《路透早报》--6月21日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本一周资本流动数据(2350)

--英国5月公共部门净借款、收支短差(0830)

--美国前周MBA抵押贷款市场指数(1100)

--美国5月成屋销售年率(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--首轮中美外交安全对话。国务委员杨洁篪将同美国国务卿蒂勒森、国防部长马蒂斯共同主持对话

--2017陆家嘴论坛(第二日)

--德国财政部长朔伊布勒在德国企业治理会议上发表演说

--欧洲央行执委会召开非货币政策会议

--日本央行总裁黑田东彦参加全国信用金库协会年会

--奥地利央行执行长Robert Zadrazil就该国银行业发表谈话(0800)

--新西兰央行宣布官方隔夜拆款利率(OCR)(2100)

以下为6月20日下午5:00至6月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国A股闯关成功，MSCI明晟将其纳入新兴市场指数

美国指数供应商MSCI明晟表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。MSCI明晟表示，将考虑把沙特纳入新兴市场指数，尼日利亚仍将留在前沿市场，等候进一步评议降级至“独立市场(stand-alone market)”的可能。根据分析师，中国A股全面纳入MSCI明晟新兴市场指数，未来10年有可能从资产管理公司、养老基金和保险商那里吸引到逾4,000亿美元进入中国内地股市。

--美国芝加哥联储总裁埃文斯称他对通胀疲软感到担心

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，他益发担心近期通胀疲软是表明美联储将难以达成2%通胀目标的迹象。埃文斯表示，过去三个月通胀回落，原因可能是全球性因素，并不只是特定的一次性因素。埃文斯今年在美联储利率决策委员会中具有投票权。

--达拉斯FED总裁：美国公债收益率偏低证明升息需谨慎

美国达拉斯联储总裁柯普朗表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美联储在进一步升息时需谨慎行事。他表示公债收益率处于低位，表明市场预期未来成长“疲弱”，柯普朗称他对当前的利率水平感到满意。柯普朗说，到目前为止，美联储今年已升息两次，是时候暂缓升息，以等待更多证据证明，来美联储主席叶伦所说的近期通胀疲弱只是暂时情况。

--东芝晶片部门将决定由日本政府牵头财团出线收购--NHK

日本放送协会(NHK)报导称，东芝半导体事业的出售案，将选中由日本政府牵头的日本、美国、韩国企业及资金团队收购。消息人士先前向路透表示，这个团队成员包括由国家支持的日本产业革新机构(INCJ)、日本政策投资银行、美国私募股权公司贝恩资本。NHK指出，东芝已进入选择这个团队作为优先竞购者的最后阶段。

--标普警告有可能在退欧条件明朗之前再度调降英国评级

标普全球评级的主权评等部门负责人Moritz Kraemer向路透表示，或许不必等到英国退出欧盟条件明朗，标普就会再度对英国评等采取行动，而最可能的结果是再度调降英国评级。

--IMF将推新工具提供短期美元资金，以防范金融危机--消息人士

一位直接了解情况的日本政府消息人士称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。消息人士称，基于新的计划，经过初步评估的IMF成员国可以要求IMF提供短期美元资金，让他们能够用来对抗外界对其本币的投机性攻击。新工具的创建将在本月底的IMF理事会上正式作出决定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美联储未来升息路径。道琼工业指数收低61.85点，或0.29%，至21,467.14点；标准普尔500指数下跌16.43点，或0.67%，至2,437.03点；纳斯达克指数收跌50.98点，或0.82%，至6,188.03点。

--欧洲股市下跌，受累于和油价息息相关的类股走低，泛欧指数在开盘大涨后逆转走势，终盘收跌。欧元区绩优股STOXX50指数下跌0.53%，欧元区STOXX指数下滑0.7%。英股富时100指数收低0.7%，德股DAX指数收低0.58%，法股CAC-40指数收跌0.32%。

汇市:

--美元兑一篮子货币触及一个月高位，因市场认为美联储今年可能再升息一次。英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。纽约尾盘，美元指数升0.3%，报97.800。欧元兑美元跌至三周低位1.1117美元，美元兑日圆触及5月26日来最高111.86日圆。

债市:

--美国公债收益率曲线呈2007年12月以来最缓水平，因更多美联储官员发表鹰派讲话，导致中期公债跑输长债，后者因通胀回落而受到支撑。纽约尾盘，五年期公债收益率跳升至1.76%。30年期公债收益率骤降至2.74%，指标10年期公债价格上扬8/32，收益率报2.16%。

--意大利/德国10年期公债收益率之差触及五个月最窄，欧元区公债投资者开始消化欧元区解体风险急剧下降的前景。

意大利公债较德国公债收益率差降至165个基点，为1月初以来最窄水平。意大利10年期公债收益率尾盘跌至五个月低位1.914%，日内下跌3.8个基点。

油市:

--油价下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了OPEC和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。布兰特原油下跌0.89美元，报每桶46.02美元，为11月15日以来的最低收盘价。美国原油收盘下跌0.97美元，报每桶43.23美元，为9月16日以来最低。

金属市场:

--金价跌至五周低位，因美元上涨，此前美国纽约联储总裁杜德利发表鹰派讲话。英国央行总裁则发表鸽派言论。现货金收报每盎司1,242.81美元。美国期金收跌0.3%，报1,243.50美元。

--LME期锌触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。期锌收跌0.04%，报每吨2,555美元，盘中触及6月1日来最高2,581.50美元。期铜收跌1.2%，报5,657美元。(完)