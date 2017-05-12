《路透早报》--5月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--新加坡3月零售销售(0500)

--德国GDP第一季初值、4月消费者物价指数(CPI)终值(0600)

--法国第一季非农就业岗位(0645)

--香港第一季本地生产总值(GDP)(0830)、4月份外汇基金境外资产

--欧元区3月工业生产(0900)

--美国4月CPI及零售销售(1230)、3月企业库存(1400)、5月密西根大学消费者信心指数初值(1400)、4月克利夫兰联储CPI(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行审议委员原田泰参加千叶大学研讨会(0415)

--马来西亚央行宣布利率决议

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席该行宏观审慎政策及研究年度会议

--美国费城联储总裁哈克就经济前景发表演说(1630)

--美国芝加哥联储总裁埃文斯和欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)在记者会上发言

--瑞典央行总裁英韦斯发表演说(0710)；副总裁沃尔森参加一项活动，讨论当前货币政策(0745)；副总裁扬松于一项活动中讨论最近的利率决定和当前货币政策(0900)；副总裁佛洛登(Martin Floden)参加央行国际会议总结小组讨论

以下为5月11日下午5:00至5月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国劳动力市场收紧且通胀压力增强，或促使美联储进一步升息

美国上周初请失业金人数意外下降，且4月生产者物价指数(PPI)强劲反弹，表明劳动力市场吃紧且通胀上升，可能促使美联储在6月升息。

劳工部周四公布经季节调整后5月6日止当周初请失业金人数减少2,000人至23.6万人，分析师预测为上升至24.5万人。4月29日止当周续请失业金人数减少6.1万人至192万人，为1988年11月以来最低水平。劳动力市场接近充分就业，失业率位居10年低位4.4%。

数据出炉后，美国公债价格短暂下跌，对利率敏感的两年期美债收益率涨至近两个月高位。美股下跌，美元指数基本持平。

--英国央行总裁称若能顺利脱欧，英国经济将保持稳健增长

英国央行总裁卡尼表示，若英国顺利脱离欧盟，该国经济将保持稳健的增长，但脱欧产生的通胀短期内将对英国家庭构成压力。一个月后英国将举行大选，卡尼称英国经济保持增长，且就业创出纪录高位，淡化了近期出现走疲的迹象。

英国央行表示，货币政策委员会(MPC)以7-1的投票结果决定，维持指标利率在纪录低点0.25%不变，一如路透调查预期。央行政策决议宣布后，英镑下滑。一些投资者原本预期声明会显示，决策者之间对于现在升息的必要性分歧增大。

--OPEC预计其它产油国供应将大幅增加，影响其减产协议效果

石油输出国组织(OPEC)大幅调高了对非OPEC产油国的2017年供应预估，因油价上升激励美国页岩油生产商提高产量，阻碍了该组织透过减产缓解供应过剩并支撑油价的努力。OPEC在月度报告中称，非OPEC产油国今年的日供应量将增长95万桶，上次的预估为增长58万桶。

该报告公布后，布兰特原油削减涨幅，终场收高1.1%报每桶50.77美元，低于OPEC主要产油国沙特希望的60美元水准。但油价仍高于上年同期的约48美元。

--纽约联储总裁意在言外，直指贸易保护主义终将是条“死路”

美国纽约联储总裁杜德利表示，贸易保护主义虽可争取政治得分，但最终将是一条伤害美国经济的“死路”。面对令人猜疑的特朗普政府，杜德利此言成为迄今为止联储对开放边境立场最强烈的捍卫。杜德利的演说没有直接点名特朗普总统。但他侃侃而谈，引用经济甚至政治论据反对贸易壁垒，他称这类阻碍对美国及全球的增长和生活水平均会造成伤害。

--加强用汇真实性审核，对违法违规行为保持高压打击--中国外管局官员

中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收低，因梅西百货和Kohl's公布的营收不及预期，拖累百货店运营商股价遭到抛售，且引发投资者担心消费者支出不足以推动经济强劲增长。道琼工业指数收跌23.69点，或0.11%，报20,919.42点；标准普尔500指数收低5.19点，或0.22%，报2,394.44点；纳斯达克指数收跌13.18点，或0.22%，报6,115.96点。

--欧洲股市回落，西班牙蓝筹股录得六个月来的最大单日跌幅，受银行股下跌拖累，但意大利裕信银行发布强劲业绩后表现抢眼。西班牙IBEX指数表现落后，下跌1.6%，为11月10日以来的最大单日跌幅。

德国DAX指数下跌0.36%，略微跑赢欧洲股市整体表现。泛欧STOXX 600指数下跌0.5%，欧元区蓝筹股指数下跌0.6%。英国富时100指数收高0.02%，法国CAC 40指数跌0.32%。

希腊股指连升第13日，为至少20年来的最长升势，因对该国与金主达成协议的乐观情绪升温。

汇市:

--美元兑日圆在五个交易日内首日下跌，因投资者在近期涨势后调整头寸，对美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧也损及美元。不过，美元前景仍然亮丽，特别是周四美国数据良好，巩固了美联储下月升息的预期。

英镑兑美元则触及一周低位，此前英国央行通胀报告显示未来两年不太可能升息。英镑尾盘跌0.5%，报1.2880美元。

美元兑避险日圆尾盘跌0.4%至113.87日圆，兑避险瑞郎下滑0.2%至1.0073瑞郎。美元指数跌0.1%，至99.625。

债市:

--美国公债收益率连续第二日变动不大，因美股下滑抵消了生产者物价跳升和30年期公债标售需求疲弱的影响。指标10年期公债在窄幅区间内震荡交投，尾盘跌1个基点，报2.408%。对交易商对美联储政策预期较为敏感的两年期公债收益率触及近八周高位1.367%，之后回落至1.347%，当日跌1个基点。

--西班牙和意大利10年期公债较可比德债利差扩阔至一周最宽，因投资人担心朝鲜和美国紧张关系，抛售较高风险资产。较高风险的二线公债收益率攀升，10年期意大利公债较可比德债利差触及50个基点，为一周来首见。

指标10年期德债收益率盘中稍早升至七周高位0.46%，因油价攀升强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。德国30年期公债收益率触及3月中来最高约1.25%。

油市:

--油价连续第二日上涨，收盘升逾1%，因OPEC的减产行动得到更多支持，美国政府上日发布的报告显示，美国原油库存大幅减少，增强了对全球供应过剩可能减弱的信心。

美国原油收高0.50美元，或1.6%，报每桶47.83美元；布兰特原油收高0.55美元，或1.1%，报每桶50.77美元。两者皆为一周来的最高收盘水平。

金属市场:

--黄金上涨，因欧美股市回落；但黄金缩减涨幅，此前数据显示美国就业市场不断收紧及通胀加速，短暂提振美元上涨，带动美债收益率脱离稍早低位。

现货金收高，报每盎司1,224.35美元，稍早上升至1,227.70美元盘中高位。之前八个交易日黄金持平或下跌。美国期金收升0.4%，报每盎司1,224.20美元。

--期铜上涨，因基金削减空头押注，但升势持续性要看下周最大金属消费国－中国公布的工业活动和投资数据。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收高0.8%，报每吨5,543美元；此前触及5,627.50美元，为5月3日来最高。期镍收高2.1%，报9,310美元，盘中触及一周高位9,385美元。交易商表示，期镍也受空头回补带动。(完)