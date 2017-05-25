《路透早报》--5月25日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--意大利3月工业订单和工业销售(0800)、意大利4月对非欧盟贸易收支初值(0900)

--英国第一季国内生产总值(GDP)修正值及企业投资初值、4月银行业者协会(BBA)抵押贷款批准宗数(0830)

--香港4月进出口数据(0830)

--美国4月商品贸易收支初值、趸售(批发)库存及一周初请失业金人数(1230)

--韩国5月消费者信心指数(2100)

--日本4月全国消费者物价指数(CPI)和5月东京地区CPI(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--石油输出国组织(OPEC)会议

--中国国台办举行新闻发布会

--2017年产融中国年会

--上期所和中金所共同主办第十四届上海衍生品市场论坛(至26日)。今年论坛的主题是：“稳中求进，发展开放”

--日本央行审议委员樱井真发表演讲并参加记者会

--韩国央行货币政策会议与利率决议

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在日本庆应义塾大学发表有关美国经济和货币政策的讲话(0200)

--澳洲央行副总裁德贝尔在一个活动上发表讲话(0800)

--南非央行公布利率决定(1300)

--美联储理事布雷纳德就“全球经济问题”发表讲话(1400)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演讲(1800)

--加拿大央行副总裁Sylvain Leduc发表讲话(2120)

以下为5月24日下午5:00至5月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储将升息与经济反弹挂钩，预计今年开始缩表-会议记录

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。

尽管投资人仍预计很有可能在下月加息，但会议记录显示，美联储制定利率的委员会“普遍”认为，这取决于经济是否能从首季的大幅放缓中反弹。会议记录称，“与会委员普遍认为，明智的作法是等待进一步证据证明，经济活动步伐近期放缓只是暂时的，然后再采取进一步行动来撤走宽松政策。”这是对政策收紧进程更趋谨慎的最新暗示。

--欧洲央行决策者认为成长改善但通胀低迷，应维持当前政策路径

欧洲央行的最高决策者表示，欧元区经济成长可能正在改善，该央行的政策将反映出这一点，但通胀依旧低迷，所以无需调整当前的政策路径。

欧洲央行总裁德拉吉和他的两个高级副手的讲话显示出，该央行将对撤除大规模刺激计划非常谨慎。德拉吉、副总裁冈斯坦西欧和首席经济学家普雷特均承认，欧元区经济成长为十年来最佳。但他们淡化了这种改善的作用，因基础通胀仍然低迷，薪资增长不振且劳动力市场还有相当大的闲置劳动力。

--维也纳会议主要产油国料将同意继续减产，期限可能长于预期

石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国周四料将延长减产计划，最多可能延长12个月，以帮助消除全球石油过剩库存并拉抬油价。OPEC最大的产油国沙特已表示愿意这样做，旨在加快市场恢复平衡并防止油价滑到每桶50美元下方。沙特的盟友科威特周三暗示，OPEC可能讨论以更大幅度减产，这对市场多头而言将是正面惊喜。但由主要OPEC成员和非OPEC产油国组成的部长级联合委员会建议维持减产规模不变，将减产协议延长九个月后，上述希望快速消退。

--加拿大央行维持利率不变，认为楼市还未降温

加拿大央行一如预期维持利率在0.5%不变，称第二季经济成长可能有所放缓，政府调控举措尚未让楼市出现实质性降温。

加拿大央行重申了经济中仍存在大量过剩产能，薪资增长迟滞的立场，但央行同时指出，加拿大民众消费支出强劲、楼市繁荣，且就业增长。

--美国4月成屋销售下降，因供应紧张令房价抬升

美国4月成屋销售降幅大于预期，因市场可售房屋库存长期不足，导致房价抬升，潜在买家持币观望。全美不动产协会(NAR)周三报告，4月成屋销售下降2.3%，经季节调整后年率为557万户。尽管4月成屋销售下降，但仍为过去12个月第四高，3月成屋销售被下修至570万户，仍为2007年2月以来最高，前值为571万户。

--路透调查：95%日企无意加入中国一带一路，认为其他计划有更大商机

路透调查显示，绝大多数日本企业无意参与中国的“一带一路”倡议，认为其他国际经济合作计划能提供更大商机。路透企业调查访问的220家日本企业中，只有5%称将参与中国的一带一路倡议。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三小幅收高，标普500指数创纪录最高收位，此前发布的美联储上次会议的会议记录显示，决策者认为很快会升息。

道琼工业指数升74.51点或0.36%，至21,012.42点；标准普尔500指数涨5.97点或0.25%，至2,404.39点；纳斯达克指数上扬24.31点或0.4%，至6,163.02点。

--欧洲股市勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。泛欧STOXX 600指数微升0.1%；各国股市中，英股富时100股指收高0.4%，德股DAX指数和法股CAC 40指数均收低0.13%。

汇市:

--美元下滑，此前美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。

美元指数下跌0.17%，至97.184，此前低见97.093。欧元兑美元上升0.2%，至1.1204美元。

债市:

--美债收益率下跌，因美联储暗示将以循序渐进的步伐升息和减计规模达4.5万亿美元的所持债券，投资者感到释然。指标10年期美债收益率下跌逾2个基点，至2.257%，30年期美债收益率下跌2个基点，至2.294%。

周五美国债市将于GMT1800提前收市，下周一因美国阵亡将士纪念日节日休市。

--欧元区政府公债收益率持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。德国10年期公债收益率早盘最多上涨约2个基点至0.42%，但在欧洲央行发表评论后，收益率回落至约0.4%，全日基本持平。欧元区多数其他公债收益率当日持平或微涨。

油市:

--油价小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。

布兰特原油收低0.19美元，报每桶53.96美元；美国原油收低0.11美元，报每桶51.36美元。

金属市场:

--黄金上涨，因美元下滑，且美联储发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息保持谨慎。现货金收高报每盎司1,257.91美元，上日报1,250.76；美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。

--伦敦期铜下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调全球最大工业金属消费国--中国的评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.6%，报每吨5,682美元，稍早降至5,635.50美元。(完)