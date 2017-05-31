《路透早报》--6月1日

资料图片：2016年5月，英国南部侏罗纪海岸线上的石拱门。 REUTERS/Toby Melville

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第一季企业资本支出(31日2350)、5月日经制造业采购经理人指数(PMI)终值(0030)

--韩国5月进出口和贸易收支初值(0000)、5月日经Markit制造业PMI(0030)、第一季国内生产总值(GDP)(2300)

--台湾5月日经Markit制造业PMI(0030)

--澳洲第一季资本支出、4月零售销售(0130)

--中国5月财新制造业PMI(0145)

--瑞士第一季GDP(0545)、4月零售销售(0715)、5月制造业PMI(0730)

--英国5月Nationalwide房价指数(0600)、5月Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--意大利5月Markit/ADACI制造业PMI(0745)、第一季GDP终值(0800)

--法国5月Markit制造业PMI(0750)

--德国5月Markit/BME制造业PMI(0755)

--欧元区5月Markit制造业PMI终值(0800)

--香港4月零售销售(0830)

--美国5月ADP民间就业岗位变动(1215)、一周请领失业金人数(1230)、5月Markit制造业PMI(1345)、4月建筑支出/5月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)、5月汽车销量年率(1930)

--加拿大5月Markit经季调制造业PMI(1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--泰国央行总裁威拉泰在欧洲货币杂志投资论坛发布主旨演讲(0200)

--日本央行审议委员原田泰发表讲话

--美联储理事鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话(1200)

--美银美林创新中国峰会(1200)

--欧洲央行(ECB)管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话(1500)

--欧洲央行执委劳滕施莱格在IMF/世界银行/美联储主办的第17届金融部门面临的政策挑战会议上讲话

--欧洲央行监事会委员Pentti Hakkarainen发表讲话

--瑞士经济论坛会议(至6月2日)

--印度总理莫迪出席与俄罗斯的双边年度峰会(至6月2日)

以下为5月31日下午5:00至6月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国4月成屋待完成销售较前月下降，但楼市复苏趋势无改

美国4月成屋待完成销售较前月下降1.3%，为连续第二个月下降，因供应吃紧，不过就业市场强劲仍然在支撑住房市场复苏。今年房地产市场料仍会对国内生产总值(GDP)做出正面贡献。此外，5月中西部地区制造业活动加速至两年半高位。数据公布后，PHLX房市指数几无变动，股市则全面下跌。美元指数下滑，美债价格上涨。

--欧元区5月通胀率放缓幅度大于预期，主因食品和能源涨价变慢

欧元区5月通胀率放缓至1.4%，低于4月的1.9%，也略低于市场原本预估的1.5%。5月扣除食品和能源的消费者物价调和指数(HICP)初值也从4月的1.2%降至1.0%，符合分析师预估。通胀率放缓主要因为能源和食品成本涨幅下滑。此外，欧元区4月失业率降至9.3%，为八年来最低水平。

德国央行总裁魏德曼称，因欧元区复苏增强，即便欧洲央行减少刺激措施，通胀仍会续升。

--美国经济以温和至适度的步伐扩张，通胀仍迟滞-美联储褐皮书

美联储公布最新褐皮书称，4月初到5月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，但鲜有迹象显示通胀会打破近期迟滞的趋势。美联储12个联储银行所在地区多数报告，尽管消费者支出近期趋软，但企业表达了对短期前景的乐观看法。就业市场也继续收紧，就业和薪资都以温和至适度的步幅增加。

--巴西大幅降息至逾三年低位，但在政治风暴下将放缓宽松步伐

巴西央行周三一如市场预期连续第二次将指标Selic利率调降100个基点至10.25%，为2014年1月以来最低水准。但该央行表明，在政治危机威胁到政府为填补财政缺口扩大所做的努力之际，其准备放慢宽松政策的步调。

--穆迪称全球经济复苏将持续，中国经济增速将继续放缓

穆迪称2017年全球经济增长前景改善的态势料会持续，因发达经济体的风险减弱而发展中国家保持扩张。随着风险状况变得更为有利，全球经济复苏将持续。短期内发达经济体的货币政策将继续分化，之后会逐渐趋向紧缩。

穆迪预计美国经济在今年首季开局趋软后将出现“反弹”，2017年和2018年欧元区经济增速预计会保持稳定，因受内部需求支撑。穆迪对英国脱欧后的不确定性最终将打压英国经济活动的观点基本没有改变。

穆迪还称，中国经济增速将继续放缓，因地产相关投资减少，但其仍相信中国经济成长出现“无序减速”的短期风险有限。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三微幅下滑，因摩根大通和美国银行警告当前季度营收疲弱后，金融股下跌，抵消防御类股上涨带来的提振。

道琼工业指数收低20.82点，或0.1%，至21,008.65点；标准普尔500指数收跌1.11点，或0.05%，至2,411.80点；纳斯达克指数下滑4.67点，或0.08%，至6,198.52点。本月，标普500指数上涨1.16%，道指升0.31%，纳指上涨2.5%。

--欧洲股市收平，5月则录得连续第四个月上涨，尽管因新的政治忧虑和在意外强劲的业绩期后缺乏新的刺激因素，促使投资人对银行股和商品股锁定了一些获利。

泛欧STOXX 600指数今日收盘变动不大，5月升0.9%，为2月以来最小的月度升幅。英股富时100指数微跌0.09%，但受英镑走软带动，5月录得今年表现最佳的一个月。德股DAX指数收高0.13%。法股CAC指数收低0.42%。

汇市:

--美元全线下滑，兑日圆跌至两周低点，兑欧元跌至逾一周低点，因华盛顿政治紧张局势升温。美元兑欧元5月创下逾一年来最差月度表现，尽管欧洲央行承诺会维持刺激政策。美元兑一篮子主要货币录得1月来最大月度百分比跌幅。

纽约尾盘，美元兑日圆跌0.1%，报110.67日圆，稍早跌至两周低点。欧元兑美元升0.5%，报1.1236美元，美元指数跌0.3%，报96.99。英镑兑美元升0.2%，报1.2883美元。人民币兑美元升至逾六个月高位，因市场认为中国央行目前大幅打压人民币兑美元的意愿降低。

债市:

--美国长期公债收益率触及逾五周低点，指标公债收益率跌至近两周最低，因月底买盘和美国楼市数据令市场质疑美联储在6月后，今年是否还能再度加息。

30年期公债收益率跌至4月20日来最低的2.856%。指标10年期公债收益率触及13个交易日低点2.196%，尾盘价格上涨3/32，收益率报2.205%。

三年期至七年期公债收益率也触及13个交易日低点，三年期公债收益率低见1.427%，两年期公债收益率触及八日最低的1.278%。

--欧元区二线国家公债收益率下滑，此前数据显示通胀跌至远低于欧洲央行目标水准，而下周欧洲央行将举行货币政策会议。从欧洲央行刺激政策中得益最多的意大利和葡萄牙公债收益率跌幅最大，一度下挫2-4个基点，表现超过其他欧元区公债。欧洲交易时段临近结束时，多数其他欧元区公债收益率变动不大，盘中多数时间下滑。

油市:

--油价急挫3%至三周低位，因利比亚增产扶助提振石油输出国组织(OPEC)月度产量年内首次增加。

7月布兰特原油下跌1.53美元，或3.0%，收报每桶50.31美元，为5月10日来最低收位。美国原油下挫1.34美元，或2.7%，收报每桶48.32美元，为5月12日来最低收位。

本月，布兰特原油跌近3%，连续第五个月下跌；美国原油跌逾2%，连续第三个月下跌。

金属市场:

--金价上涨，因美元走软，以及地缘政治紧张情绪提供支撑，但本月金价变动不大，因美国下月加息的可能性增加。现货金收报每盎司1,268.09美元，本月升约0.2%。美国期金收报每盎司1,272.0美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍价格挫至11个月低点，因投资人担心主要出产国印尼和菲律宾供应不断增加，而中国的不锈钢厂需求不振。指标三个月期镍下挫1.6%，收报每吨8,970美元，稍早触及6月底来最低的8,825美元。三个月期铜收高0.4%，报每吨5,681美元。(完)