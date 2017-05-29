《路透早报》--5月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--瑞士第一季非农就业岗位(0715)

--欧元区4月M3货供额、针对家庭的放款(0800)

--日本4月所有家庭支出、求才求职比和失业率(2330)；4月零售销售(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--德国央行总裁魏德曼发表演说

--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会讲话

--巴西投资论坛(0400)

以下为5月26日下午5:00至5月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜发射一枚飞毛腿导弹，飞行450公里后落海

韩国军方表示，朝鲜周一从其东部元山地区朝东发射一不明飞行物，最近几周朝鲜已数次试射导弹。韩国称，据信朝鲜所发射的是一枚飞毛腿导弹，射程为450公里，在东部外海落海。韩国联合参谋本部声明称，文在寅总统立即被告知朝鲜的这一举动，并召开国安会议。

日本内阁官房长官菅义伟称，朝鲜导弹落入日本专属经济区，日本对此表示强烈抗议。菅义伟称尚未接获相关的损害报告。日本首相安倍晋三谴责朝鲜最新的导弹试射活动，并誓言会与其他国家一道采取行动来阻止朝鲜再三的挑衅。“我们将与美国合作，采取具体行动来阻止朝鲜。”安倍称。

美国太平洋司令部称，美国追踪了据信为朝鲜所发射短程弹道导弹的六分钟飞行，直至该导弹落入日本海。

--美国第一季GDP环比年率上修，然经济反弹前景趋于黯淡

美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率从前值的增长0.7%上修为增长1.2%，但这是经济一年来的最差表现。此外，企业投资放缓及消费者支出温和，都让第二季经济明显提速的预期蒙上阴影。第一季经济疲弱，给总统特朗普大幅提振经济增长的宏伟目标带来打击。

国际货币基金组织(IMF)首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)称，美国经济疲软是“杂音”，而非更严重的衰退，不过华府政策的不确定性正在使得预估变得愈加困难。

--中国4月规模以上工业企业利润同比增速续放缓至14%，4月对外直接投资同比降70.8%

中国国家统计局公布，4月全国规模以上工业企业实现利润总额5,727.8亿元人民币，同比增长14%，增速比3月继续放缓9.8个百分点。1-4月全国规模以上工业企业实现利润总额22,780.3亿元，同比增长24.4%，增速比1-3月放缓3.9个百分点。国家统计局工业司何平对数据解读称，工业利润增速放缓，是前期高位增长后的合理回归，总体看，目前工业利润仍保持良好增长态势。

中国商务部公布，中国1-4月对外非金融类直接投资（ODI）累计263.7亿美元，同比下降56.1%；其中，4月当月对外直接投资58.3亿美元，同比下降70.8%。新闻稿援引商务部合作司负责人指出，从对外直接投资的行业结构看，1-4月对外投资主要流向商务服务业、制造业以及信息传输、软件和信息技术服务业。

--G7领导人在贸易问题上达成共识，就气候变化存在分歧

在七国集团(G7)其他国家的压力之下，美国总统特朗普周六表态支持一项对抗保护主义的承诺，但拒绝认可全球气候变化协定，称他需要更多时间来作出决定。特朗普在此次G7峰会上与其他六国领导人大唱反调，欧洲外交人士感到挫败，因为不得不重新探讨原本希望早就解决的问题。不过，外交人士强调会议就多项外交政策问题达成广泛一致。

--中国证监会减持新规给中小投资者吃下定心丸，但料伤及投融资

中国证监会在端午小长假前夕终于推出酝酿已久的上市公司大股东减持新规，从多方面遏制各种减持套路，扩大了减持限制范围和对象，令大股东和特定股东的股份流动性大幅降低，从强化减持约束和填补规则漏洞两方面延续了监管收紧的绳索。

分析人士认为，以往部分上市公司大股东和董监高利用各种手段无限制减持等现象，对二级市场，特别是个股股价造成很大冲击，新规有利于缓解中小投资者担忧，促进二级市场反弹；但大股东千方百计减持的动力来自于资本溢价太大，根治减持问题仍需重构市场价值体系。

--独家：特朗普女婿库什纳与俄驻美大使有过三次未披露接触--消息

美国七位现任和前任官员告诉路透，美国特朗普总统女婿、白宫高级顾问库什纳(Jared Kushner)在2016年总统竞选活动期间和之后，曾与俄罗斯驻美大使进行过至少三次此前未披露的接触。其中两位消息人士称，这些接触包括去年4-11月间的两次电话通话。另两位消息人士说，在美国联邦调查局(FBI)针对特朗普竞选团队是否曾与俄罗斯勾结的调查中，库什纳到今年初已成为重点调查对象。后两位消息人士分别为美国现任和前任执法官员。

--独家：中粮整改巴西业务，此前爆出会计违规事件--消息

据公司文件和消息人士，中粮集团有限公司(COFCO)正在对巴西业务进行整改，包括改组管理层。继去年爆出会计违规事件后，中粮正在重组旗下Nidera Sementes业务。路透所见的公司文件，以及对业内消息人士的采访显示，今年Nidera Sementes在巴西有三位高管离职。该公司还在剥离名为Cereal Sul-Terminal Marítimo SA的港口业务，估值为4,000万美元。一位直接知情人士证实，裁员是中粮对巴西Nidera业务整合的一部分。裁员涉及到中粮员工数的不到1%，目前中粮有8,400名员工。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五在长周末前收盘基本持平，但主要股指终结了连续两周周线下跌的走势，消费品类股连续第二日走坚。标普500和纳斯达克指数均创下纪录收盘高位，标普500指数连续第七日上涨，追平2月创下的连涨纪录。

道琼工业指数收低2.67点，或0.01%，报21,080.28点；标准普尔500指数收高0.75点，或0.03%，至2,415.82点；纳斯达克指数收升4.937点，或0.08%，报6,210.19点。本周，道指升1.3%，标普500指数上涨1.4%，纳斯达克指数升2.1%。

--欧洲股市在清淡交投中下跌，能源股和银行股领跌，本周周线几无变动，表现乏善可陈。泛欧STOXX 600指数收低0.2%，欧元区蓝筹股指数也下跌。英股富时100指数是欧股的亮点，收升0.4%，创下纪录收盘高位，连续第五周上涨，受英镑下挫超过1%提振。

汇市:

--美元上涨，此前美国上修了首季GDP数据，而英镑则录得1月中来最大单日跌幅，此前民调显示下月大选前，英国保守党支持率领先工党的幅度收窄。美元指数升0.18%，报97.423，盘中稍早一度升至一周高位97.548。美元兑日圆跌0.55%，报111.2日圆，缩减稍早跌幅。欧元兑美元跌至一周低点1.1161美元。节日长周末前，交投非常清淡。

债市:

--美国公债收益率持稳，今日交易时间缩短，投资月末为调整投资组合而对公债的买盘，抵销美国第一季经济增幅上修幅度大于预期带来的压力。分析师说，美国股市标普500指数和纳斯达克指数在突破昨日创下的纪录高位上有难度，在节日长周末前支撑了部份对美债的避险需求。

指标10年期公债收益率跌0.5个基点，报2.250%，本周周线小幅上升。根据Tradeweb，两年期和10年期公债收益率差下跌至95个基点，此前跌至七个月来最低的93.6个基点。

--隐约浮现的政局和政策风险打压欧元区政府公债收益率，使投资人不敢对已好转的经济数据投以太多信心。投资人从政策制定者谈话中取得指引，政策制定者仍审慎看待欧洲政经情势好转及其对货币政策的可能影响。多数欧元区公债收益率在远低于近来高点的水平交投。

德国10年期公债收益率下跌4个基点，至一周最低的0.32%，远高于今年初时的0.20%。其它欧元区公债收益率日内大多下跌2-4个基点。

油市:

--油价反弹，上涨逾1%，但布兰特原油本周下跌近3%，此前石油输出国组织(OPEC)牵头的延长减产协议行动，没能达到许多投资者的预期。

布兰特原油收高0.69美元，或1.3%，报每桶52.15美元，盘中低见50.71美元。美国原油收高0.9美元，或1.8%，报每桶49.80美元，盘中低见48.18美元。本周，布兰特原油下跌2.7%，美国原油下跌1.1%。

金属市场:

--金价升至近四周最高，因政治不确定性促使投资者选择黄金，而不是股票等风险更大的资产。现货金收报每盎司1,266.66美元。本周升约1%，为连续第三周上涨。美国期金收高0.9%，报1,268.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜从上日触及的三周高位回落，因在下周一中美英三国假期长周末前，全球最大铜矿之一印尼Grasberg矿场罢工引发的升势动能减弱。LME期铜收报每吨5,657.50美元，跌1.1%。(完)