《路透早报》--6月5日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港5月采购经理人指数(PMI)(0030)

--澳洲第一季企业库存和总获利、5月整体招聘广告(0130)

--中国5月财新服务业PMI(0145)

--意大利(0745)、法国(0750)、德国(0755)、欧元区(0800)及英国(0830)5月服务业PMI

--台湾5月底外汇存底(0820)

--美国第一季非农单位劳工成本和生产率修正值(1230)、5月Markit服务业PMI终值(1345)

--美国4月工厂订单及耐久财订单修正值、5月就业趋势指数、5月供应管理协会(ISM)非制造业指数(1400)

--英国5月零售业联盟(BRC)同店零售销售(2301)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加欧洲金融大会

以下为6月2日下午5:00至6月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国5月非农就业岗位增长放缓，失业率降至16年低位4.3%

劳工部周五发布，美国5月非农就业岗位增加13.8万个，制造业、政府部门与零售业岗位减少。3月和4月就业岗位增幅也下修6.6万个。这暗示失业率虽降至16年低点4.3%，但就业市场正丧失动能。不过，这样的增幅或许仍足以促使美联储在6月13-14日政策会议上决议调升利率。

数据出炉后，路透对华尔街初级交易商进行的调查显示，所有18家受访交易商都预期美联储将于本月加息。10家交易商估计美联储将在9月进一步收紧货币政策，仅有六家认为12月将会升息。

今年下半年升息的前景转淡，打压美元指数触及七个月低位。美国长债收益率跌至近七个月低点，短债收益率则触及逾两周低位。美国股市创收盘纪录新高。

* 表格：美国5月非农就业岗位增加13.8万个，远不及预估的增加18.5万个

* 表格：美国4月贸易逆差扩大至476.0亿美元，预估为逆差461.0亿美元

--中欧同意加强一带一路倡议与欧洲投资计划对接，设立中欧共同投资基金

中国外交部网站周日发布第十九次中国-欧盟领导人会晤成果清单，双方同意加强“一带一路”倡议与欧洲投资计划的对接，设立中欧共同投资基金。双方将通过亚投行、欧洲投资银行、欧洲复兴开发银行等多边开发机构促进相关合作。

成果清单还包括双方认为正在进行的投资协定谈判是首要任务，重申将以合作和务实的精神加快谈判，力争尽快达成一份富有雄心和平衡的成果，为双方投资者建立和保持友好、可预期、宜商的政策环境。

中国国务院总理李克强在第12届中欧工商峰会上表示，中方愿同欧方尽早启动自贸区联合可行性研究，进一步提高贸易自由化便利化水平，为欧方优质商品进入中国市场创造有利条件。也希望欧方放宽对华高技术出口管制，克制使用贸易救济措施，促进双边贸易平衡发展。

--费城联储总裁哈克称通胀目标有望实现，今年还会升息两次

费城联储总裁哈克周五表示，美联储仍有望实现通胀目标，并重申支持今年再加息两次。哈克还表示，美国经济形势目前“基本正常”，就业市场闲置劳动力非常少，他预计到明年底时失业率将低至4.2%。他仍对薪资状况持乐观态度，估计今年增幅将介于2.5%-3%之间。哈克今年在美联储决策委员会具有投票权。

--英国伦敦桥附近发生袭击事件，伊斯兰国宣称对此次袭击负责

英国警方表示，三名袭击者周六驾驶一辆汽车冲入伦敦桥上的行人当中，然后在博罗市场(Borough Market)刺伤民众。警方在首次接警八分钟之内就击毙了嫌疑人。伊斯兰国组织Amaq周日宣布，该组织为周六夜晚的伦敦攻击事件负责。这起事件造成七人死亡、多人受伤。

--独家：美国考虑制裁委内瑞拉石油行业--美国官员

美国白宫高级官员称，特朗普政府在考虑可能对委内瑞拉能源业实施制裁，包括委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)，这将意味着美国加大向委内瑞拉四面楚歌的左翼政府施压。美国政府高层一直在讨论打击委内瑞拉经济核心的计划，作为广泛研究美国各种选项的一部分；但官员们称，该计划仍处在讨论阶段，不会很快采取行动。官员们匿名对路透表示，美国可能把打击PDVSA作为“行业性”制裁计划的一部分。这将是首次针对委内瑞拉整个能源产业的制裁计划。

--黑石以138亿美元将旗下仓储公司Logicor出售给中投公司

私募股权公司黑石同意以122.5亿欧元(138亿美元)把旗下欧洲仓储公司Logicor出售给中国投资公司(CIC)。这笔出售案是欧洲史上规模最大的一笔私募股权不动产交易案，也使Logicor原本要在今年晚些时候在伦敦首次公开招股(IPO)的计划泡汤。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五连续第二天创纪录收盘新高，科技股和工业股上涨，盖过就业报告不及预期的影响。尽管就业数据令人失望，但市场人士仍基本预期美联储将在6月加息。

道琼工业指数收高62.11点，或0.29%，至21,206.29点；标准普尔500指数收升9.01点，或0.37%，至2,439.07点；纳斯达克指数收涨58.97点，或0.94%，至6,305.80点。本周标普500指数升0.95%，道指升0.59%，纳指上扬1.54%。

--欧洲股市小涨，投资人保持对欧洲股市的强劲投资，但在美国公布令人失望的就业增长后，此间市场指标股指从稍早高位回落。

泛欧STOXX 600指数收高0.2%。德股DAX指数大涨1.25%，英股富时100指数微升0.05%，两国股市盘中均创纪录新高。法股CAC指数上扬0.47%。

汇市:

--美元跌至七个月低点，此前数据显示5月美国就业岗位增幅少于预期，这可能打乱美联储今年下半年升息的安排。美元指数跌至七个月低点，纽约尾盘时跌0.5%，报96.725。欧元兑美元升0.6%，报1.1276美元；稍早高见1.1282美元，为七个月最高。美元兑瑞郎触及七个月低点，尾盘报0.9633瑞郎，跌0.9%。美元兑日圆跌至两周低点，尾盘报110.44日圆，跌0.8%。

债市:

--美国指标和长期公债收益率跌至近七个月低点，短债收益率触及逾两周最低，此前美国公布弱于预期的美国就业数据，预示美联储6月后将转趋谨慎。

指标10年期公债尾盘升16/32，收益率报2.161%。三年期公债价格升1/32，收益率由1.446%跌至1.427%。

美国三年期至30年期公债收益率本周降幅势将创七周最大，而两年期公债收益率势将创三周最大周线降幅。指标10年期公债收益率本周降幅将达9个基点。

--欧元区政策制定者之间的分歧不断加大，令投资者怀疑当前水平的刺激措施还能持续多久。这导致对欧元区长期公债的需求减弱。德国30年期公债收益率涨势快于10年期公债收益率，两者利差周五一度触及18个月最阔水准。意大利10年与30年期公债收益率差为111个基点，为两个半月高位。多数欧元区10年期公债收益率周五下跌1-3个基点不等。

油市:

--油价下挫逾1%，录得连续第二周下滑，因投资人担心美国总统特朗普退出巴黎气候协定可能令美国原油产量增长加快，全球油市供应进一步增加。

布兰特原油收低0.68美元或1.3%，报49.95美元。美国原油收低0.70美元或1.5%，报每桶47.66美元。本周两份合约均收低逾4%。

金属市场:

--金价升至六周高位，此前美国公布的就业数据令人失望，重压美元，且令美国今年更积极升息的预期降温。

现货金收涨逾1%，至每盎司1,279.58美元，势将连续第四周上涨。美国期金收高0.8%，至每盎司1,280.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)镍价从近一年低点回升，但期锌触及两周低点，受铁矿石和油价走软，以及对主要消费国中国的需求忧虑拖累。

三个月期镍收盘没有成交，买盘最后升0.8%，收报每吨8,910美元，此前触及去年6月8日来最低的8,700美元。三个月期锌收低1.6%，报每吨2,529美元，盘中触及5月18日来最低的2,512美元。三个月期铜收低0.6%，报每吨5,665美元。(完)