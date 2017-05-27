《路透早报》--5月27日

[重大数据或新闻]

--美国周五上修首季国内生产总值(GDP)增长年率至1.2%，刺激美元指数周五盘中升至一周高位97.548，之后缩减涨幅，但美国公债收益率持稳，因为投资组合月末重新平衡对公债的买盘抵销了GDP数据的影响，美国股市变动不大，但标普500和纳斯达克指数仍创下纪录收盘高位。下周一是美国、英国和中国假期，金融市场休市。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国第一季GDP环比年率修正值为增长1.2%(预估为增长0.9%，前值为增长0.7%)。美国第一季个人消费支出(PCE)物价指数上涨2.4%(预估为上涨2.4%)，前值为上涨2.4%。

* 美国商务部公布，美国4月耐久财(耐用品)订单较前月下降0.7%(市场预估为下降1.2%)。美国4月扣除飞机的非国防资本财订单较前月持平(市场预估为增长0.5%)。

* 密西根大学5月美国消费者信心指数终值为97.1，路透调查预估为97.5，初值为97.7，4月终值为97。

--国际货币基金组织(IMF)首席经济学家奥伯斯法尔德表示，美国经济出现“杂音”，而不是轨迹的根本性改变。中国在采取“强力”措施放慢信贷增长之后，经济增长预计减慢。

--惠誉发表推文称，维持对中国的“A+”评等不变。

--中国央行旗下媒体金融时报周五晚间援引央行表示，考虑到6月影响流动性的因素较多，拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作，并择机启动28天逆回购操作。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五在长周末前收盘基本持平，但主要股指终结了连续两周周线下跌的走势，消费品类股连续第二日走坚。标普500和纳斯达克指数均创下纪录收盘高位，标普500指数连续第七日上涨，追平2月创下的连涨势头。道琼工业指数收低2.67点，或0.01%，报21,080.28点；标准普尔500指数收高0.75点，或0.03%，至2,415.82点；纳斯达克指数收升4.937点，或0.08%，报6,210.19点。本周，道指升1.3%，标普500指数上涨1.4%，纳斯达克指数升2.1%。

--欧洲股市在清淡交投中下跌，能源股和银行股领跌，本周周线几无变动，表现乏善可陈。泛欧STOXX 600指数收低0.2%，欧元区蓝筹股指数也下跌。英股富时100指数是欧股的亮点，收升0.4%，创下纪录收盘高位，连续第五周上涨，受英镑下挫超过1%提振。

汇市:

--美元上涨，此前美国上修了首季GDP数据，而英镑则录得1月中来最大单日跌幅，此前民调显示下月大选前，英国保守党支持率领先工党的幅度收窄。美元指数升0.18%，报97.423，盘中稍早一度升至一周高位97.548。美元兑日圆跌0.555，报111.2日圆，缩减稍早跌幅。欧元兑美元跌至一周低点1.1161美元。节日长周末前，交投非常清淡。

债市:

--美国公债收益率持稳，今日交易时间缩短，投资组合月末重新平衡对公债的买盘，抵销美国第一季经济增幅上修幅度大于预期带来的压力。分析师说，美国股市标普500指数和纳斯达克指数在突破昨日创下的纪录高位上有难度，在节日长周末前支撑了部份对美债的避险需求。指标10年期公债收益率跌0.5个基点，报2.250%，本周周线小幅上升。根据Tradeweb，两年期和10年期公债收益率差下跌至95个基点，此前跌至七个月来最低的93.6个基点。

--隐约浮现的政局和政策风险打压欧元区政府公债收益率(殖利率)，使投资人不敢对已好转的经济数据投以太多信心。投资人从政策制定者谈话中取得指引，政策制定者仍审慎看待欧洲政经情势好转及其对货币政策的可能影响。多数欧元区公债收益率在远低于近来高点的水平交投。德国10年期公债收益率周五下跌4个基点，至一周最低的0.32%，远高于今年初时的0.20%。其它欧元区公债收益率日内下跌2-4个基点。

油市:

--油价反弹，上涨逾1%，但本周下跌近3%，此前石油输出国组织(OPEC)牵头的延长减产协议行动，没能达到许多投资者的预期。布兰特原油收高0.69美元，或1.3%，报每桶52.15美元，盘中低见50.71美元。美国原油收高0.9美元，或1.8%，报每桶49.80美元，盘中低见48.18美元。本周，布兰特原油下跌2.7%，美国原油下跌1.1%。

金属市场:

--金价升至近四周最高，因政治不确定性促使投资者选择黄金，而不是股票等风险更大的资产。1819 GMT，现货金升1.1%，报每盎司1,268.69美元，为5月1日以来最高。本周升约1%，为连续第三周上涨。美国期金收高0.9 %，报1,268.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜周五从昨日触及的三周高位回落，因在下周一中美英三国假期长周末前，全球最大铜矿之一印尼Grasberg矿场罢工引发的升势动能减弱。伦敦金属交易所(LME)期铜收报每吨5,657.50美元，跌1.1%，周四触及5月3日来最高的5,768.50美元。(完)