《路透早报》--5月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国4月外汇市场交易概况数据

--台湾4月经济成长率(0800)

--意大利5月制造业企业信心指数和消费者信心指数(0800)

--美国第一季企业获利初值、4月耐久财订单以及第一季GDP修正值(1230),5月密西根大学消费者信心指数终值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--2017中国扶贫国际论坛(0100)

--七国集团(G7)峰会(至27日)

--欧洲央行执委科尔参加瑞士央行组织的一个会议(2000)

以下为5月25日下午5:00至5月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--OPEC和非OPEC延长减产九个月，以应对全球供应过剩局面

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的非OPEC产油国周四决定将减产协议的实施时间延长九个月，至2018年3月。石油供应过剩导致过去三年油价腰斩，产油国收入骤降，目前全球产油国正努力扭转这一局面。

OPEC和非OPEC产油国代表称，两方就联合减产达成一致，同意减产约180万桶/日，这表示非OPEC产油国仍减产不到60万桶/日。

沙特能源部长法力赫称，尼日利亚和利比亚仍不参与减产行动，因其原油产量继续受到国内动荡的抑制。他还表示，沙特出口将从6月起大幅下降，从而帮助加快油市恢复平衡的速度。

--美联储理事称全球经济更为“亮丽”，对联储前景看法构成的风险减弱

美联储理事布雷纳徳称，全球经济较过去更为亮丽，对于联储关于美国前景看法所构成的风险减弱。布雷纳徳是联储决策官员中较忧心疲弱全球经济成长对美国造成影响的官员之一。“全球经济较过去几年更加亮丽，”他表示。本周公布的美联储会议记录显示出联储可能一如预期地在6月升息，布雷纳德此番言论强化了这个讯号。

--特朗普谴责曼城恐袭案泄密并下令调查，英警方恢复分享情报

美国特朗普总统周四表示，将调查英国曼彻斯特自杀炸弹袭击案情报遭人泄密给美国媒体一事，他并称这件事令人感到“严重困扰”；此前，恼怒的英国警方暂停与美国机构分享情报将近一天，周四稍晚时，英国最高层级反恐官员说，警方在“重新获得保证”之后已经恢复与美国分享情报。

--欧洲理事会主席称欧盟与特朗普在对俄关系、贸易和气候问题上存有分歧

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)与美国总统特朗普会谈后表示，在对俄关系、气候变化和全球贸易问题上，欧盟与特朗普似乎持有不同立场。

图斯克在电视声明中称，他与特朗普就对抗武装暴力以及与乌克兰的关系上持一致意见：“我们讨论了对外政策、安全、气候和贸易关系等问题，”图斯克说道，此前他和欧盟执委会主席贾克与特朗普进行了一小时的会谈。

--美国上周初请失业金人数小增，4月商品贸易逆差扩大

美国上周初请失业金人数小幅增加，四周均值触及44年低位，表明就业市场进一步收紧，这可能鼓励美联储下个月升息。不过，周四公布的其它数据显示，4月商品贸易逆差扩大、库存下降，这让靓丽的经济前景变得黯淡一些，促使分析师下调其对第二季国内生产总值(GDP)的增长预估。

5月20日止当周，美国初请失业金人数增加1,000人，经季调后至234,000人。之前初请失业金人数连续三周下降。美国4月商品贸易逆差增加3.8%至676亿美元，因出口减少，对GDP增长率将大幅反弹的预期降温。与此同时，上个月趸售和零售库存下滑0.3%。

美元指数略跌，美国公债价格小升，美股上扬，标普500指数和纳斯达克指数均创纪录高位。

--百思买首季同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求提振

美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。

截至4月29日的第一季，百思买净收入下降至1.88亿美元，合每股盈余0.6美元；上年同期分别为2.29亿美元和每股盈余0.70美元。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预测，每股盈余0.40美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500和纳斯达克指数周四触及纪录收盘高位，因百思买和其它零售商的强劲业绩，带动非必需消费品类股上扬。

道琼工业指数升70.53点或0.34%，至21,082.95点；标准普尔500指数收高10.68点或0.44%，至2,415.07点；纳斯达克指数上扬42.23点或0.69%，至6,205.26点。

--欧洲股市缺乏方向，投资者在寻求新的驱动因素，因近期扶助股市连创新高的良好业绩期接近尾声。泛欧STOXX指数收跌0.06%，但仍接近21个月高位。德股DAX指数收跌0.17%，5月初曾触及纪录高位。英股富时100指数收涨0.04%，法股CAC指数收跌0.08%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币持稳，美联储昨日公布会议记录，市场对联储将很快加息的预期有所降温。

美元指数下跌0.04%，至97.197，稍早低见96.88。美元兑商品货币上涨，此前OPEC决定延长减产协议，但减产规模和实施时间均不及预期，令油价急跌约4%，商品货币应声下滑。加元兑美元下跌，从五周高位回落。澳元兑美元跌0.63%，至0.7455美元。

债市:

--美国公债收益率小幅下跌，因美联储暗示准备在今年稍晚缩减其4.5万亿美元资产负债表 ，市场质疑联储在今年余下时间的升息次数会否超过一次。指标10年期公债收益率报2.254%，较周三尾盘下跌1个基点。本周迄今收益率在7个基点的狭幅区间内波动。

--欧元区公债收益率全线下跌，因有更多迹象显示，主要央行对过快撤出超宽松货币政策持谨慎态度。10年期德国公债收益率跌3.5个基点至0.37%，几乎较本月初触及的七周高位下降了10个基点。其他多数欧元区公债收益率下跌3-4个基点。

油市:

--油价重挫5%，因OPEC和非OPEC产油国延长减产的决定令投资者失望，他们之前寄望产油国会加大减产力度。油价录得3月初以来最大单日跌幅。布兰特原油期货收跌2.50美元或4.6%，报每桶51.46美元。美国原油期货收挫2.46美元或4.8%，报每桶48.90美元，盘中跌穿50美元，为本周首次。

金属市场:

--金价下跌，因美元摆脱低位，全球股市创新高，回吐了前日因美联储会议记录暗示，对升息持更谨慎态度而带动的涨幅。现货金收跌，报每盎司1,255.36美元。美国期金收高0.3%，报1,256.40美元。

--铜价触及三周高位，因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.7%，报每吨5,723美元，稍早触及5月3日以来最高的5,768.50美元。(完)