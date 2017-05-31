《路透早报》--5月31日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月工业生产初值(30日2350)

--中国5月官方制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)(0100)、4月货物和服务贸易收支、去年12月末对外证券投资资产(分国别)

--香港4月M-3货币供应、4月底外汇储备资产及外汇基金总资产

--澳洲4月民间部门信贷和房屋信贷(0130)

--德国4月实质零售销售(0600)、5月失业人数和失业率(0800)

--瑞士4月瑞银集团(UBS)消费者信心指数(0600)、5月投资者信心指数(0800)

--法国5月消费者物价调和指数(HICP)初值、4月生产者物价指数(0645)

--意大利4月失业率(0800)、5月消费者物价指数(CPI)和HICP初值(0900)

--欧元区5月HICP初值、4月失业率(0900)

--加拿大3月和第一季国内生产总值(GDP)(1230)

--美国5月芝加哥PMI(1345)、4月成屋待完成销售(1400)

--韩国5月CPI(2300)

--日本第一季企业资本支出(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在韩国央行2017国际会议“全球经济和金融挑战：未来10年”讲话(0010)

--新西兰央行举行金融稳定报告媒体发布会

--欧洲央行执委科尔在“欧洲金融格局一瞥--希腊：重返金融市场？”会议上讲话(0820)

--奥地利财长谢林与奥地利电信执行长Alejandro Plater讨论数字化策略(1030)

--美国达拉斯联储总裁柯普朗在美国外交关系协会Peter McColough系列国际经济会议中讲话(1200)

--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演讲(1330)

--欧洲央行管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼在维也纳证交所一个活动上讲话(1600)

--瑞典央行副总裁史金斯利参加瑞典北欧斯安银行(SEB)的银行家日活动

--美联储发布经济褐皮书(1800)

以下为5月30日下午5:00至5月31日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国消费者支出和通胀数据支持美联储升息可能性

美国4月消费者支出增加0.4%创下四个月来最大增幅，核心个人消费支出(PCE)物价指数回升0.2%，显示国内需求坚稳，可望允许美联储(FED)下个月升息。此外，家庭信心本月虽有些下滑但仍处于高水准，3月房价则劲升。数据公布后，美国股市收低，美元指数下滑，美国公债价格上升。

--德国和西班牙通胀放缓，缓解欧洲央行压力

数据显示，德国5月通胀率从2.0%放缓至1.4%，逊于预期的放缓至1.6%，至远低于欧洲央行2%目标的水准，这在一定程度上缓解了欧洲央行近期内削减货币刺激举措的压力。西班牙通胀率放缓至12月以来最低水准。这两个数据暗示，周三将出炉的欧元区5月通胀报告将至少将像路透调查预期地那样下滑至1.5%。

--独家：欧洲央行6月会议将讨论放弃需要时进一步刺激的承诺--消息

四名了解欧洲央行讨论情况的消息人士对路透称，央行决策者在6月8日开会时可能对经济抱持一种更加正面的看法，甚至会讨论放弃一些在有需要时出台进一步刺激政策的承诺。消息人士称，在经济增长明显上了一个台阶后，利率制定者准备承认这种改善，在央行会后发布的公开声明中放弃长期以来使用的“下行风险”措辞，转而称风险大致平衡。欧元区全年的经济增长指标都好于预期。

但消息人士对于欧洲央行应该以多快速度调整政策、包括政策指引仍看法不一。他们补充称，欧元区二线国家担心，该央行若突然改变措辞，可能引发市场震荡，从而弄巧成拙。

--美联储理事布雷纳德预期将升息，但担心通胀疲弱不振

美联储理事布雷纳德表示，升息可能即将到来，倘若通胀仍疲软，美联储或希望推迟升息。她并称，支持不久后缩减资产负债表。

达拉斯联储总裁柯普朗在CNBC节目中预期2017年再升息两次，并称资产负债表应较当前规模大幅缩小。他还表示对近来的经济数据感到担忧，但仍相信今年美国经济能增长2%。

--中国央行当前无缩表压力，货币政策将保持中性防资金空转--专家

中国央行参事、央行调查统计司原司长盛松成近日表示，三大货币政策对中国央行资产负债表的影响有所不同，所以不能就单一资产负债表数据变化来简单判断货币政策，目前中国央行资产负债表并没有缩表压力。最新一期财经杂志刊登对其专访并称，央行货币政策总体会保持中性，目前货币政策是朝收紧的方向发展，这也是挤泡沫防风险的需要，防止资金空转、脱实向虚。

--中美两国讨论联合国何时应对朝鲜采取进一步行动--美驻联合国大使

美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)表示，中美两国正在讨论何时应敦促联合国安理会对朝鲜采取进一步行动，可能在本周做出决定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二小跌，标普500指数从纪录最高收位回落，能源股和金融股下跌，盖过科技股上涨的提振。道琼工业指数收低50.81点，或0.24%，至21,029.47点；标准普尔500指数收跌2.91点，或0.12%，至2,412.91点；纳斯达克指数下滑7.01点，或0.11%，至6,203.19点。

--欧洲股市收低，连跌第四个交易日，银行股受新的政治忧虑和德意志银行下调评级拖累领跌。泛欧STOXX 600指数下滑0.2%，银行股权重较大的欧元区绩优股指数下挫0.6%。英股富时100指数收低0.28%。德股DAX指数收低0.24%。法股CAC指数收低0.5%。

汇市:

--美元兑避险日圆和瑞郎跌至两周低点，因欧洲政治忧虑以及美国长周末假期后股市和商品市场走软令投资人转趋谨慎。在欧元区，西班牙和德国多个地区通胀下降，以及欧洲央行总裁德拉吉继续实施刺激政策的承诺一度压低欧元。意大利可能早至9月就举行大选的迹象也令欧元稍早的卖压加重。但因美元大跌，欧元反弹。

纽约尾盘，美元指数跌0.1%，报97.30。欧元兑美元升0.2%，报1.1184美元。美元兑日圆跌0.5%，报110.77日圆，稍早触及两周最低的110.67日圆。美元兑瑞郎也跌至两周低点，尾盘挫0.4%，报0.9745瑞郎。

债市:

--美国公债收益率多数跌至逾一周最低水准， 因月底买盘，且美国公布的通胀数据令投资人对今年美联储是否还会再加息超过一次的疑虑加重。通胀数据显示，美国4月核心PCE物价指数同比升幅由上月的1.6%回落至1.5%。

三年期至30年期公债收益率均触及12个交易日来最低水准，10年期、30年期及被认为对美联储升息更为敏感的三年期公债收益率分别触及2.211%、2.881%和1.432%。10年期公债价格尾盘升11/32，收益率报2.212%，周五尾盘报2.250%。

--德国公债收益率跌至逾一个月最低位，因德国通胀放缓，凸显欧洲央行货币政策正常化面临的挑战。德国指标10年期公债收益率触及4月25日以来最低水准0.29%。

意大利10年期公债收益率一度攀高4个基点至近两周高位2.21%，但临近收盘时再度下跌。希腊10年期公债收益率上涨11个基点，报6.1%；两年期公债收益率升11个基点，报5.89%。

油市:

--油价下跌约1%，因迹象显示利比亚产油量回升，且担忧主要产油国延长减产将不足以降低全球供应过剩的局面。布兰特原油收低0.45美元，或0.9%，报每桶51.84美元。美国原油下跌0.14美元，或0.3%，报49.66美元。

金属市场:

--金价触及一个月高点后下跌，因美国经济数据为美联储下月升息提供进一步的支持。现货金收报每盎司1,262.71美元，盘中触及一个月高位1,270.47美元。美国期金收跌0.5%，至每盎司1,262.1美元。

--伦敦期铜结束长周末假期后在淡静交投中小跌，市场静候最大铜消费国--中国周三在公共假期后重新开市，届时该国还将公布制造业数据，预计将显示工业成长放缓。美元走软扶助伦敦金属交易所(LME)期铜收复部分盘初失地，收低1.50美元，报每吨5,656美元。(完)