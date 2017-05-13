《路透早报》--5月13日

[重大数据或新闻]

--美国劳工部周五公布，美国4月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%，预估为上涨0.2%，4月CPI较上年同期上涨2.2%，预估为上涨2.3%。4月核心CPI较前月上涨0.1%，预估为上涨0.2%。4月核心CPI较上年同期上涨1.9%，预估为上涨2.0%。4月民间部门每周平均实质所得上升0.4%。

--美国商务部公布，美国4月扣除汽车的零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.5%。美国4月零售销售较前月增加0.4%，预估为增加0.6%。

--美国商务部公布，美国3月企业库存较上月增长0 .2%，预估为增长0.1%，2月修正后为增长0.2%，前值为增长0.3%。

--周五公布的一份报告显示，密西根大学5月美国消费者信心指数初值为97.7，高于路透调查预估的97.0，4月终值为97.0。5月美国消费者现况指数初值为112.7，路透调查预估为112.7，4月终值亦为112.7。5月美国消费者预期指数初值为88.1，路透调查预估为87.0，4月终值亦为87.0。5月美国消费者一年通胀预期初值为2.6%；五年通胀预期初值为2.3%，4月终值分别为2.5%和2.4%。

--芝加哥联储总裁埃文斯称，美国联邦储备委员会(FED/美联储)可以开始逐步缩减资产负债表规模，在未来三到四年恢复到正常水平。埃文斯在都柏林的一次会议上称，美联储很快就需要开始考虑缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表，可以逐月缩减，直至8,000亿美元以上的水平。埃文斯还表示，会对今年再升息超过两次感到“意外”，如果通胀前景蒙阴再升息一次即可。

--费城联邦储备银行总裁哈克称，通胀加快可能意味着今年再加息超过两次。他表示，可以因应市场反应而放缓或加快缩表进度。哈克称，难以预计通过的财政政策能提振今明两年美国经济。他还表示，美国经济目前“正常”，就业市场基本“健康”，支持今年再升息两次。

--欧盟统计局公布，欧元区3月工业生产较前月下降0.1%，路透调查预估为上升0.3%。欧元区3月工业生产较上年同期上升1.9%，预估为上升2.3%。

--欧洲央行(ECB)管委连恩称，欧元区经济风险仍未平衡，欧洲央行需要看到薪资压力传导至通胀的证据之后，才会转变政策立场。但连恩告诉路透，在央行感到大可放心调整超宽松货币政策立场之前，仍还有一段路要走。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数和道琼工业指数周五下滑，因经济数据平平，打压银行股，且对Nordstrom等百货店的担忧加重。避险情绪本周主导美股市场，此前特朗普总统意外解职了联邦调查局(FBI)局长，此事潜在的负面影响可能会延误特朗普减税和增加基建支出等促成长目标的达成。道琼工业指数收跌22.81点，或0.11%，报20,896.61点；标准普尔500指数收低3.54点，或0.15%，报2,390.90点；纳斯达克指数微升5.27点，或0.09%，报6,121.23点。本周，道指下跌0.5%，标普500指数跌0.4%，纳斯达克指数升0.3%。

--欧洲股市连涨第三日，受助于电信行业的并购活动，强劲的企业业绩，以及欧洲股市资金流入触及纪录高位。强劲业绩，加之政治忧虑缓解，吸引了一波资金流入，尤其是来自美国的资金，推动泛欧STOXX 600指数本周稍早触及21个月高位。STOXX 600指数和STOXX 50指数均上扬0.2%，英国富时100指数收涨0.66%。德股DAX指数收涨0.47%，法国CAC40指数上扬0.41%。

汇市:

--美元下滑，兑日圆从昨日触及的约两个月高位回落，兑欧元走软，此前美国公布的数据逊于预期，令投资人质疑美联储是否会采用鹰派立场直至年底。欧元兑美元最多升0.7%，至日高1.0934美元，周四欧元一度跌至逾两周最低的1.0838美元。美元兑日圆一度跌0.6%，至日低113.21日圆，周四曾触及约两个月高位114.36日圆。美元指数尾盘跌0.4%，报99.274，本周仍势将升约0.6%，录得五周来首周上涨。

债市:

--美债市场反弹，指标公债收益率录得逾三周最大单日跌幅，因弱于预期的消费者通胀数据减弱了对美联储是否能在今年剩下时间里再升息超过一次的预期。本周标售的620亿美元三年、10年期和30年期公债需求平平，投资者逢低吸纳，燃点了对美债的需求，分析师和交易员表示。指标10年期美债收益率下跌7个基点，至2.329%，周四达到2.423%的近六周高位，对4月美国生产者物价意外跳升做出反应。

油市:

--油价小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。布兰特原油收高0.07美元，报每桶50.84美元。美国原油收高0.01美元，报每桶47.84美元。OPEC和其他产油国在5月25日将开会，决定是否延长去年11月达成的减产协议，沙特已经表示，预计将延长减产至年底或更长。

金属市场:

--金价上涨，因美国联邦调查局(FBI)局长科米突然遭解职令投资者感到忧虑，提振了对黄金的需求，美元和美债收益率下跌。金价本周可能持平。1852 GMT，现货金上涨0.3%，报每盎司1,228.01美元，徘徊在100日移动均线附近。前日金价升0.5%，为一个月来最大单日升幅 。美国期金收高0.3%，报1,227.70美元。美联储可能在6月升息的预期限制金价升幅。根据CME Group的FedWatch，交易员预计6月升息的可能性为100%。

--期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。中国央行本周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3收高0.3%，报每吨5,559美元。(完)