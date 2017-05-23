《路透早报》--5月23日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国海关公布4月进出口正式数据

--台湾4月工业生产指数(1600)

--香港公布4月消费物价指数(1630)

--日本5月日经制造业采购经理人指数(PMI)(0030)、路透短观制造业景气判断指数(2300)

--瑞士4月贸易收支(0600)

--5月Markit制造业/服务业/综合PMI初值：法国(0700)、德国(0730)、欧元区(0800)

--德国第一季GDP(0600)、5月Ifo企业景气判断指数(0800)

--英国4月公共部门净借款(PSNB)(0830)、5月工业联盟(CBI)零售销售差值(1000)

--美国5月PMI初值(1345)、4月新屋销售(1400)

--新西兰4月贸易收支(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--德国智库DIW举行“DIW 2017年女性金融峰会”

--英国财政大臣哈蒙德(夏文达)在“新世界中的欧洲--成长战略”小组中发言，小组成员还包括：德国财政部长朔伊布勒和西班牙财政部长德金多斯(1430)

--澳洲央行副总裁德贝尔发表演说(1730)

--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表演说(2100)

--欧洲经济暨财政事务理事会会议

--挪威央行总裁奥尔森在一次会议上发表讲话

--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至25日)

以下为5月22日下午5:00至5月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国前国家安全顾问弗林拒绝参议院涉俄调查机构传唤

前美国国家安全顾问弗林(Michael Flynn)拒绝接受参议院情报委员会的传唤。后者正在调查俄罗斯是否可能干预了2016年的美国大选。

根据弗林的委托律师发给情报委员会的一份信件，弗林引用美国宪法第五修正案中有关保护自己不得自证有罪的规定。路透获知了这封信件的内容。领导该委员会的共和党与民主党参议员Richard Burr和Mark Warner在一份声明中称，对弗林的决定感到失望，但将“积极寻求”他的证词。

--英国警方称曼彻斯特演唱会爆炸事件造成伤亡

英国警方周一称，英格兰北部城市曼彻斯特举行的美国歌星Ariana Grande演唱会上据报发生爆炸，造成数人死亡。

大曼彻斯特郡警方在推特上表示：“应急机构正对曼彻斯特演唱会发生爆炸的报告作出响应。已证实有数人死亡，还有人受伤。”唱片公司发言人称，Ariana Grande本人“无恙”。

沙特及伊拉克均认同有必要延长减产协议九个月

--石油输出国组织(OPEC)重量级成员沙特及伊拉克周一同意有必要把减产协议延长九个月以提振油价。在各产油国为本周会议做准备之际，两国有此共识等于移除掉一大潜在障碍。沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫在巴格达与伊拉克石油部长会面之后说，他预期不会有OPEC国家反对把减产协议延长九个月。

--欧盟官员称，预计英国退欧首轮谈判将在6月19日当周开始

欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)表示，他预计与英国就退欧条款的首轮磋商将在6月19日当周进行。巴尼尔称，他不希望考虑谈判破裂的情形；退欧相关事宜的关键问题达成一致越早，双方就可以越早讨论未来贸易条款。

--德国总理默克尔称欧元汇率太低是受欧洲央行政策拖累

德国总理默克尔称，欧元汇率太低是受欧洲央行货币政策拖累，指出这帮助解释了德国贸易顺差相对较高的原因。默克尔还称，德国贸易顺差是受德国政府不能左右的两个因素影响，一个是欧元汇率，另一个是油价。

--福特任命Hackett担任执行长，以应对股价下跌及行业竞争

福特突然任命James Hackett担任执行长，希望藉此安抚投资者。投资者愈发担心福特股价大跌，以及其应对来自同业和矽谷威胁的能力。福特董事长Bill Ford Jr.称，他希望Hackett能够加快决策速度并削减成本，但关于新任执行长应如何调整运营没有提供更多细节。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收涨，受助于科技股上扬，以及国防股在美国与沙特签署价值逾千亿美元的军售协议后攀升。

道琼工业指数升89.99点，或0.43%，至20,894.83点；标准普尔500指数涨12.29点，或0.52%，至2,394.02点；Nasdaq指数上扬49.92点，或0.82%，至6,133.62点。

--欧洲股市小幅收低，受西班牙最新的政治忧虑拖累，但并购活动支撑该地区指标股指。西班牙主要股指下跌0.3%，泛欧STOXX Europe 600指数下跌0.2%，但英股富时指数上涨0.4%。德股DAX指数收跌0.15%，法股CAC指数收挫0.03%。

汇市:

--美元兑一篮子货币跌至逾六个月低位，延续了上周的跌势，因美国政治不确定性犹存，以及欧元上涨打压美元。

美元指数下跌0.14%，报97.005。该指数盘中稍早最低跌至96.797，为11月9日以来最低。欧元兑美元升0.25%，报1.1232美元，盘中稍早最高触及1.1263美元。

债市:

--美国公债收益率小幅上涨，因本周公债和公司债供应相关的少量卖盘，超过了对美国总统特朗普2016年竞选调查的忧虑所支持的避险买盘。指标10年期公债收益率报2.252%，较周五上升0.7个基点。30年期公债收益率报2.914%，攀升0.8个基点。

美国财政部计划在本周标售总计880亿美元两年期，五年期和七年期公债，美国将迎来美国阵亡将士纪念日长周末。

--西班牙公债收益率上扬，因对西班牙执政保守党及其撙节政策抨击最为猛烈的政治人物Pedro Sanchez，重新成为反对党社会党的领导人。

西班牙10年期公债收益率上升最多5个基点至五日高点1.61%。其他欧元区可比公债收益率日内上涨2-3个基点，西班牙和德国公债收益率之差一度达124个基点，创近三周以来最阔。

油市:

--油价升至逾一个月最高，因市场对石油出口国本周将同意延长减产协议的信心不断增强，并臆测产油国可能会进一步加大减产力度。布兰特原油期货收涨0.26美元或0.5%，报每桶53.87美元。美国6月原油期货上扬0.40美元或0.8%，报每桶50.73美元，该合约今日为最后一个交易日。

金属市场:

--金价在上周录得五周来最大周线升幅后延续涨势，因美元兑欧元下挫，且美国政治风波助燃了对黄金的避险需求，且令美联储升息预期降温。现货金收升报每盎司1,260.06美元，上交易日报1255.05，美国期金收高0.6%至每盎司1,261.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌和期镍价格触及逾两周高位，此前中国出台地区性整治钢铁行业措施，也包括了整顿锌镍的生产。LME三个月期锌收高0.7%，报每吨2,633美元，为5月2日来最高；期镍触及5月3日来最高，升0.4%，报9,395美元；三个月期铜收低0.4%，报每吨5,703美元。(完)