《路透早报》--6月7日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国5月末外汇储备

--澳洲第一季国内生产总值(GDP)(0130)

--德国4月工业订单(0600)

--英国5月Halifax房价指数(0730)、5月RICS房价差值(2301)

--台湾5月进出口(0800)

--意大利4月零售销售(0800)

--香港5月底外汇储备(0830)

--欧元区第一季GDP修正值(0900)

--加拿大4月建筑许可(1230)

--美国4月消费者信贷(1900)

--日本第一季GDP修正值、4月经常帐收支、5月银行贷款(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平6月7-10日对哈萨克斯坦进行国事访问，并出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳专项世博会开幕式。

--科博会2017中国金融论坛(至8日)

--20国集团(G20)领袖国际峰会(至8日)

--瑞典央行副总裁史金斯利参加经济合作暨发展组织(OECD)主办的“无现金社会与金融科技”会议

以下为6月6日下午5:00至6月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国4月职缺创纪录新高，为美联储升息增添底气

美国衡量劳动力需求的职位空缺在4月增加25.9万个，经季节调整后为600万个，这是政府自2000年开始发布该数据以来的最高水平。月度增幅为略超一年来最大，使得职缺率来到4.0%，为去年7月以来最高。不过，4月聘雇数量减少25.3万个至510万个，这使得聘雇率降至一年低位3.5%。

数据显示就业市场趋于紧俏，或将鼓励美联储在本月调升利率。分析师认为，劳动市场状况紧俏，或将很快带动薪资加速增长。

此外，标准普尔确认美国'AA+/A-1+'评等，展望保持稳定。标普预计美联储将缓慢且有序的加息，政策决定要看数据表现而定。

--特朗普选边站，暗示支持阿拉伯世界孤立卡塔尔的行动

在阿拉伯世界出现严重分歧之时，美国总统特朗普周二选边站。他称赞中东国家为了反制卡塔尔支持伊斯兰激进份子而采取的行动，尽管卡塔尔是美国盟友，建有美国在中东地区最大的空军基地。

沙特外长称，卡塔尔需采取结束支持哈马斯和穆斯林兄弟会等措施，来修复同阿拉伯国家关系。卡塔尔外长告诉CNN，卡塔尔对通过对话解决同海湾领国的危机持开放态度。此外，约旦宣布降低与卡塔尔的外交关系级别，并取消半岛电视台的牌照。

--EIA上调今明两年美国原油产量和需求增长预估

美国能源资料协会(EIA)发布的短期月度能源展望报告预计，今明两年美国原油产量增幅将大于之前的预估。EIA称，2017年美国原油日产量将为933万桶，较去年的887万桶增加46万桶。EIA将2018年美国原油日产量增幅预估由65万桶上调至68万桶，日产量将达到1,001万桶。EIA并将2017年美国石油日需求增长预估从之前的29万桶上修至32万桶。

此外，EIA将2017年全球石油日需求增长预估下调2万桶至154万桶，并将2018年全球石油日需求增长预估下调1万桶至162万桶。

--美国与墨西哥达成糖业贸易协议，但未获美国制糖业支持

美国与墨西哥政府达成一份新协议，对两国之间的糖业贸易结构进行了重大调整，但却未能得到美国制糖企业的支持，因此这一问题是否仍有可能影响到两国的整体贸易关系，还未有定论。这份协议的达成，料有助于避免墨西哥针对进口的美国高果糖玉米糖浆实施报复举措；若爆发贸易战，将加剧美墨间的紧张关系。

--俄罗斯发行人民币债券的计划遇阻--俄罗斯副财长

俄罗斯副财长Sergei Storchak称，俄罗斯最后推迟了发行人民币债券的计划，因其未能满足中国规定的条件。Storchak在接受路透专访时表示，“我们尚无以熊猫债的形式发售俄罗斯债券的计划，这就是问题所在。”Storchak 说，中国希望俄罗斯通过发行熊猫债筹资，该国财政部正在研究中国方面的要求。

--日本富士通将很快就整合个人电脑业务与联想达成协议

日本富士通社长田中达也表示，预期“很快”与中国联想集团就整合其个人电脑业务一事达成协议。“我们正处在最后阶段，找出如何让两家公司产生最大协同效益的办法...预期很快就可以完成。”对全球最大PC制造商联想而言，交易将有助于加强它的购买力，并巩固它在利润微薄的PC市场的根基。联想发言人Charlotte West表示,“可能的合作细节仍在讨论中，目前尚未对时间框架进行沟通。”

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周二收盘接近日内低位，因交易商规避风险资产，周四预期将有重大的政治和经济消息发布。

道琼工业指数收低47.81点，或0.23%，至21,136.23点；标准普尔500指数收跌6.77点，或0.28%，至2,429.33点；纳斯达克指数收低20.63点，或0.33%，至6,275.06点。

--欧洲股市延续跌势，中东外交冲突削弱对风险资产胃纳，医疗保健类股表现尤其疲弱。

泛欧STOXX 600指数收低0.7%，连跌第二日。英股富时100指数微幅收低0.01%，德股DAX指数收跌1.04%，法股CAC-40指数收挫0.73%。

汇市:

--美元兑日圆跌至逾六周低点，跌穿关键技术水准，因美国公债收益率下滑，受周四三大风险事件前投资人愈发谨慎影响。

美元兑日圆大跌0.92%，报109.43日圆。欧元兑美元升0.2%，报1.1275美元。英镑兑美元跌0.05%，盘中稍早低见1.2873美元。美元指数跌0.24%，报96.567。

债市:

--美国长期公债收益率跌至七个月低位，因在周四英国大选、欧洲央行会议和前美国FBI局长科米参议院作证前，投资者惴惴不安，令避险公债受益。

避险买盘推动美国10年债收益率盘中触及美国大选结束两日后11月10日以来最低2.129%，尾盘报2.143%。30年期公债上扬22/32，收益率报2.807%。两年期公债收益率报1.294%，周一尾盘报1.306%。

--欧元区公债收益率触及数周低位，因从中东到美国的地缘政治紧张局势，直指通胀将会放缓。

德国10年期公债收益率跌至近六周低位0.25%，法国10年期公债收益率1月初来首次跌至0.70%之下，使之与德债的收益率差收窄至39个基点，为近一个月最窄。

油市:

--油价上涨，盘中曾跌穿每桶47美元，因中东外交冲突和美国原油库存持续增加，对油市带来压力；之后油价寻获技术支撑，进而反弹上涨。

美国原油收涨0.79美元，报每桶48.19美元。指标布兰特原油收高0.65美元，报每桶50.12美元。

金属市场:

--金价攀升至七个月最高，受助于美元降至七个月低位，中东外交冲突及即将举行的欧洲央行会议和英国大选亦引发避险需求。围绕前美国FBI局长科米参议院作证的不确定性，也促使投资者买入黄金避险。

现货金上扬逾1%，收报每盎司1,293.50美元，稍早触及11月9日以来最高1,295.97美元。美国期金收涨1.2%，报每盎司1,297.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铝价格触及三周低点，因交易商未受卡塔尔铝出口遭封锁的消息影响，反而聚焦中国需求疲弱和地缘政治紧张局势升温。

LME三个月期铝收平，报1,903美元，稍早触及三周最低的1,887美元。三个月期铜收低0.2%，报每吨5,616美元。期锌收跌1%，收报每吨2,461美元。期锡大跌2.3%，报19,675美元，稍早跌至4月底来最低。(完)