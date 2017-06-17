《路透早报》--6月17日

[重大数据或新闻]

--美国房屋开工和消费者信心数据弱于预期，引发对美国经济成长的疑虑，打压美元周五普跌，美债收益率应声下滑。美国股市收盘变动不大，惟亚马逊以137亿美元收购高档超市Whole Foods的交易重创一系列零售股。

* 美国商务部公布，美国5月房屋开工下降5.5%，年率为109.2万户(预估为121.5万户)。5月建筑许可减少4.9%，建筑许可年率为116.8万户(预估为125.0万户)。

* 密西根大学6月美国消费者信心指数初值为94.5，低于路透调查预估的97.1，5月终值为97.1。

* 欧盟统计局公布，欧元区5月消费者物 价调和指数(HICP)较上年同期上涨1.4%，路透调查预估为上涨1.4%。欧盟统计局的数据还显示，5月HICP较前月下跌0.1%。

--达拉斯联储总裁柯普朗称，联储在再度升息时应非常谨慎、有耐心。

* 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称，尽管就业市场供应吃紧，但通胀回落是导致他反对升息决定的原因。他表示，联储应该等到通胀势头增强后才升息。

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在研究报告中表示，经济中的闲置和通胀预期对英国通胀的影响远不及商品价格和汇率的影响。汇率与英国缓慢变化的、持续的通胀趋势的走向紧密关联。

--德国政府发言表示，预计英国和欧盟将在周一按计划启动退欧谈判。

--俄罗斯央行将指标利率从9.25%下调至9.00%。

--惠誉确认葡萄牙“BB+”信贷评等，展望上调至正面。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘变动不大，尽管亚马逊以137亿美元买入高档超市Whole Foods的消息打压零售股下挫，沃尔玛和Target等一系列公司股价也受创。能源股攀升，扶助提振标普500指数和道指，苹果下跌，重压纳斯达克指数。道琼工业指数收涨24.38点，或0.11%，至21,384.28点；标准普尔500指数上升0.69点，或0.03%，至2,433.15点；纳斯达克指数收低13.74点，或0.22%，至6,151.76点。

--欧洲股市从两日连跌中反弹，因金融股受助于希腊债务协议令欧元区政治不确定性进一步缓解，但竞争忧虑打压欧洲零售股。泛欧STOXX 600指数收高0.7%，英股富时指数收高0.6%，德股DAX指数收高0.48% 法股CAC-40指数上涨0.89%。希腊股市升0.8%，至两年高位。

汇市:

--美元普跌，因弱于预期的房屋开工和消费者信心数据引发对美国资产的避险情绪。美元回吐前一日的多数涨幅，跌向本周稍早触及的11月以来最低。美元指数跌0.3%，报97.126，本周周线可能下跌0.14%。美国数据不佳提振日圆，日圆兑美元在日本央行公布政策决策后一度走软。欧元兑美元攀升0.4%，报1.1191美元，较周三美联储升息前触及的七个月峰值1.1296美元低约1美分。

债市:

--美国公债收益率下跌，各年期公债收益率本周周线下滑，此前美国公布的房屋开工数据弱于预期，燃点对美联储在今年余下时间再次升息的疑虑。指标10年期公债价格尾盘升2/32，收益率从周四尾盘的2.162%跌至2.155%。两年期公债价格尾盘涨2/32，收益率从周四尾盘的1.355%跌至1.319%。两年期至30年期公债收益率本周周线均下跌，10年期公债收益率本周下跌约4个基点。

--希腊短债收益率降至2014年来最低，此前欧元区金主同意向希腊发放85亿欧元(95亿美元)贷款，并提供了一些关于潜在的债务减免的细节。多数欧元区公债收益率日内小跌。希腊两年期公债收益率跌20个基点至4.76%，为2014年10月来最低，10年期公债收益率跌幅相近，降至5月22日来最低5.64%。其他欧元区公债收益率收盘前小幅下跌，10年期德债收益率跌1个基点，报0.28%。

油市:

--油价从年内低点反弹，因部分产油国减少出口，且美国活跃钻机增速放缓，但反弹温和，且油价录得四周连跌，因市场持续担心全球供应过剩。布兰特原油期货涨0.45美元至每桶47.37美元。美国原油期货涨0.28美元至每桶44.74美元。两份合约本周跌幅均超过1.6%。

金属市场:

--黄金价格变动不大，因投资人认为由本周美国加息引起的金价下跌已经到头，且美元走软，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为便宜。1819 GMT，现货金升0.1%，至每盎司1,254.24美元，盘中触及5月24日来最低的1,251.05美元。美国8月期金收高0.2%，报每盎司1,256.50美元。

--期铜小涨，但本周可能录得5月初来最大单周跌幅，因市场消化了美国升息环境将会支撑美元的预期。伦敦金属交易所(LME)期铜收高0.21%，报每吨5,673.00美元，但本周可能下跌逾2%。(完)