《路透早报》--6月9日

调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--中国5月居民消费价格指数(CPI)、工业生产者价格指数(PPI)(0130)
--澳洲4月房屋融资(0130)
--德国4月贸易收支(0600)
--法国4月预算收支、工业生产(0645)
--英国4月建筑业产出、工业生产和制造业产出、贸易收支(0830)
--加拿大5月失业率、第一季产能利用率(1230)
--美国4月趸售库存和销售(1400)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--西班牙央行总裁林德发表演说(1030)
--南非财长吉加巴发表讲话(1600)
--俄罗斯央行总裁纳比乌里娜于俄罗斯下议院发表演说
以下为6月8日下午5:00至6月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--英国大选出口调查结果令人震惊，保守党无法赢得议会多数席位
根据英国大选出口调查，英国首相特雷莎·梅所属的保守党将无法赢得议会多数席位，这一结果可能让英国政治陷入混乱，或令退欧谈判延后。出口调查显示，保守党无法赢得议会650个席位的多数，从而不能够单独执政，意味着特雷莎·梅将不得不组建联合政府，或尝试在其他较小政党支持下执政。
出口调查预计保守党将赢得314席，工党赢得266席，这代表没有出现明确赢家及会产生悬峙议会。市场原本预计特雷莎·梅会轻松获胜。不过过去出口调查也并不总是能准确预计到真正的投票结果。出口调查结果发布后，金融市场一片哗然，英镑兑美元急降至1.2780美元，早盘曾触及两周高位1.2978美元。
--欧洲央行关上降息大门，但警告未来通胀形势将继续疲弱
欧洲央行周四关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。该行在认可前景改善的同时，放弃在必要时降息的承诺，同时删除了长期以来提及的经济面临的风险，转而宣称风险展望“平衡”。
然而，决策官员甚至未讨论逐步结束2.3万亿欧元的资产购买计划，并维持负利率不变，承诺实施非常宽松的政策。“我们认为增长前景面临的风险目前大致平衡，”欧洲央行总裁德拉吉表示。在他发表讲话时，欧元兑美元触及一周低点1.11995美元，日内下跌约0.4%。
欧盟统计局稍早公布，欧元区第一季GDP修正值为较前季成长0.6%，较上年同期成长1.9%。表现优于此前分别为成长0.5%和1.7%的估值，也创下一年最快增速。
--科米作证指称特朗普解雇他是为了破坏“通俄门”调查
美国联邦调查局(FBI)前任局长科米指责总统特朗普解雇他，是试图破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。外界怀疑俄罗斯力图干预2016年的美国大选。在多年来最受人瞩目的美国国会听证会中，科米对议员们称，特朗普于5月9日将他解职后，美国政府曾说谎并中伤他和FBI。
在两个多小时的作证过程中，科米对参议院情报委员会表示，他相信特朗普曾于2月指示他，要FBI放弃对前美国国家安全顾问弗林的调查。对弗林的调查是整个涉俄事件调查的一部分。科米不表态他是否认为特朗普妨碍司法，但补充说，这将由目前调查此事的特别检查官穆勒来分辨。
--卡塔尔誓言不会屈服于断交压力，美国科威特从中斡旋
卡塔尔周四誓言将克服阿拉伯邻国对其进行的孤立，并称不会用外交政策主权的妥协，去解决这场数年来海湾地区最严重的外交危机。卡塔尔称这场外交危机造成了国家被封锁，美国总统特朗普和科威特埃米尔等进行斡旋以缓解紧张局势。
卡塔尔外长表示，尚未收到与其断交的国家提出的要求，但称事件能够和平解决；并称不准备改变外交政策以解决和海湾阿拉伯国家的争端。
穆迪表示，如果卡塔尔与海湾邻国的紧张关系持续更长时间，并致使债务比例上升、银行业流动性受创，则该国信用质量将会下降。
--美国初请失业金人数下降，就业市场闲置劳动力减少
美国上周初请失业金人数下降，削减此前一周的一半增幅，表明近期就业增长虽放缓，劳动力市场仍在收紧。劳工部周四公布，6月3日止当周经季调初请失业金人数减少1万人至24.5万人。目前初请失业金人数连续118周低于30万人，是1970年来最长连续纪录。
美元兑欧元上涨，此前欧洲央行维持利率不变，但调降通胀预估。美债价格下跌，美股则小升。
--中国将继续放宽市场准入，推进负面清单管理吸引跨国投资--总理
中国国务院总理李克强表示，将继续放宽市场准入，推进负面清单管理模式，更好保护知识产权，为在华投资企业提供更加便利、一视同仁的政策环境，打造最具吸引力的投资目的地。中国政府网援引李克强在会见部分跨国企业负责人时表述称，中国坚持深化改革，注重通过简政放权、放管结合、优化服务等改革推动政府职能转变，大幅精简审批事项，降低制度性交易成本，并加强事中事后监管。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市重现“特朗普行情”，但标普500和道琼工业指数基本收平盘，此前美国前FBI局长科米称特朗普总统撤换他，试图干扰FBI有关俄罗斯干预去年美国大选的调查。纳斯达克指数创下纪录收盘高位，受英伟达和雅虎上涨提振。
道琼工业指数收高8.84点，或0.04%，至21,182.53点；标准普尔500指数收涨0.65点，或0.03%，至2,433.79点；纳斯达克指数收升24.38点，或0.39%，至6,321.76点。
--欧洲股市交投震荡，终场收平；此前欧洲央行暗示结束降息，且英国大选投票开始，但银行股和矿业股走强支撑市场。STOXX 600指数收平，英股富时100指数收低0.4%。德股DAX指数收高0.32%。法股CAC指数微幅收跌0.02%。
汇市:
--美元兑一篮子主要货币小涨，因投资人消化前美国FBI局长科米在美国参议院作证的消息；而在欧洲央行维持利率不变后，欧元走软。
美元指数升0.25%，报96.99，同科米作证前相比变动不大。美元兑日圆升0.18%，报109.99日圆，盘中升至两日高位110.38日圆。欧元兑美元下挫0.38%，报1.1212美元。英镑兑美元跌0.13%，报1.2942美元。
债市:
--美国公债收益率上涨，因投资人未对美国前FBI局长科米国会作证作出反应，转而关注普遍预计美联储将在下周加息。
美国10年期公债尾盘跌4/32，收益率报2.193%，高于周三尾盘的2.180%。美国30年期公债下滑10/32，收益率报2.852%，周三报2.837%。
--欧债收益率触及数月低位，欧元跌穿1.12美元，此前欧洲央行下调其通胀预估，并表示决策者在会上没有讨论缩减大规模购债计划。
德国10年期公债收益率触及六周低位0.244%，尾盘反弹至0.26%。法国10年期公债收益率跌至1月来最低0.64%，日内下跌3个基点。南欧公债收益率也触及数月低位。
油市:
--油价续跌，延续上日美国原油库存意外急增数据公布后的抛售，布兰特原油结算价创11月29日以来最低。石油输出国组织(OPEC)11月30日宣布减产协议。
布兰特原油下跌0.20美元，结算价报每桶47.87美元。美国原油期货收低0.08美元，结算价报每桶45.64美元。
金属市场:
--金价连续第二日下滑，因美元走强，且投资人认为前美国FBI局长科米在美国参议院的作证没有重大意外。现货金下跌0.6%，至每盎司1,278.5美元。美国8月期金下滑1.1%，收报每盎司1,279.50美元。
--伦敦期铜录得4月初来最大单日升幅，因中国公布的经济数据优于预期，缓和了一些对供应过剩的担忧，带动期铜从本周触及的近三周低点更强劲反弹。
伦敦金属交易所(LME)期铜收高1.9%，至每吨5,729美元，为4月5日来最大单日升幅。三个月期锡收挫0.7%，报每吨19,180美元。期锌收高0.8%，收报每吨2,466美元。期铅收高1.4%，报2,091美元。（完）
(整理 李爽 审校 龚芳)
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。