《路透早报》--6月8日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第一季GDP修正值、4月经常帐收支、5月银行贷款(7日2350)；5月服务业景气判断指数(0500)

--中国5月贸易收支

--澳洲4月商品及服务贸易收支(0130)

--瑞士5月失业率(0545)、5月消费者物价指数(CPI)(0715)

--德国4月工业生产(0600)

--法国4月经常帐及贸易收支(0645)

--欧元区第一季GDP修正值(0900)

--加拿大4月新屋价格指数(1230)、5月房屋开工年率

--美国一周初请失业金人数(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国大选投票

--欧洲央行管理委员会会议并公布利率决议(1145)，之后总裁德拉吉将举行记者会(1230)

--美国联邦调查局(FBI)前局长科米将就俄罗斯或曾干预美国大选的调查向参议院委员会作证

--2017中国战略性新兴产业论坛

--泰国央行总裁威拉泰发表演说(0200)

--瑞典央行副总裁史金斯利将发表演说

--欧盟司法与内政委员会会议(至9日)

--欧盟一般事务理事会举行非正式会议(至9日)

--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯举行记者会(1515)

以下为6月7日下午5:00至6月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--FBI前局长科米在书面证词直指特朗普曾施压通俄调查

美国联邦调查局(FBI)前局长科米周三指责总统特朗普曾要求他放弃调查前国家安全顾问弗林，当时FBI正在调查俄罗斯是否干涉了2016年美国总统大选。科米在书面证词中表示，特朗普2月时在一次白宫的会面中告诉他：“我希望你能设法让这件事情过去，放过弗林。”

特朗普的总统职位已因有关俄罗斯帮他赢得去年选举的指控而阴云笼罩，科米的证词又让一切雪上加霜。上月被特朗普解雇的科米周四将现身情报委员会听证会。

由于科米所提供的书面证词并无任何重大意外，美国股市收盘小涨，美元指数略升，美债价格及金价均告下滑。

--英国大选前民调显示，特雷莎·梅将扩大在议会的多数席位优势

民调显示，英国首相特雷莎·梅料将在周四选举中扩大其在议会的多数席位优势，表明她要求提前选举以增强在英退谈判中实力的押注将取得成功。周三公布的六项民调中，有两项显示保守党将扩大对工党的领先优势，另外两项则显示将缩小领先优势，其余两项民调显示领先优势维持不变。但这些民调均显示，保守党将扩大在议会的多数席位优势。

--欧洲央行可能小幅上调欧元区成长预估，但下调通胀预期--消息

消息人士告诉路透，欧洲央行可能在周四会议上小幅上调欧元区经济成长预估，但下调通胀预期。这样喜忧参半的经济前景，应该为央行提供更多的理据，使其在德国要求逐步收紧政策的呼声日益高涨的情况下，保持大规模购债刺激政策和负利率不变。消息人士表示，调整的幅度将会很小，在某些情况下，小至10个基点，反应央行仅仅是对3月预期进行调整，不会大幅改动。

市场普遍预计欧洲央行将在周四保持政策不变，包括2.3万亿欧元的购债计划，并承诺保持利率在低位。

--独家：日本央行可能上调经济评估，但或会下调通胀预估--消息

熟悉日本央行想法的消息人士告诉路透，日本央行可能最早在下周上调经济评估，暗示其越来越确信经济复苏正在累积动能。这巩固了央行的下一步行动是收紧货币政策的预期。但通胀仍然疲弱，可能迫使日本央行在7月进行的季度预期检讨中下调通胀预期。

在4月举行的上次政策会议上，日本央行发布了九年来最为乐观的经济评估，称经济已经“转向适度扩张”。消息人士说，在6月15-16日或7月检讨利率时，央行将采用“经济适度扩张”这样更为乐观的措辞来描述经济状况。不过，消息人士表示，由于薪资增长迟缓，日本央行可能在7月下调本财年通胀预估。

--美国上周原油库存意外增加329.5万桶，预估为减少346.4万桶

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，因炼厂产能利用率下降，上周美国原油库存意外增加，汽油和馏分油库存也增加。上周美国原油库存增加329.5万桶，市场预估为减少346.4万桶。美国汽油库存增加332.4万桶，市场预估为增加58万桶。

--全球经济今年料将创六年来最快增速，受贸易回升提振--OECD

经济合作暨发展组织(OECD)表示，全球经济今年料将创下六年来的最快增速，因贸易回升帮助抵消美国增长前景走软的影响。OECD在其最新的经济展望报告中预计，2017年全球经济将增长3.5%，2018年料增长3.6%。对2017年增幅的预估不仅略高于3月时预估的3.3%，且将是2011年以来最高增幅。但OECD秘书长古里亚称，虽然增长前景改善，但增幅仍将不及2008-2009年金融危机之前的水准。

--朝鲜发射数枚飞行物，似为地舰导弹--韩国军方

韩国军方表示，朝鲜周四从东海岸发射了数枚似乎是地舰导弹的飞行物。韩国联合参谋本部办公室发表声明称，朝鲜海滨城市元山周四早上发射了几枚飞行物。韩国军方称，朝鲜导弹飞行了200公里左右。

[市场摘要]:

股市:

--尽管能源股大跌，美国股市周三仍小幅上升，此前美国FBI前局长科米有关调查俄罗斯插手去年美国大选的书面证词并没有任何重大意外。

道琼工业指数收高37.46点，或0.18%，至21,173.69点；标准普尔500指数收涨3.81点，或0.16%，至2,433.14点；纳斯达克指数收升22.3点，或0.36%，至6,297.38点。

--银行和公用事业股支撑欧洲股市，西班牙桑坦德银行宣布将收购受困的西班牙宝培拉银行，令投资者松一口气，提振银行股上涨。英股富时100指数收低0.62%，德股DAX指数收跌0.14%。法股CAC指数微幅收跌0.07%。

汇市:

--欧元兑美元走软，在周四欧洲央行货币政策声明发布及英国大选前交投震荡。欧元兑美元跌0.14%，报1.1259美元，有报导暗示欧洲央行可能下调通胀目标后，欧元一度触及1.1205美元的低点。路透援引消息人士报导，欧洲央行可能微幅上调欧元区经济成长预估，但会下调通胀预估后，欧元缩减跌幅。

美元指数升0.06%，报96.698。英镑兑美元升0.41%，报1.296美元，投资人愈发看好英国首相特雷莎·梅所属的保守党，认为该党将在周四选举中赢得多数席位。

债市:

--美国公债价格下滑，此前美国FBI前局长科米就FBI调查俄罗斯涉嫌干预美国总统大选发布书面证词，投资人认为证词没有他们原先预想的那么严重。科米证词准备稿发布在美国参议院情报委员会网站后，指标10年期公债收益率触及日高。科米周四将在参议院情报委员会发表上述讲话。

纽约尾盘，10年期公债跌8/32，收益率报2.176%，高于周二尾盘的2.147%。美国30年期公债下滑16/32，收益率报2.835%，周二报2.81%。美国两年期公债收益率报1.314%，周二尾盘报1.298%。

--意大利与西班牙10年期公债收益率之差接近2011-2012年欧元区债务危机以来最宽水准，凸显意大利是欧元区最脆弱市场之一的状况。

意大利10年期公债较可比德债利差扩阔至203个基点，为4月21日来最宽。意大利与西班牙公债利差为74个基点，只比3月峰值低1个基点。德国10年期公债收益率一度降至六周低点0.25%，但在尾盘持平。

油市:

--油价大跌5%至一个月低点，此前美国公布上周原油和汽油库存意外增加，助燃了对产油大国减产对降低全球供应过剩作用不大的担忧。

美国原油收低2.47美元或5%，报每桶45.72美元，为5月4日来最低结算价。在过去10日，美国指标原油期货大跌超过11%。布兰特原油期货收挫2.06美元或4%，结算价报每桶48.06美元。

金属市场:

--黄金从近七个月高点回落，因美元上涨，且前美国FBI局长科米向美国参议院提交的书面证词被认为没有大意外；不过黄金跌幅受限，因英国大选存在不确性。

现货金收跌约0.5%，报每盎司1,286.41美元。周二上涨1.1%，触及去年11月以来最高的每盎司1,295.97美元。美国8月期金下滑，收报每盎司1,293.2美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜价格在连跌三日后上涨，因投资人判断跌势已经告终，尽管德国制造业数据逊于预期直指需求减少。期锡价格则挫至三个月最低。

三个月期铜收高0.1%，报每吨5,621美元，自6月1日触及高位5,720美元后已回落近2%。三个月期锡收挫1.9%，报每吨19,310美元，稍早跌至3月13日来最低的19,260美元。（完）