《路透早报》--6月11日

[重大数据或新闻]

--美元指数周五触及10日高位，受助于英国首相特雷莎·梅领导的保守党未能在大选中获得议会多数席位后英镑大跌。下周美国联邦储备委员会(美联储/FED)将召开政策会议，投资者预计联储将升息，全线推高美债收益率。美股三大股指创下盘中纪录新高，不过，科技股遭到抛售和出现板块轮换，终场涨跌互见。

--路透调查显示，受访的49位分析师中有20位表示在过去一个月对美联储在6月后升息的确信程度减弱，22位表示没有改变预期。预计美联储将在第二季加息25个基点至1.00-1.25%，第三季加息至1.25-1.50%。分析师预计美国第二季经济成长年率达到3.0%(5月调查时为3.2%)，第三季至明年年底经济成长2.0-2.5%(5月调查时为2.4-2.5%)。美国今年每季核心PCE通胀预估均值为1.5-1.7%(5月调查时为1.7-1.8%)。

--英国大选最终结果为保守党获得318席，不到议会多数所需的326席，工党获得262席。

* 英国首相特雷莎·梅表示，她将组建一届新政府，提供确定性并带领英国与欧盟协商退欧事宜，从而争取一个成功的退出协议。

* 英国首相特雷莎·梅办公室称，财政、外交、内政、国防和退欧事务大臣都将留任。

--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，当前欧元区的风险倾向于通胀放缓，因此加大了欧洲央行制定货币政策的难度，尤其是在如果欧元升值的情况下。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国4月趸售库存较前月下跌0.5%，预估为增长0.2%。

* 加拿大统计局公布，加拿大5月就业岗位增加5.45万个，全职就业增加7.7万个。5月失业率升至6.6%，和预估一致。

--穆迪将南非评等下调至“Baa3”，评等展望为负面。

--中国国家发改委周五称，按照现行成品油价格形成机制，自2017年6月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低180元人民币和175元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五涨跌互见，科技股遭到抛售，重创纳斯达克指数，并拉低道琼工业指数和标准普尔500指数。三大股指盘中均刷新纪录高位。今日出现板块轮换，科技股重挫2.7%，金融股和能源股分别大涨1.9%和2.5%。

道琼工业指数收升89.44点，或0.42%，至21,271.97点；标准普尔500指数收低2.02点，或0.08%，至2,431.77点。纳斯达克指数收跌113.85点，或1.8%，至6,207.92点。本周，标普500指数下跌0.3%，道指上涨0.3%，纳指跌1.55%。

--欧洲股市在交投震荡中收高，此前英国大选没有政党赢得多数议席。英镑急跌，提振英国出口商股价。英国不久将开始退欧磋商。泛欧STOXX 600指数收涨0.3%，整日在平盘上下方游走，英股富时100指数上涨1%，跑赢其他欧洲主要股指。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币上涨，受助于英国首相特雷莎·梅领导的保守党未能在大选中获得议会多数席位后英镑大跌。美元指数升0.37%，报97.273，盘中升至10日高位97.5。英镑兑美元在欧洲汇市盘初重挫2.5%，报1.2635美元，为特雷莎·梅4月18日要求提前举行大选以来最低，之后收复部分失地，纽约尾盘跌1.8%，报1.2718美元。欧元兑美元跌0.14%，报1.1196美元，此前欧洲央行为进一步降息关上了大门。

债市:

--美国长期公债收益率升至一周高位，因在下周新债标售和美联储会议前投资者整固头寸。市场普遍预计联储将在会上升息。美国短期公债收益率也攀升，两年期公债收益率触及四周峰值。投资者基本未受周四英国大选及美国前联邦调查局局长(FBI)科米在参议院的证词影响。美国10年期公债价格尾盘跌3/32，收益率报2.204%，周四尾盘为2.194%，稍早触及一周高位2.228%。美国30年期公债价格跌2/32，收益率报2.857%，高于周四尾盘的2.855%，盘中一度触及一周高位2.883%。短债方面，美国两年期公债收益率尾盘报1.338%，高于周 四尾盘的1.322%，盘中升至四周高位1.351%。

--意大利公债收益率挫至三个月低点，本周录得今年最大周线降幅，因就新的选举法未能达成一致，今年提前举行议会大选的可能性降低。欧元区避险公债收益率陷于数月低点附近，此前英国周四举行的大选令执政保守党失去在议会多数地位，而距离英退谈判原定启动日仅剩数天。意大利10年期公债收益率重挫逾8个基点，至三个月最低的2.085%，本周该收益率下降约17个基点。意大利10年期公债较可比德债利差收窄至约183个基点，本周稍早还超过200个基点。

油市:

--原油价格上涨，受助于一尼日利亚输油管道停运，不过，油价本周周线仍下跌近4%，因对全球供应过多的忧虑犹在。布兰特原油收高0.29美元，报48.15美元。美国原油收涨0.19美元，报45.83美元。两份原油合约本周周线下跌近4%，美国原油库存高企和全球供应充足对市场带来压力。

金属市场:

--金价下跌约1%，因美元走强。钯金急升逾7%，交易商称，因投机需求急增，迫使工业用户结清空头头寸。钯金触及2001年初以来最高每盎司914.70美元，因空头回补涨势推动其升穿长期技术阻力位。1902 GMT，现货钯金报889.50美元，劲扬4.3%。现货金跌0.7%，报每盎司1,270.17美元。美国8月期金收报每盎司1,271.40美元，本周下跌近1%，为五周来首周下跌。

--伦敦期铜触及逾五周高位，受助于对智利供应的担忧、近期数据显示中国进口需求强劲以及铜库存不断减少。伦敦金属交易所(LME)期铜收高1.3%至每吨5,804美元，盘中触及5月2日来最高的5,813美元，本周大涨约2.5%，为3月中来最大周线升幅。(完)