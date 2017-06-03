《路透早报》--6月3日

[重大数据或新闻]

--美国5月就业岗位增幅不及预期，可能打乱美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年下半年升息的安排，美元指数应声跌至七个月低点，美国指标和长期公债收益率降至近七个月低点，短债收益率触及逾两周最低。市场仍预期美联储6月加息，美股连续第二天创纪录收盘新高。

--美国5月就业增速放缓，而且前两个月的就业增长数据也被下修，暗示就业市场正在失去动能，尽管失业率降至16年低点4.3%的水平。美国劳工部的数据显示，5月美国非农就业岗位增长13.8万个，其中制造业、政府和零售业岗位下降，预估为增加18.5万个。3月和4月岗位增幅也比之前报告的下修了6.6万。

* 路透调查显示，5月美国非农就业数据发布后，受访的18家一级市场交易商都预计美联储将在6月13-14日货币政策会议上加息至1.00-1.25%。受访的18家交易商中有10家预计美联储将在9月19-20日会议上加息至1.25-1.50%。受访的18家交易商中有六家预计美联储将在12月12-13日会议上加息至1.25-1.50%。受访的18家交易商中有六家预计美联储将在9月宣布资产负债表正常化，其余预计将在12月。

--费城联储总裁哈克表示，美联储仍在达到通胀目标的正轨上，并重申支持今年再升息两次。他又表示，特朗普政府经济政策的不确定性是美国经济面临的最大风险。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国4月贸易逆差为476.0亿美元，预估为逆差461.0亿美元。

* 加拿大统计局公布，加拿大4月贸易逆差为3.7亿加元；3月修正为逆差9.4亿加元(前值为逆差1.4亿加元)。

* 欧盟统计局公布，欧元区4月生产者物价指数(PPI)较前月持平，路透调查预估为上升0.3%。4月PPI较上年同期上升4.3%，路透调查预估为上升4.5%。

--标准普尔确认南非“BB+/B”外币评等及“BBB-/A-3”本币评等，展望仍为负面。

* 标准普尔确认爱尔兰“A+/A-1”评级，展望为稳定，反映该国预算和经济表现的风险平衡。

--中国上海证券交易所周五表示，整体上看，减持新规实施后，通过竞价交易系统的日均减持金额较实施前出现了显着下降，降幅为67%。此次证监会减持新规的出台，对于大股东的无序减持对二级市场带来的冲击初现抑制效果，有利于完善资本市场的基础性制度。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五连续第二天创纪录收盘新高，科技股和工业股上涨，盖过就业报告不及预期的影响。尽管就业数据令人失望，但市场人士仍基本预期美联储将在6月加息。道琼工业指数收高62.11点，或0.29%，至21,206.29点；标准普尔500指数收升9.01点，或0.37%，至2,439.07点；纳斯达克指数收涨58.97点，或0.94%，至6,305.80点。本周标普500指数升0.95%，道指升0.59%，纳指上扬1.54%。

--欧洲股市小涨，投资人保持对欧洲股市的强劲投资，但在美国公布令人失望的就业增长后，此间市场指标股指从稍早高位回软。泛欧STOXX 600指数收高0.2%，德股DAX指数大涨1.25%，英股富时100指数微升0.05%，两国股市盘中均创纪录新高。

汇市:

--美元跌至七个月低点，此前数据显示5月美国就业岗位增幅少于预期，这可能打乱美联储今年下半年升息的安排。美元指数跌至七个月低点，纽约尾盘，跌0.5%，报96.725。欧元兑美元升0.6%，报1.1276美元，稍早高见1.1282美元，为七个月最高。美元兑瑞郎触及七个月低点，尾盘报0.9633瑞郎，跌0.9%。美元兑日圆跌至两周低点，尾盘报110.44日圆，跌0.8%。

债市:

--美国指标和长期公债收益率跌至近七个月低点，短债收益率触及逾两周最低，此前美国公布弱于预期的美国就业数据，预示美联储6月后将转趋谨慎。指标10年期公债尾盘升16/32，收益率报2.161%，周四尾盘报2.217%。三年期公债价格升1/32，收益率由1.446%跌至1.427%。美国三年期至30年期公债收益率本周降幅势将创七周最大，而两年期

公债收益率势将创三周最大周线降幅。指标10年期公债收益率本周降幅将达9个基点。

--欧元区政策制定者之间的分歧不断加大，令投资者怀疑当前水平的刺激措施还能持续多久。这导致对欧元区长期公债的需求减弱。德国10年与30年期公债收益率差周五早盘触及86个基点，为2016年1月以来最高，稍后略微缩窄。意大利10年与30年期公债收益率差为111个基点，为两个半月高位。多数欧元区10年期公债收益率周五下跌1-3个基点不等。

油市:

--油价下挫逾1%，录得连续第二周下滑，因投资人担心美国总统特朗普退出巴黎气候协定可能令美国原油产量增长加快，全球油市供应进一步增加。布兰特原油收低0.68美元或1.3%，报49.95美元。美国原油收低0.70美元或1.5%，报每桶47.66美元。本周两份合约均收低逾4%。

金属市场:

--金价升至六周高位，此前美国公布的就业数据令人失望，重压美元，且令美国今年更积极升息的预期降温。1934 GMT，现货金涨1%，至每盎司1,277.76美元，稍早触及4月21日以来最高1,279.10美元，势将连续第四周上涨。美国期金收高0.8%，至每盎司1,280.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)镍价从近一年低点回升，但期锌触及两周低点，受铁矿石和油价走软，以及对主要消费国中国的需求忧虑拖累。三个月期镍收盘没有成交，买盘最后升0.8%，收报每吨8,910美元，此前触及去年6月8日来最低的8,700美元。三个月期锌收低1.6%，报每吨2,529美元，盘中触及5月18日来最低的2,512美元。三个月期铜收低0.6%，报每吨5,665美元。(完)