《路透早报》--5月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月贸易收支(21日2350)

--台湾4月季调后失业率(0030)和4月外销订单(0800)

--美国4月全国活动指数(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧元集团会议

--欧盟总务理事会会议

--欧元集团财长会议(至5月23日)

--瑞典央行执委会会议(0700)

--挪威央行总裁奥尔森发表演说

--费城联邦储备银行总裁哈克发表讲话

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利为“机遇和包容性增长学会”首次会议致简短的欢迎词(1430)

--德国央行总裁魏德曼主持一个有关“金融市场危机10年”的报告会(1600)

--美联储理事布雷纳德在“机遇和包容性增长学会”宴会上讲话(2300)

以下为5月19日下午5:00至5月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜再次试射导弹，韩国称和平共处希望破灭

朝鲜周日发射了一枚弹道导弹，在其东海岸落海，这是朝鲜一周来进行的第二次导弹试射。韩国称，朝鲜此举导致韩国新政府对于韩朝和平共处的希望破灭。

韩国军方官员表示，朝鲜这次试射的可能是升级、增程版固体燃料潜射导弹。朝鲜一周前试射的导弹是液体燃料的，射程比这次远。

陪同美国总统特朗普访问沙特的一位官员称，白宫已知悉最新的试射消息，并指出此次导弹射程比朝鲜之前三次试射导弹的射程要短。美国国务卿蒂勒森称，将继续对朝鲜施加经济和外交压力。

--鲁哈尼以明显优势再次当选伊朗总统，承诺向世界开放伊朗

以明显优势再次当选伊朗总统的哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周六承诺向世界开放伊朗，并要兑现伊朗人民渴望已久的自由，对强硬反对派投以公然挑战。

长期以来以谨慎温和执政风格着称的鲁哈尼，在竞选过程中将自己的形象重新打造为改革的大胆支持者，周五以超过57%的支持率胜选。他的主要竞争对手--强硬派法官Ebrahim Raisi的支持率为38%。

--巴西总统特梅尔严正驳斥JBS董事长的贿赂指控

巴西总统特梅尔周六愤怒地对一贪腐调查中指涉他的录音对话提出异议，称他将会续任总统，并要求高等法院证实这份录音的真实性。

特梅尔重申他不会辞职，尽管高等法院下令继续就他受贿、以及同意对已入监国会议员支付封口费等事情进行调查。

--美国贸易代表称美国不会重返TPP，希望与亚洲签双边协议

美国贸易代表莱特希泽周日称，美国不会重新加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。此前协议中的其他11个国家同意考虑在没有美国的情况下如何继续推进TPP。莱特希泽表示，美国倾向签双边贸易协议，而不是多边协议，他预计将在亚太地区达成一系列双边协议。目前他正在参加河内举行的亚太经合组织(APEC)会议。

--OPEC有望延长减产协议期限，沙特暗示称大多数产油国都支持

石油输出国组织(OPEC)和其他产油国有望在周四的会议中同意延长减产协议，沙特称大多数参与方都支持这项抑制全球供应过剩的计划。

沙特能源部长周日表示，若是把减产协议延长实施九个月至明年3月，并且再有一或两个小产油国加入减产协议的话，石油库存量应可减少至五年平均值。该数据是OPEC评估减产协议成功与否的重要指标。

--欧洲央行执委科尔称决策时要考虑到就业市场存在大量闲置劳动力--执委科尔

欧洲央行执委科尔周五表示，由于就业市场存在隐藏的闲置劳动力，欧元区通胀率上升需要的时间可能长于预期，欧洲央行决策时需要将这一点纳入考量，以免收紧政策的步伐过快。不过科尔指出，一旦通胀率稳定在2%左右，即便失业率仍处于高位，欧洲央行也需要收紧政策，以避免经济“过热”。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇关于美国联邦部门调查俄罗斯与特朗普竞选团队可能有串通的报导，再次燃点对特朗普总统职位的担忧。

道琼工业指数收高141.82点，或0.69%，至20,804.84点；标准普尔500指数上扬16.01点，或0.68%，至2,381.73点；纳斯达克指数收高28.57点，或0.47%，至6,083.70点。

--欧洲股市小幅回升，全周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。泛欧STOXX 600指数升0.6%，但未能扭转本周将录得六个月来的最差周度表现局面。英股富时指数和欧元区蓝筹股也分别上涨0.46%和0.7%。德股DAX指数收高0.39%，法股CAC指数收高0.66%。

汇市:

--美元下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。

美元指数下挫0.75%，触及美国大选翌日11月9日以来最低，全周则大跌超过2%。美元兑日圆跌0.3%，至111.14日圆，全周下跌，为五周内首次。欧元兑美元上扬0.95%，至六个月高位1.1205美元。美元兑瑞郎下滑0.65%，触及六个月低位。

债市:

--美国公债收益率下跌，因投资者担心针对总统特朗普的指控会阻碍减税和增加基建支出计划。10年期公债收益率持平于2.23%，稍早最高升至2.26%，周四收益率最低跌至2.18%，为4月19日以来最低水平。

--投资者目光从高评级的欧元区公债转向评级较低的意大利和葡萄牙公债，因欧洲良好的经济和政治形势与美国的风波形成鲜明对比。德国10年期公债收益率日内上涨2个基点，其他较高评级欧债收益率小升。意大利及葡萄牙10年期公债收益率下跌3-4个基点。意大利与德国公债收益率差降至11日低点175个基点，远低于今年稍早高位212个基点。

油市:

--油价上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。布兰特原油收高1.10美元或2.1%，报每桶53.61美元；美国原油收高0.98美元，至50.33美元。

金属市场:

--黄金上涨，势将创五周来最大周线涨幅，因美国政治风波拖累美元下跌，提振黄金的避险魅力。现货金收高，报每盎司1,255.05美元。美国期金收升0.06%，至1,253.60美元。

--期铜上涨，本周周线升幅超过2%，拜美元疲弱和对中国经济的担忧缓解所赐。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨1.8%，报每吨5,682美元。基本金属中升幅最大的是期锌，收涨3.3%，至2,616美元，且录得九周来最大的周度升幅。(完)