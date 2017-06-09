《路透早报》--6月9日

2017年6月8日，伦敦，一名ETX Capital的交易员在打电话同时紧盯着英国大选的结果。 REUTERS/Clodagh Kilcoyne

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国5月居民消费价格指数(CPI)、工业生产者价格指数(PPI)(0130)

--澳洲4月房屋融资(0130)

--德国4月贸易收支(0600)

--法国4月预算收支、工业生产(0645)

--英国4月建筑业产出、工业生产和制造业产出、贸易收支(0830)

--加拿大5月失业率、第一季产能利用率(1230)

--美国4月趸售库存和销售(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--西班牙央行总裁林德发表演说(1030)

--南非财长吉加巴发表讲话(1600)

--俄罗斯央行总裁纳比乌里娜于俄罗斯下议院发表演说

以下为6月8日下午5:00至6月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国大选出口调查结果令人震惊，保守党无法赢得议会多数席位

根据英国大选出口调查，英国首相特雷莎·梅所属的保守党将无法赢得议会多数席位，这一结果可能让英国政治陷入混乱，或令退欧谈判延后。出口调查显示，保守党无法赢得议会650个席位的多数，从而不能够单独执政，意味着特雷莎·梅将不得不组建联合政府，或尝试在其他较小政党支持下执政。

出口调查预计保守党将赢得314席，工党赢得266席，这代表没有出现明确赢家及会产生悬峙议会。市场原本预计特雷莎·梅会轻松获胜。不过过去出口调查也并不总是能准确预计到真正的投票结果。出口调查结果发布后，金融市场一片哗然，英镑兑美元急降至1.2780美元，早盘曾触及两周高位1.2978美元。

--欧洲央行关上降息大门，但警告未来通胀形势将继续疲弱

欧洲央行周四关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。该行在认可前景改善的同时，放弃在必要时降息的承诺，同时删除了长期以来提及的经济面临的风险，转而宣称风险展望“平衡”。

然而，决策官员甚至未讨论逐步结束2.3万亿欧元的资产购买计划，并维持负利率不变，承诺实施非常宽松的政策。“我们认为增长前景面临的风险目前大致平衡，”欧洲央行总裁德拉吉表示。在他发表讲话时，欧元兑美元触及一周低点1.11995美元，日内下跌约0.4%。

欧盟统计局稍早公布，欧元区第一季GDP修正值为较前季成长0.6%，较上年同期成长1.9%。表现优于此前分别为成长0.5%和1.7%的估值，也创下一年最快增速。

--科米作证指称特朗普解雇他是为了破坏“通俄门”调查

美国联邦调查局(FBI)前任局长科米指责总统特朗普解雇他，是试图破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。外界怀疑俄罗斯力图干预2016年的美国大选。在多年来最受人瞩目的美国国会听证会中，科米对议员们称，特朗普于5月9日将他解职后，美国政府曾说谎并中伤他和FBI。

在两个多小时的作证过程中，科米对参议院情报委员会表示，他相信特朗普曾于2月指示他，要FBI放弃对前美国国家安全顾问弗林的调查。对弗林的调查是整个涉俄事件调查的一部分。科米不表态他是否认为特朗普妨碍司法，但补充说，这将由目前调查此事的特别检查官穆勒来分辨。

--卡塔尔誓言不会屈服于断交压力，美国科威特从中斡旋

卡塔尔周四誓言将克服阿拉伯邻国对其进行的孤立，并称不会用外交政策主权的妥协，去解决这场数年来海湾地区最严重的外交危机。卡塔尔称这场外交危机造成了国家被封锁，美国总统特朗普和科威特埃米尔等进行斡旋以缓解紧张局势。

卡塔尔外长表示，尚未收到与其断交的国家提出的要求，但称事件能够和平解决；并称不准备改变外交政策以解决和海湾阿拉伯国家的争端。

穆迪表示，如果卡塔尔与海湾邻国的紧张关系持续更长时间，并致使债务比例上升、银行业流动性受创，则该国信用质量将会下降。

--美国初请失业金人数下降，就业市场闲置劳动力减少

美国上周初请失业金人数下降，削减此前一周的一半增幅，表明近期就业增长虽放缓，劳动力市场仍在收紧。劳工部周四公布，6月3日止当周经季调初请失业金人数减少1万人至24.5万人。目前初请失业金人数连续118周低于30万人，是1970年来最长连续纪录。

美元兑欧元上涨，此前欧洲央行维持利率不变，但调降通胀预估。美债价格下跌，美股则小升。

--中国将继续放宽市场准入，推进负面清单管理吸引跨国投资--总理

中国国务院总理李克强表示，将继续放宽市场准入，推进负面清单管理模式，更好保护知识产权，为在华投资企业提供更加便利、一视同仁的政策环境，打造最具吸引力的投资目的地。中国政府网援引李克强在会见部分跨国企业负责人时表述称，中国坚持深化改革，注重通过简政放权、放管结合、优化服务等改革推动政府职能转变，大幅精简审批事项，降低制度性交易成本，并加强事中事后监管。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市重现“特朗普行情”，但标普500和道琼工业指数基本收平盘，此前美国前FBI局长科米称特朗普总统撤换他，试图干扰FBI有关俄罗斯干预去年美国大选的调查。纳斯达克指数创下纪录收盘高位，受英伟达和雅虎上涨提振。

道琼工业指数收高8.84点，或0.04%，至21,182.53点；标准普尔500指数收涨0.65点，或0.03%，至2,433.79点；纳斯达克指数收升24.38点，或0.39%，至6,321.76点。

--欧洲股市交投震荡，终场收平；此前欧洲央行暗示结束降息，且英国大选投票开始，但银行股和矿业股走强支撑市场。STOXX 600指数收平，英股富时100指数收低0.4%。德股DAX指数收高0.32%。法股CAC指数微幅收跌0.02%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币小涨，因投资人消化前美国FBI局长科米在美国参议院作证的消息；而在欧洲央行维持利率不变后，欧元走软。

美元指数升0.25%，报96.99，同科米作证前相比变动不大。美元兑日圆升0.18%，报109.99日圆，盘中升至两日高位110.38日圆。欧元兑美元下挫0.38%，报1.1212美元。英镑兑美元跌0.13%，报1.2942美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，因投资人未对美国前FBI局长科米国会作证作出反应，转而关注普遍预计美联储将在下周加息。

美国10年期公债尾盘跌4/32，收益率报2.193%，高于周三尾盘的2.180%。美国30年期公债下滑10/32，收益率报2.852%，周三报2.837%。

--欧债收益率触及数月低位，欧元跌穿1.12美元，此前欧洲央行下调其通胀预估，并表示决策者在会上没有讨论缩减大规模购债计划。

德国10年期公债收益率触及六周低位0.244%，尾盘反弹至0.26%。法国10年期公债收益率跌至1月来最低0.64%，日内下跌3个基点。南欧公债收益率也触及数月低位。

油市:

--油价续跌，延续上日美国原油库存意外急增数据公布后的抛售，布兰特原油结算价创11月29日以来最低。石油输出国组织(OPEC)11月30日宣布减产协议。

布兰特原油下跌0.20美元，结算价报每桶47.87美元。美国原油期货收低0.08美元，结算价报每桶45.64美元。

金属市场:

--金价连续第二日下滑，因美元走强，且投资人认为前美国FBI局长科米在美国参议院的作证没有重大意外。现货金下跌0.6%，至每盎司1,278.5美元。美国8月期金下滑1.1%，收报每盎司1,279.50美元。

--伦敦期铜录得4月初来最大单日升幅，因中国公布的经济数据优于预期，缓和了一些对供应过剩的担忧，带动期铜从本周触及的近三周低点更强劲反弹。

伦敦金属交易所(LME)期铜收高1.9%，至每吨5,729美元，为4月5日来最大单日升幅。三个月期锡收挫0.7%，报每吨19,180美元。期锌收高0.8%，收报每吨2,466美元。期铅收高1.4%，报2,091美元。（完）