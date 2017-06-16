《路透早报》--6月16日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家外管局公布5月银行结售汇数据

--意大利4月对欧盟贸易收支(0800)

--欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)终值(0900)

--欧元区第一季劳工成本(0900)

--美国5月建筑许可年率(1230)

--美国6月密西根大学消费者信心指数初值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国新办例行吹风会，央行副行长陈雨露介绍建设绿色金融改革创新实验区有关情况(0200)

--日本央行公布货币政策决议

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊及欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛发表谈话

--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加Park Cities Rotary Club问答环节(1645)

--瑞典央行管理委员会会议(0800)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将参加欧盟经济暨财政事务理事会会议

--欧盟财长会议

--俄罗斯央行宣布利率决议

以下为6月15日下午5:00至6月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业市场进一步收紧，通胀压力继续下降

美国初请失业金人数上周减少8,000人，降幅超预期，表明就业市场闲置进一步减少，这可能为美国联邦储备委员会(FED/美联储)在通胀放缓的情况下，年内再次升息提供理据。通胀可能在一段时间内继续保持迟滞，因周四公布的另一项数据显示，5月进口物价较前月回落0.3%，降幅创15个月来最大，因石油产品进口成本下降。

数据公布后美元上扬，多数美国公债收益率走升，金价则跌至三周低点。

--英国央行维持利率不变，但有三位委员投票支持升息

英国央行货币政策委员会本周是2007年以来最接近升息的一次，该央行意外表示，此次会议有三位政策委员支持升息。委员麦卡弗蒂和桑德斯加入升息支持者福布斯，建议将英国央行去年8月降息至0.25%的缺口补回来。英国央行总裁卡尼和其他四位政策制定者投票维持利率不变。

该央行称，上个月通胀跳升至2.9%，意味着今年秋季有望突破3%，高于央行几周前的预期，同时也远高于央行2%的通胀目标。央行并称，上周大选特雷莎·梅未能赢得绝对多数后，英镑下跌也有可能进一步推高物价；央行还表示，消费者信心仍然强劲。而且投资和出口指标看起来较为乐观。

--希腊获得85亿欧元贷款，IMF同意加入纾困计划

欧元区金主同意向希腊发放85亿欧元(95亿美元)贷款，将该国从违约边缘拉回，并提供了一些关于2018年潜在的债务减免的细节，国际货币基金组织(IMF)也同意加入纾困行动。欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林在会后的记者会上表示，贷款将分两阶段发放。首批贷款为7月初发放77亿欧元，用于偿还69亿欧元的希腊到期债务，以及8亿欧元的欠款。雷格林称，“夏天过后”还将发放8亿欧元贷款。IMF总裁拉加德表示，IMF将参与纾困，为希腊提供了不到20亿美元的备用资金，贷款期限将到2018年中期，届时欧元区对该国的纾困计划也将结束。

--高田料于本月申请破产，继续争取百利得金援--消息人士

消息人士表示，高田正在准备最早下周申请破产，目前该公司正在与美国汽车零件制造商百利得(KSS)协商，以达成协议获得金援。由于安全气囊发生器的缺陷问题，高田公司面临数以十亿计的损失。一名了解情况的人士对路透表示，预计作为破产重组计划的一部分，百利得将取得高田的资产。日本经济新闻报导表示，百利得将成立一家新的公司，以约1,800亿日圆(16.2亿美元)收购高田业务，继续供应安全气囊、安全带及其它产品，债务则由另一实体承担。高田不予置评。百利得未立即回应置评请求。

--陶氏化学与杜邦合并案获美国反垄断机构有条件批准

根据一份法庭文件，美国杜邦和陶氏化学的合并获得美国反垄断机构的批准，但附带条件要求两家公司出售某些农作物保护产品以及其他资产。美国反垄断机构要求出售的资产，与两家公司在3月同欧洲监管部门达成的协议中同意放弃的内容类似。陶氏化学和杜邦于2015年12月宣布达成协议，同意以全股票方式合并，此宗交易规模达1,300亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--科技股近期下跌的颓势周四恶化，拖累美股三大股指下滑。在美联储宣布升息后，投资者担忧美国经济体质。

道琼工业指数收低14.66点，或0.07%，至21,359.90点；标准普尔500指数下跌5.46点，或0.22%，至2,432.46点；纳斯达克指数收低29.39点，或0.47%，至6,165.50点。

--欧洲股市收低，因油价下挫打压基本资源股，而在H&M公布的业绩不及预期，且英国数据显示消费者感到通胀上升带来的冲击后，零售股走软。泛欧STOXX 600指数跌至4月24日来来最低，之后缩减了一些跌幅，收低0.4%。欧元区股指和绩优股指数双双跌0.6%。

英股富时指数收低0.74%，德股DAX指数收挫0.89%，法股CAC-40指数收低0.5%。

汇市:

--美元升至逾两周高位，因美国经济数据强劲，令美联储继续收紧货币政策的理据增强。美元指数盘中升至97.557，为5月30日来最高。在美国数据公布后，美元兑欧元、瑞郎和瑞典克朗也触及5月30日来最高。美元兑日圆升至110.97日圆，为6月2日来最高。英镑在纽约尾盘变动不大，报1.2757美元。

债市:

--多数美国公债收益率上涨，因美国经济数据强于预期，且交易商权衡美联储和英国央行鹰派立场的信号，但公债收益率仍在较低水准，并没有完全逆转周三录得的一个月最大单日跌势。

两年期至10年期公债收益率上涨，两年期公债收益率触及三个月高位1.368%。不过30年期公债收益率尾盘较周三尾盘几无变动，指标10年期公债收益率尾盘报2.160%，周三尾盘报2.138%。

--欧债市场全面反映美国和英国收紧货币政策的前景，尽管两国经济体质存在不确定性，短期德债收益率升至1月来最高。10年期英债收益率上涨最多10个基点，10年期德债收益率跳升7个基点，至两周高位0.298%。其他10年期欧债收益率日内上涨约3-7个基点。

两年期德债收益率升至1月底来最高的负0.632%。五年期德债收益率急升9个基点，创下近两个月最大单日涨幅。

油市:

--油价收跌逾0.5%，盘中触及六个月低位，因全球库存高企引发市场担忧，尽管石油输出国组织(OPEC)和其它产油国减产，但尼日利亚、利比亚和美国增产将会使油市继续保持供应过剩的状态。

布兰特原油期货终场收跌0.08美元，报每桶46.92美元。美国原油期货收挫0.27美元，报每桶44.46美元。

金属市场:

--黄金价格跌至三周低点，受美元走强打压。数据显示美国就业市场强劲，投资人开始评估美国今年稍晚再度加息的可能性。不过金价跌势受限，受全球不确定性支撑，包括有报导称美国总统特朗普正被调查。

现货金下跌0.6%，至每盎司1,253.50美元，盘中触及5月24日来最低的1,251.18美元。美国8月期金收挫1.7%，报每盎司1,254.60美元。

--期铜连续第四日下跌，此前美联储宣布加息，未来政策立场较市场预期更鹰派，带动美元上涨，从而重压以美元计价的资产价格。伦敦金属交易所(LME)期铜收盘时没有成交，但最后买盘跌0.7%，报每吨5,661美元。(完)