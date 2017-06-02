《路透早报》--6月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本5月消费者信心指数(0500)

--英国5月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)(0830)

--欧元区4月生产者物价指数(PPI)(0900)

--加拿大4月进出口及贸易收支、第一季劳动生产率(1230)

--美国5月非农就业、4月国际贸易收支和商品贸易收支(1230)；5月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数(1345)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中欧工商峰会，发表演说者包括欧盟执委会主席贾克及中国国务院总理李克强(0730)

--爱尔兰财长Michael Noonan及欧盟执委会就业、社会事务总署署长Michel Servoz就爱尔兰和欧盟经济发表演说(1130)

--欧洲央行管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼就养老金制度发表讲话(1200)

--瑞士经济论坛会议

--印度总理莫迪出席与俄罗斯的双边年度峰会

--美国费城联储总裁哈克就经济展望及费城联储经济增长计划发表演说(1645)

--美国达拉斯联储总裁柯普朗发表讲话(1700)

--瑞典央行总裁英韦斯参加IADI研讨会

以下为6月1日下午5:00至6月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国5月制造业活动小幅升温，民间就业岗位劲增

美国供应管理协会(ISM)公布，5月制造业指数从4月的54.8小升至54.9，制造业活动小幅升温，结束此前连续两个月放缓之势。民间就业岗位跳增25.3万个，表明经济在年初经历困境后，正在重新加速。经济重焕活力与就业市场趋紧的迹象，可能鼓励美联储本月稍晚升息。数据良好，协助提振美股，主要股指均触及纪录高位。美元指数上涨，美国公债价格略有滑落。

--特朗普称美国将退出巴黎气候协定，盟国对此表示失望

美国总统特朗普周四表示，他将兑现竞选承诺让美国退出2015年签署的巴黎气候协定，断然拒绝了美国盟友和企业领袖留在该协定的请求。特朗普称，美国将开始协商重新加入巴黎协定，或者另订“对美国、美国企业、美国工人、美国人民及其纳税人公平的新协定。”巴黎气候协定的支持者谴责特朗普的退出决定，称这是让美国放弃领导地位，是国际性耻辱，且是外交政策的一大错误。法国、德国及意大利均拒绝了特朗普有关巴黎协定可以修改的建议。

--独家：OPEC 5月会议讨论过再减产1-1.5%，可能重新考虑该提议

三位知情的消息人士称，石油输出国组织(OPEC)上周开会时曾讨论过进一步减产1-1.5%的事宜，如果库存依然居高不下且继续打压油价，他们可能重新考虑该提议。其中一位消息人士称，该提议旨在将OPEC的供应减少幅度扩大30万桶/日左右。

这将相当于把4月近3,200万桶/日的产量进一步削减1%左右，会使OPEC承诺的减产总量从120万桶/日增加到150万桶/日。“他们想做些方案，提议再减产30万桶/日，”这位匿名消息人士称。“但我觉得，他们决定先看看市场将作何反应。”

--美联储将继续收紧政策，尽管近期通胀数据疲弱--理事鲍威尔

美联储周四发出强烈信号，暗示其将在本月升息，并且很快将开始削减4.5万亿(兆)美元的债券持仓，尽管近期美国通胀数据有些疲弱。极具影响力的美联储理事鲍威尔表示美国经济“健康”，在采取危机时期推出的刺激举措近10年后，联储应继续朝着更加正常的政策逐步迈进。另外，鲍威尔在接受CNBC采访时称，他预计今年总共会升息三次，包括3月已经实施的升息。

--惠誉确认南非“垃圾”级别评级展望稳定，

评级机构惠誉周四确认南非的“垃圾”级别评级，展望稳定，并警告经济增长疲弱是一个重要风险。由于惠誉维持南非主权信贷评等不变，南非兰特兑美元升至三日最高水准12.9400。

--西部数据考虑在日本西部新设记忆体晶片工厂--消息人士

一熟知事况人士表示，西部数据正在考虑于日本西部新盖一座记忆体晶片(存储器芯片)工厂，藉以展现其对日本的支持。消息人士称，新厂投资金额及时间尚未敲定；同时指出，西部数据执行长Stephen Milligan下周将访问日本，与东芝会谈以解决争端。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标准普尔500指数、纳斯达克指数和道琼工业指数周四均创下纪录收盘新高，此前一系列经济数据显示美国经济加速。道琼工业指数收高135.53点，或0.65%，至21,144.18点；标准普尔500指数收升18.26点，或0.76%，至2,430.06点；纳斯达克指数收涨48.31点，或0.78%，至6,246.83点。

--欧洲股市小涨，意大利绩优股领跑，此前意大利公布的经济成长数据优于预期，扶助市场摆脱该国政治忧虑。泛欧STOXX 600指数升0.4%，意大利FTSE MIB指数大涨1%。英股富时100指数收高0.32%，德股DAX指数收高0.4%，法股CAC指数上扬0.66%。

汇市:

--美元上扬，此前报告显示美国5月民间就业增长优于预期，本月加息的预期升温。民间就业报告公布后，美元兑日圆、欧元和瑞郎等主要货币触及日高。纽约尾盘，美元指数升0.3%，报97.18。美元兑日圆升0.5%，报111.29日圆。欧元兑美元跌0.2%，报1.1214美元。

债市:

--美国短期公债收益率(殖利率)触及至少一周高位，此前美国公布了强劲的民间就业数据，对今年美联储会进一步加息的预期稍有提振，但周五美国公布就业报告前的谨慎情绪限制了走势。ADP数据将两年期至30年期公债收益率推至日高，三年期公债收益率触及一周高位1.465%，两年期公债收益率升至八日最高的1.314%。指标10年期公债价格尾盘跌5/32，收益率报2.217%，周三尾盘报2.198%。

--欧元区债市遭遇一些卖压，因多个国家标售公债，不过指标公债收益率并没有离开本周稍早触及的数月低点太远。德国10年期公债收益率上涨最多2个基点至0.32%，但随着交易日展开，朝周三触及的一个月低位0.286%靠拢。西班牙公债收益率涨2个基点至1.55%，但仍接近周三触及的四个月低点。法国可比公债收益率上涨1个基点至0.73%，周三触及1月3日以来最低水准0.705%。

油市:

--油价涨跌互见，布兰特原油下跌，因担心主要产油国产量上升，令全球供应过剩问题加重，但美国原油小幅上涨，因上周美国原油库存降幅超过预期。美国原油收高0.04美元，报每桶48.36美元。布兰特原油收低0.13美元，报50.63美元。两份合约均在盘后交易中下跌，未能保住早盘美国原油和汽油库存骤降带来的提振。

金属市场:

--黄金下跌，因美元上涨，此前报告显示 5月美国民间就业岗位增幅超过预期，令对美联储本月升息的预期增强。现货金收报每盎司1,265.26美元。美国期金下跌0.4%，收报每盎司1,270.1美元。

--镍价下跌至11个月低位，因印尼恢复出口和菲律宾产出反弹的前景，引发投资者担心供应过剩。5月期镍连续第三个月下跌，周四触及去年6月来最低水准每吨8,810美元，今年迄今下跌12%，是跌幅最大的主要基本金属。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍跌1.4%，收报每吨8,840美元。期铜收涨0.3%，报每吨5,699美元。(完)