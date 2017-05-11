《路透早报》--5月11日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月服务业景气判断指数(0500)

--德国4月趸售(批发)物价指数(0600)

--瑞士4月消费者物价指数(CPI)(0715)

--英国3月工业生产、对非欧盟地区贸易收支(0830)

--美国一周请领失业金人数、4月最终需求生产者物价指数(PPI)(1230)

--加拿大3月新屋价格指数(1230)

--新西兰4月制造业表现指数(PMI)(2230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行公布利率决定，发布会议记录和通胀报告(1100)

--七国集团(G7)于意大利举行财长会议(至13日)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说(0700)

--瑞典央行执委会举行会议(0700)

--瑞士央行总裁乔丹和财长Ueli Maurer出席一银行业活动(0730)

--纽约联储总裁杜德利发表演说(1400)

--欧洲央行总裁德拉吉和执委科尔参加G7财长和央行总裁会议(1535)

--国际货币基金组织(IMF)研究部门主任奥伯斯法尔德发表演说(1630)

--欧洲央行执委普雷特发表演说(1630)，并将就“欧洲央行的作用：危机期间的谨慎和责任”发表演讲(1730)

--美联储理事举行为期两天的会议，主题为“实证货币经济学的发展”(至12日)

以下为5月10日下午5:00至5月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储今年应再加息三次，并开始缩减资产负债表--波士顿联储总裁

美国波士顿联储总裁罗森格伦称，美联储今年应该再加息三次，且开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。

罗森格伦称，决策者应“仔细研究”他们到年底前仅再升息两次的预测中值。他表示：“随着资产负债表逐渐缩减规模，在今年结束前再加息三次仍将是合理的。”罗森格伦在联储颇具影响力，他帮助说服其他同僚加快过去半年中的政策收紧速度。

--欧洲央行总裁德拉吉称欧元区经济稳健，但宣告胜利还为时过早

欧洲央行总裁德拉吉表示，尽管有迹象显示欧元区经济复苏正在增强，但现在宣布提振欧元区通胀的努力取得胜利还为时过早。德拉吉的言论证实，他不急于升息或缩减购债规模，尽管荷兰和德国等欧元区富裕国家坚持这么做。但他暗示，有可能改变欧洲央行的超宽松政策措辞。欧洲央行料将在下月微调其政策信号，以反映出经济状况改善，但将维持政策不变。

--美国4月进口物价增幅高于预期，美联储升息可能性进一步提升

美国4月进口物价增幅高于预期，油品及一系列其它商品的成本上升，或可帮助提振美国国内通胀，并使美联储迈向进一步升息。劳工部称，4月进口物价跳涨0.5%，3月为上升0.1%。进口物价连续第五个月升高，增幅高于分析师预估的0.2%。

4月进口物价较上年同期上涨4.1%，3月为增加4.3%。美元走强及全球进口物价疲弱的拖累消退，造成进口物价上涨。美国金融市场基本未受上述数据影响。

--新西兰央行维持利率在纪录低点1.75%不变，重申中性立场

新西兰央行周四宣布维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并重申中性立场，不像许多分析师所预测倾向于在2019年初期收紧货币政策。央行声明公布后，新西兰元旋即大幅下跌，跌幅达1.4%，来到11个月低点0.6843美元。

该行总裁惠勒表示，近期本币贬值“令人鼓舞，如果这种状况持续，将有助于经济成长前景恢复平衡。”他并称，货币政策“将在相当长一段时期保持宽松”。

--中国已完成年度钢铁煤炭去产能任务的63.4%和46%--国常会

中国总理李克强主持召开国务院常务会议称，今年以来全国分别退出钢铁和煤炭产能3,170万吨和6,897万吨，完成年度任务的63.4%和46%；未来要更多运用市场化法治化手段去产能，彻底取缔地条钢产能，列入年度去产能任务的煤矿要在11月底全部退出。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三涨跌互见，因投资者消化美国总统特朗普突然开除联邦调查局(FBI)局长科米事件，以及迪士尼和英伟达的业绩。道琼工业指数收跌32.67点，或0.16%，报20,943.11点；标准普尔500指数收涨2.71点，或0.11%，报2,399.63点。纳斯达克指数收高8.56点，或0.14%，报6,129.14点，为最高收盘点位。

--希腊股市连续第12日上升，录得1991年以来最长升势，跑赢普遍持平的欧洲股市，因希腊有望获得至关重要的救助资金。泛欧STOXX 600指数收高0.2%，欧元区STOXX指数微跌0.01%，希腊主要股指升1.8%。英国富时100指数收高0.59%，法国CAC 40指数微升0.05%，德国DAX指数小涨0.07%。

汇市:

--美元兑避险日圆升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后，美债收益率小幅反弹。避险货币瑞郎也下跌，因风险意愿整体上升。美元尾盘升0.2%，至114.27日圆，稍早升至114.35日圆的八周高位。美元兑瑞郎升0.1%，报1.0086瑞郎。美元指数持平于99.674。

债市:

--美国公债收益率变动不大，因10年期公债标售需求疲弱，抵消了对特朗普撤掉FBI局长引发政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。指标10年期美债收益率触及2.416%，追平周二触及的五周高位，尾盘报2.407%。30年期美债收益率跌1个基点，报3.031%，低于周二触及的3月31日以来最高的水准3.047%。

--希腊政府借款成本触及逾五年最低，因为该国料将获得国际金主关键的纾困贷款。据Tradeweb数据，希腊10年期公债收益率触及2012年3月--希腊债务重组以来最低。2027年2月到期的希腊公债收益率跌至新低5.616%，周二曾触及5.633%。其它希腊公债收益率处于至少2014年以来的最低水平。

油市:

--油价上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。指标布兰特原油收涨1.49美元，或3%，报每桶50.22美元。美国原油收升1.45美元，报每桶47.33美元。

金属市场:

--金价转跌，但持于前日触及的八周低位之上，因特朗普意外解雇FBI局长科米打压美股，但进一步升息的预期抑制金价升幅。现货金收低为每盎司1,218.65美元。美国6月期金收高0.2%，报1,218.90美元。

--期铜持于本周稍早触及的四个月低位附近，因市场担心最大铜消费国中国需求疲弱，此前数据显示中国铜进口下降。指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.2%，报每吨5,500美元。

锡库存处于1989年来最低的2,290吨，相当于今年全球消费预估值约35万吨的不到1%。对锡供应短缺的担忧，令现货锡较LME三个月期锡升水。周二收盘升水78美元/吨。指标三个月期锡收平在每吨19,675美元。(完)