数据变化的状态。”目前外界广泛预期美联储将在6月会议上再次加息。在联储决策者中，布拉德属于少数派，其他决策者多认为联储可能在未来几年稳健加息。

此外，克利夫兰联储总裁梅斯特表示，美联储已经达到就业目标，并接近达到通胀目标；他再度呼吁今年进一步加息，并削减资产组合，警告不要拖到完全达到政策目标之后才收紧货币政策。

--沙特称可能将减产协议延长至今年年底或之后

沙特油长称，产油国将“尽一切努力”来平衡油市，他预计全球减产协议将延长至今年底或之后。“根据与其它协议参与国家的磋商，我对协议能够延长至今年下半年或更长有信心，”沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫表示。此外，OPEC和其它行业人士称，讨论了将减产协议延长至明年第一季末的可能性。第一季是季节性原油需求最疲弱的时候。

--中国无意通过货币贬值提升竞争力，将审慎有序推资本项开放--外管局长

中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。他指出，中国外汇管理政策的制定和执行基于支持和推动金融市场双向开放，并坚持防范跨境资本流动风险这两大原则，“打开的窗户”不会关上，但要构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系。

--专访：人民币汇率可能再现较大贬值压力，加快汇改的必要性提升--中国社科院专家

对于美国特朗普新政府渐次推出减税等系列新政，中国社科院学部委员余永定称，之前对美新政府可能引发中美贸易战和货币战的忧虑已减轻，但中美宏观政策差异可能导致资本从中国和其他国家流入美国，助推美元升值。而中国未来宏观形势尚不明朗，不能排除人民币汇率再现较大贬值压力的可能性。这些中美宏观政策差异主要包括美联储升息、缩表，美国政府通过税收政策吸引外资、抑制内资外流等政策。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周一收盘持平，盘中一度触及纪录高位，华尔街“忧虑指标”跌至逾20年来最低，此前中间派候选人马克龙在法国大选中获胜。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数下跌7.6%，至9.77，为1993年以来的最低水平。

道琼工业指数收高5.34点，或0.03%，报21,012.28点；标准普尔500指数收高0.09点，报2,399.38点，盘中短暂触及纪录高位2,399.94点。纳斯达克指数收高1.902点，或0.03%，报6,102.660点。

--欧洲股市小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。泛欧STOXX 600指数收低0.13%，法股CAC 40指数收跌0.91%，此前一度触及逾九年高位。德股DAX指数收低0.18%，稍早触及历史新高。英国富时100指数收高0.05%。

汇市:

--欧元兑美元从六个月高位回落，此前马克龙在法国大选中获胜，投资者在欧元自两周前马克龙赢得首轮投票以来上涨约3%中获利了结。欧元最高升至1.1023美元的六个月高位，兑日圆也升至124.58日圆的一年高位。

但纽约尾盘时，欧元兑美元下跌0.6%，报1.0932美元；兑日圆下跌0.4%，报123.56日圆。美元指数升0.4%，报99.067。美元兑瑞郎盘中升至三周高位，尾盘升1.1%，报0.9983瑞郎；美元兑日圆升0.2%，报113.06日圆。

债市:

--美国公债收益率上涨，指标公债收益率触及四周高位，本周美国财政部将在季度再融资计划中发售620亿美元公债，且周日中间派候选人赢得法国总统大选。指标10年期美债收益率升2个基点，报2.374%，周一稍早触及4月10日来最高的2.390%。30年期公债收益率升2个基点，报3.011%。两年期公债收益率升1个基点，报1.330%。

--南欧国家公债跑输，交投震荡，因投资者揣摩中间派候选人马克龙赢得法国大选对欧元区货币政策的影响。法国和德国10年期公债收益率差一度跌至33个基点的六个月低位。意大利10年期公债收益率最多升7个基点至2.25%，低评等的可比西班牙和葡萄牙公债收益率升2-3个基点。指标德债等高评等公债收益率持平至小幅走低。

油市:

--油价上涨，盘中交投震荡，受主要产油国的声明支撑。声明暗示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产行动将可能延长至2018年初。指标布兰特原油收涨0.24美元，或0.5%，报每桶49.34美元。美国原油收升0.21美元，报每桶46.43美元。

金属市场:

--金价从七周低位小幅反弹；此前急跌，因支持欧盟的候选人马克龙赢得法国大选后，避险需求消失。现货金持稳，此前触及1,224.86美元，此为3月17日来最低水准，收报每盎司1,225.80美元。美国6月期金小涨0.02%，收报每盎司1,227.10美元。

--期铜价格下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。LME期铜收跌1.8%，报每吨5,486美元，稍早触及1月4日来最低5,462.50美元。(完)