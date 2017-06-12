《路透早报》--6月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月机械订单/5月企业物价指数(11日2350)

--意大利4月工业生产(0800)

--美国5月联邦预算(1800)

--日本第二季大型制造业景气判断指数(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞典央行执委会会议(1100)

--韩国央行总裁李柱烈发表讲话(1200)

--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演说(1805)

以下为6月9日下午5:00至6月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--马克龙领导的政党有望取得法国议会压倒性多数优势

周日的第一轮投票显示，法国总统马克龙所带领的新政党有望在议会选举中击败传统的主流政党，确保取得庞大的多数优势，从而为其推进有利于商业的改革和项目创造条件。周日的投票给了法国社会党和保守党派又一重大打击。在马克龙5月胜选之前，法国数十年来一直是左派-右派政党交替执政的局面。根据法国内政部公布的数字，议会选举已统计的90%选票中，马克龙领导的共和国前进党(LREM)及其民主运动党(Modem)盟友获得了31.9%的得票率，在参选各党派中大幅领先。民调预测，在下周议会第二轮投票之后，马克龙的同盟有可能赢得下议院多达四分之三的席位。

--特雷莎·梅重新启用政治对手，力图在英退谈判前保持党内团结

英国首相特雷莎·梅周日保留了多数现内阁大臣，但启用了她在党内的一个主要对手、主张脱欧的高文浩(Michael Gove)，试图在保守党失去议会的多数地位后，保持党内团结，而英国退欧谈判也即将开始。特雷莎·梅的此项任命出乎大家的意料，她在担任内政大臣时与高文浩曾起过冲突。特雷莎·梅需要将失落的保守党团结起来，不光为支持她的退欧谈判，也是为了与北爱尔兰的民主联盟党(DUP)达成协议共同组阁，保住其首相大位。

此前负责对英国做出债信评级的几家机构周五称，大选产生悬峙议会，可能对英国退欧谈判产生冲击，导致进行另一场提前选举，并改变未来经济政策的路径。全球三大评级机构：惠誉、穆迪和标普全球，均对英国评级给予负面展望。虽然周五没有评级机构调整对英国的评级，但他们均发表声明，对新的政治问题给英国经济带来的风险提出警告。

--特朗普承诺采取新措施，加快“急需的基础设施建设”

美国总统特朗普周五承诺，将做出新努力来加快公路和其他项目审批。这是他旨在修整美国老旧的基础设施、规模1万亿美元提案的一部分。特朗普对美国交通运输部表示，他的目标是克服“打造全新和急需的基础设施所面临的一个最大障碍，即建设项目获批的过程慢得令人痛苦、花费高昂且旷日持久。”他表示，白宫正在推动“大规模许可改革”，将设立新委员会来帮助项目经理应对官僚主义障碍。

--西部数据拟上调对东芝芯片部门收购价，做最后努力--消息

一名知情消息人士称，西部数据(WD)计划上调对东芝芯片部门的收购价至180亿美元或更高，为达成这宗双方都很重视的交易做出最后努力。消息人士周六告诉路透，西部数据将在周四前提交新要约，报价2万亿日圆或更高。届时东芝将要挑选对其记忆体芯片部门的优选报价。西部数据发言人未予置评。未能立即联系到东芝置评。

--央行旗下媒体：类似2013年6月的“市场异常波动”不会重演

中国央行旗下媒体金融时报周六发表时评文章称，在当前货币政策操作保持流动性“不紧不松”前提下，银行业整体流动性状况良好，并未出现“揽储大战”；6月末发生大的流动性风险及引发系统性金融风险的概率极低，类似2013年6月的“市场异常波动”不会重演。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五涨跌互见，科技股遭到抛售，重创纳斯达克指数，并拉低道琼工业指数和标准普尔500指数。三大股指盘中均刷新纪录高位。今日出现板块轮换，科技股重挫2.7%，金融股和能源股分别大涨1.9%和2.5%。

道琼工业指数收升89.44点，或0.42%，至21,271.97点；标准普尔500指数收低2.02点，或0.08%，至2,431.77点。纳斯达克指数收跌113.85点，或1.8%，至6,207.92点。本周，标普500指数下跌0.3%，道指上涨0.3%，纳指跌1.55%。

--欧洲股市在交投震荡中收高，此前英国大选没有政党赢得多数议席。英镑急跌，提振英国出口商股价。英国不久将开始退欧磋商。泛欧STOXX 600指数收涨0.3%，整日在平盘上下游走，英股富时100指数上涨1%，跑赢其他欧洲主要股指。法股CAC指数收涨0.67%，德股DAX指数收高0.8%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币上涨，受助于英国首相特雷莎·梅领导的保守党未能在大选中获得议会多数席位后英镑大跌。美元指数升0.37%，报97.273，盘中升至10日高位97.5。英镑兑美元在欧洲汇市盘初重挫2.5%，报1.2635美元，为特雷莎·梅4月18日要求提前举行大选以来最低，之后收复部分失地，纽约尾盘跌1.8%，报1.2718美元。欧元兑美元跌0.14%，报1.1196美元，此前欧洲央行为进一步降息关上了大门。

债市:

--美国长期公债收益率升至一周高位，因在下周新债标售和美联储会议前投资者整固头寸。市场普遍预计联储将在会上升息。美国短期公债收益率也攀升，两年期公债收益率触及四周峰值。投资者基本未受周四英国大选及美国前联邦调查局局长(FBI)科米在参议院的证词影响。美国10年期公债价格尾盘跌3/32，收益率报2.204%，周四尾盘为2.194%。美国30年期公债价格跌2/32，收益率报2.857%，高于周四尾盘的2.855%。短债方面，美国两年期公债收益率尾盘报1.338%，高于周四尾盘的1.322%。

--意大利公债收益率挫至三个月低点，本周录得今年最大周线降幅，因就新的选举法未能达成一致，今年提前举行议会大选的可能性降低。欧元区避险公债收益率陷于数月低点附近，此前英国周四举行的大选令执政保守党失去在议会多数地位，而距离英退谈判原定启动日仅剩数天。意大利10年期公债收益率重挫逾8个基点，至三个月最低的2.085%，本周该收益率下降约17个基点。意大利10年期公债较可比德债利差收窄至约183个基点，本周稍早还超过200个基点。

油市:

--原油价格上涨，受助于一尼日利亚输油管道停运，不过油价周线仍下跌近4%，因对全球供应过多的忧虑犹在。布兰特原油收高0.29美元，报48.15美元。美国原油收涨0.19美元，报45.83美元。两份原油合约本周周线下跌近4%，美国原油库存高企和全球供应充足对市场带来压力。

金属市场:

--金价下跌约1%，因美元走强。钯金急升逾7%，交易商称，因投机需求急增，迫使工业用户结清空头头寸。钯金触及2001年初以来最高每盎司914.70美元，因空头回补涨势推动其升穿长期技术阻力位。现货钯金收报890.50美元，劲扬4.4%。现货金跌1.0%，报每盎司1,265.90美元。美国8月期金收报每盎司1,271.40美元，本周下跌近1%，为五周来首周下跌。

--伦敦期铜触及逾五周高位，受助于对智利供应的担忧、近期数据显示中国进口需求强劲以及铜库存不断减少。伦敦金属交易所(LME)期铜收高1.3%至每吨5,804美元，盘中触及5月2日来最高的5,813美元，本周大涨约2.5%，为3月中来最大周线升幅。(完)