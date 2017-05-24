《路透早报》--5月24日

资料图片：2016年12月，南方开普敦Camps湾海滩，孩子们在裸露的岩石上玩耍。 REUTERS/Mike Hutchings

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第一季建筑完工(0130)

--德国6月Gfk消费者信心指数(0600)

--瑞士第一季工业订单(0715)

--台湾4月M2年增率(0820)

--意大利4月对非欧盟贸易收支初值(0900)

--美国前周MBA抵押贷款市场指数(1100)、4月建筑许可修正值(1230)、3月FHFA房屋价格(1300)、4月成屋销售(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--泰国央行货币政策委员会会议

--日本央行总裁黑田东彦在2017日本央行-日本央行金融研究所(IMES)会议上讲话(0000)

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一个论坛(0030)

--瑞典央行公布金融稳定报告(0730)

--瑞典央行就金融稳定主题举行记者会，央行总裁英韦斯和金融稳定部主管Kasper Roszbach出席(0900)

--欧洲央行总裁德拉吉在一个有关金融稳定的会议上发表讲话(1345)

--加拿大央行公布政策利率决定(1400)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布5月政策会议记录(1800)

--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加C.D. Howe Institute年度董事宴会的问答环节(2200)

以下为5月23日下午5:00至5月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支

美国总统特朗普周二公布上任后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。

根据这份计划，特朗普政府寻求在10年结束时实现预算平衡。预算计划包括出售一半的美国战略石油储备，军费总开支增加540亿美元，国防部预算将增加520亿美元。

--英国警方确认曼彻斯特爆炸案嫌疑人身份，威胁级别上调至紧急

英国警方确认了曼彻斯特演唱会自杀炸弹袭击者的身份。有22人在此事件中丧生，其中包括儿童。警方表示，正在试图确定此人是单独行动还是另有同伙。

这名嫌疑人男子发动了英国将近12年来死伤最为惨重的爆炸案，警方称此人姓名为Salman Abedi，现年22岁，但拒绝透露进一步细节。

伊斯兰国(IS)宣称对此次袭击负责，称这是对“十字军”的报复，但对于如何实施的这次袭击其说法似乎有矛盾之处。

--欧洲央行执委科尔称没有必要改变负利率指引

欧洲央行执委科尔表示，对欧洲央行来说，负利率一直是个有效的货币政策工具，没有理由调整关于其使用的指引。“当利率为负时，一些人抱怨连连，但我们认为这在整体上明显有利于货币政策的有效性，”科尔在巴黎经济学院的一场会议上重申上周对路透的评论。欧洲央行目前的存款工具利率在负0.40%。

--美联储官员卡什卡利称通胀形势令人担忧，增添对升息的谨慎基调

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利表示，尽管目前美国经济比3月时更接近充分就业，但他仍不确定“是否已经实现充分就业”，而且最近核心通胀率下滑“令人担忧”。

卡什卡利是立场最温和的美联储决策者之一，他是3月会议上唯一反对升息的决策者。被问及下个月他是否还将反对升息时，卡什卡利称他尚未作出决定。“任何事都有可能，取决于数据的情况，”卡什卡利并称，若核心通胀率稳步升向美联储的目标2%，甚至暂时高于该水平，他会更有信心。

费城联邦储备银行总裁哈克则表示，下个月升息“有明显的可能性”，但若月度通胀数据再次令人失望，可能促使美联储推迟升息。

--日本财相麻生太郎誓言坚持2020/21财年预算平衡目标

日本财务大臣麻生太郎指出，日本必须坚持2020/21财年达成预算平衡的政府目标，宣示推动整顿日本财政的决心。麻生太郎是在首相安倍晋三的经济财政谘问会议上作此承诺；经济财政谘问会议周二讨论政府的年度主要经济财政政策纲领，预定年中左右公布纲领。

麻生太郎敦促政府在编制2018财年预算时限制社会保障支出增长，并要求采取措施进一步控制这类支出。他还表示，财政改革应该会增强日本脆弱的财政结构，并赢得国际社会的信任。

--美国4月新屋销售大幅滑落，但楼市复苏趋势仍然不改

美国4月独栋房屋销售从九年半高点附近大幅下挫，但在就业市场趋于紧俏之际，楼市复苏趋势可能仍然不改。商务部称，4月新屋销售较前月急挫11.4%，经季节性调整后年率为56.9万户，西部地区销售下跌至将近一年半最低水平；4月新屋销售较上年同期增加0.5%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。

道琼工业指数升43.08点或0.21%，至20,937.91点；标准普尔500指数涨4.40点或0.18%，至2,398.42点；纳斯达克指数上扬5.09点或0.08%，至6,138.71点。

--欧洲股市小涨，受助于诺基亚股价跳升逾6%至一年多以来最高、以及银行股上涨。泛欧STOXX 600指数微升0.2%，开盘一度疲弱，后随银行股走高，股指加速上升。德国DAX指数收高0.3%，欧元区蓝筹股指数收高0.5%，法股CAC指数收高0.47%。英股富时100股指下跌0.15%，前夜曼彻斯特发生自杀性爆炸袭击事件。

汇市:

--美元从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待美联储周三发布5月初会议的记录。

美元指数升0.43%，报97.405，有望创两周来的最佳单日表现。欧元兑美元下跌0.54%，报1.1175美元，稍早触及11月9日以来最高的1.1267美元。英镑兑美元下跌0.25%，报1.2965美元，投资者等待英国大选选情的进一步发展。竞选 活动因曼彻斯特炸弹袭击事件而暂停。

债市:

--美国公债收益率上涨，一些投资者卖出公债，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其持有的避险公债仓位。指标10年期美债收益率报2.287%，较周一尾盘上涨3个基点。30年期美债收益率上升逾3个基点，报2.949%。

--希腊短期公债收益率飙升，此前欧元区财长未能就希腊债务减免与国际货币基金组织(IMF)未达成一致，也未批准向希腊发放新一批贷款。

希腊短期政府公债收益率上涨38个基点，至6.96%。两年期和10年期希腊公债收益率分别上涨29个基点和21个基点。德国10年期公债收益率升2个基点，至0.41%。10年期意大利和德国公债收益率差收窄至170个基点之下，为1月以来首次。

油市:

--油价小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半美国石油储备的影响。

布兰特原油收高0.28美元，报每桶54.15美元；美国原油收涨0.34美元，报每桶51.47美元。

金属市场:

--金价走低，因美元从六个半月低位反弹，且投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后政治风险加剧的影响。

现货金收跌，报每盎司1,250.76美元，上日报1,260.06美元。美国期金收跌0.5%，报每盎司1,255.50美元。

--期锌触及三周峰值，此前最大金属消费国中国的锌进口上升，凸显出潜在的供应短缺问题，但期铜价格下跌，因有迹象显示供应充足。伦敦金属交易所(LME)期锌收涨1%，报每吨2,658美元，此前触及5月2日来最高2,669美元。三个月期铜收低0.2%，报每吨5,714美元，盘中低见5,666美元。(完)