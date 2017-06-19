《路透早报》--6月19日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本5月进出口及贸易收支(18日2350)

--中国国家统计局公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告(0130)

--澳洲5月新车销售(0130)

--日本6月路透短观制造业景气判断指数(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国启动退欧谈判

--金砖国家外长会议(最后一日)

--纽约联储总裁杜德利与当地企业领袖参加圆桌会议(1145)

--芝加哥联储总裁埃文斯于纽约大学Money Marketers论坛，就经济现况或货币政策发表谈话(2300)

--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿召开记者会(0500)

--欧盟外交事务理事会会议

--澳洲央行总裁洛威参加一项论坛活动小组讨论会

--亚欧数字互联互通高级别论坛。论坛由中国贸促会牵头，外交部、工信部、商务部共同主办(至20日)

以下为6月16日下午5:00至6月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国5月房屋开工降至八个月低点，楼市或将拖累第二季经济增长

美国5月房屋开工下降5.5%，经季调后为年率109万户，这是2016年9月以来最低水平，且为连续第三个月下降；5月建筑许可下降4.9%至年率117万户，为2016年4月以来最低。建筑活动普遍降温。这表明楼市可能拖累美国第二季经济增长。尽管市场上住房供应不足，影响销售并推高了房价，但住房开工仍下降。分析师将之归咎于劳动力和土地供应不足。

数据公布后，美国公债价格上扬，美元指数下跌，美国股市收盘变动不大。

另外，6月密西根大学美国消费者信心指数初值降至94.5，低于预估

--美国通胀低迷削弱美联储升息信心

美联储本周稍早升息的时候，联储主席叶伦表示相信近期疲弱的通胀数据是暂时性的。美联储官员暗示，怀疑情绪正在滋长。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利在接受路透采访时说，美联储内不只他一个人认为，美联储理应等一等再加息，直到确信近期价格压力的下降确实是暂时的。卡什卡利是唯一反对美联储本周会议决定升息0.25个百分点的决策者。达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗也暗示提高利率的决定是艰难决策，不过他最终支持加息并表示对这一决定感到安心。

--英国财政大臣寻求务实对待退欧谈判，论调明显与首相不同

英国财政大臣哈蒙德表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。

哈蒙德表示，19日开始退欧协商时，英国应与欧盟密切配合，把就业和繁荣作为优先考虑。每日电讯报援引政府高级消息人士的话报导称，哈蒙德希望达成这样的退欧协议：英国成为欧盟关税联盟的准成员，但也可以与其他国家为自己的庞大服务产业谈判单独的贸易协议。另外，英国政府表示，英国议会将罕见地开启为期两年的立法会期，以处理英国退出欧盟的复杂问题。

--亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业

美国网上零售巨擘亚马逊表示，将以137亿美元收购Whole Foods MarketW，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。它收购的这家有机食品业者拥有456家门店，受到年轻高端消费者的青睐，但其一直难以掌控价格和整合科技。该交易意味着亚马逊的重大策略转变。

该收购消息在整个金融市场引发强烈反响，数十家超市、食品生产商、支付服务提供商和购物中心在美国股市的市值总计缩水至少350亿美元。亚马逊股价涨2.4%至987.71美元，市值激增110亿美元。

--法国议会第二轮选举，马克龙所在政党取得压倒性优势

法国议会第二轮选举周日开始投票，总统马克龙所在的共和前进党在国民议会中赢得压倒性多数席次，击败传统党派，从而获得强有力的授权来推动重商改革。

内政部计票已完成92%，显示马克龙所在的共和前进党及其民主运动党(Modem)盟友在议院总计577个席次中获得了至少301个席次。此次投票率料创纪录低位约42%。

--中国央行官员称要减少政府对汇市的干预，扩大汇率浮动区间

中国财经网周日报导援引中国央行研究局副局长王宇称，下一步中国汇改要进一步减少政府对外汇市场的干预，并进一步扩大人民币汇率的浮动区间；同时，要完善中国外汇市场，增加外汇市场的交易主体，丰富外汇市场的交易工具，增加外汇市场的交易方式，降低外汇市场的交易成本和扩大外汇市场的交易规模。财经网并援引她在中国财富论坛上的演讲并称，中国汇率市场化改革的目标是要建立一个以市场供求为基础的，有管理的浮动汇率制度，维护人民币汇率在合理均衡基础上的基本稳定。她并表示，中国利率市场化改革也要继续推进，首先要选择和培育中央银行的基准利率体系；第二要进一步完善金融机构的激励和约束机制。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘变动不大，尽管亚马逊以137亿美元买入高档超市Whole Foods的消息打压零售股下挫，沃尔玛和Target等一系列公司股价也受创。能源股攀升，扶助提振标普500指数和道指，苹果下跌，重压纳斯达克指数。道琼工业指数收涨24.38点，或0.11%，至21,384.28点；标准普尔500指数上升0.69点，或0.03%，至2,433.15点；纳斯达克指数收低13.74点，或0.22%，至6,151.76点。

--欧洲股市从两日连跌中反弹，因金融股受助于希腊债务协议令欧元区政治不确定性进一步缓解，但竞争忧虑打压欧洲零售股。泛欧STOXX 600指数收高0.7%，英股富时指数收高0.6%，德股DAX指数收高0.48% 法股CAC-40指数上涨0.89%。希腊股市升0.8%，至两年高位。

汇市:

--美元普跌，因弱于预期的房屋开工和消费者信心数据引发对美国资产的避险情绪。美元回吐前一日的多数涨幅，跌向本周稍早触及的11月以来最低。美元指数跌0.3%，报97.126，本周周线可能下跌0.14%。美国数据不佳提振日圆。欧元兑美元攀升0.4%，报1.1191美元，较周三美联储升息前触及的七个月峰值1.1296美元低约1美分。

债市:

--美国公债收益率下跌，各年期公债收益率本周周线下滑，此前美国公布的房屋开工数据弱于预期，燃点对美联储在今年余下时间再次升息的疑虑。指标10年期公债价格尾盘升2/32，收益率从周四尾盘的2.162%跌至2.155%。两年期公债价格尾盘涨2/32，收益率从周四尾盘的1.355%跌至1.319%。两年期至30年期公债收益率本周周线均下跌，10年期公债收益率本周下跌约4个基点。

--希腊短债收益率降至2014年来最低，此前欧元区金主同意向希腊发放85亿欧元(95亿美元)贷款，并提供了一些关于可能的债务减免的细节。多数欧元区公债收益率日内小跌。希腊两年期公债收益率跌20个基点至4.76%，为2014年10月来最低，10年期公债收益率跌幅相近，降至5月22日来最低5.64%。其他欧元区公债收益率收盘前小幅下跌，10年期德债收益率跌1个基点，报0.28%。

油市:

--油价从年内低点反弹，因部分产油国减少出口，且美国活跃钻机增速放缓，但反弹温和，且油价录得四周连跌，因市场持续担心全球供应过剩。布兰特原油期货涨0.45美元至每桶47.37美元。美国原油期货涨0.28美元至每桶44.74美元。两者本周跌幅均超过1.6%。

金属市场:

--黄金价格变动不大，因投资人认为由本周美国加息引起的金价跌势已近尾声，且美元走软，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为便宜。现货金收报每盎司1,253.13美元，盘中触及5月24日来最低的1,251.05美元。美国8月期金收高0.2%，报每盎司1,256.50美元。

--期铜小涨，但本周可能录得5月初来最大单周跌幅，因市场消化了美国升息环境将会支撑美元的预期。伦敦金属交易所(LME)期铜收高0.21%，报每吨5,673.00美元，但本周可能下跌逾2%。(完)