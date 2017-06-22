《路透早报》--6月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾5月季调后失业率(0030)

--瑞士5月贸易收支(0600)

--法国6月企业景气指数(0645)

--英国6月工业联盟(CBI)总工业订单差值(1000)

--欧元区6月消费者信心指数初值(1400)

--美国一周初请失业金人数(1230)

--加拿大4月零售销售(1230)

--美国联邦住房金融局(FHFA)4月房屋价格(1300)

--美国5月领先指标(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--台湾央行理监事会议

--欧洲央行全行委员会会议

--欧洲理事会会议(至23日)

--美联储理事鲍威尔在参议院金融委员会听证会作证(1400)

--欧洲央行委员Pentti Hakkarainen以及爱尔兰央行和政府官员发表演说(0820)

--瑞士央行理事麦席勒在抵押政策会议上发表谈话

--欧洲央行银行监管委员会委员Pentti Hakkarainen、爱尔兰央行及政府官员发表谈话(0800)

--日本央行副总裁岩田规久男发表谈话

--挪威央行在执委会宣布利率决议并发布货币政策报告后举行记者会(0830)

--克利夫兰联储共同举办关于住房、人力资本及不平等的政策峰会

--泰国总理巴育、副总理颂吉及财长阿比萨发表谈话

--墨西哥央行发布货币政策声明

--菲律宾央行举行货币政策会议

--由中国国际经济交流中心主办的第九十六期 “经济每月谈”举行，本期主题：湾区经济发展及研究成果。

以下为6月21日下午5:00至6月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--伊朗称OPEC考虑进一步减产，但OPEC代表对此感到怀疑

伊朗表示，OPEC成员国正在考虑加大减产力度，但应等到厘清当前减产水平的效果之后。暗示OPEC在油价跌至七个月低点之后可能会进一步采取行动。这是首度有OPEC部长暗示可能再有进一步行动的评论，尽管OPEC代表低调看待再一次减产的想法，强调要对豁免的产油国设定产量上限有其难度。

--首席经济学家霍尔丹表态赞成加息，踢爆英国央行利率辩论

英国央行首席经济学家霍尔丹表示，他可能在今年投票支持升息一次，这暗示央行距离结束10年来持续对英国经济提供紧急支持的做法又更近了一步。上周支持升息的三票皆为外部决策官员所投下。霍尔丹的谈话则是货币政策委员会内部成员想法改变的第一个迹象。他出人意料地表现出鹰派态度，进一步加剧了货币政策的不确定性。

霍尔丹表态后， 英镑从两个月低位反弹，升至1.27美元以上。英国两年期公债收益率飙升至1月以来最高。

--中国央行：债券通管理办法正式发布，删除北向通无投资额度限制条款

中国央行正式发布内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法，与此前征求意见稿相比，主要差别在于正式文件中删除了“北向通”没有投资额度限制这一条款。央行今日下发的关于债券通的“1号令”中，在删除上述条款后，并没有对投资额度给出新的明确规定。支付结算方面，债券通正式管理办法明确资金支付需通过人民币跨境支付系统办理，征求意见稿中的人民币大额支付系统不再保留。

--美国5月成屋销售意外增加1.1%，库存长期短缺令房价中值创新高

美国5月成屋销售意外增长，达到10年来第三高的月销量水平，库存长期不足将房价中值推至纪录最高。全美不动产协会公布，美国5月经季节调整后成屋销售增长1.1%，年率为562万户。5月成屋销售较上年同期则增加2.7%。路透访查的分析师原预估5月成屋销售下降0.5%，年率为555万户。

--新西兰央行维持利率在1.75%不变，称将在相当长时间内保持宽松政策

新西兰央行维持指标利率在纪录低位1.75%。总裁惠勒在与利率决定同时发布的一份声明中称，“仍存在众多不确定性，货币政策可能需要做出相应的调整。”新西兰央行称，长期通胀预期仍然牢牢锚定在2%左右，中期内未来总体通胀将达到目标区间的中点。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三涨跌互见，标准普尔500指数和道琼工业指数下挫，因油价下滑打压能源股，加重了投资者对低通胀的担忧，医疗保健和科技股上涨，扶助推升纳斯达克指数。道琼工业指数收低57.11点，或0.27%，至21,410.03点；标准普尔500指数下跌1.42点，或0.06%，至2,435.61点；纳斯达克指数收涨45.92点，或0.74%，至6,233.95点。

--欧洲股市再次下跌，因金融和能源股走低，Provident Financial在发布利润预警后股价急挫，但意大利的银行股逆市上涨。欧洲STOXX 600指数下跌0.2%，延续了前日的跌势，欧元区STOXX指数指数和欧元区绩优股STOXX50指数下跌0.2%。德股DAX指数收低0.32%，法股CAC-40指数收跌0.37%，英股富时100指数收低0.33%。

汇市:

--美元兑一篮子货币从一个月高位下滑，因美股下跌，引发部分交易商对美元锁定获利，此前美国今年稍晚可能再次升息的预期带动美元上涨。

纽约尾盘，美元指数跌0.2%，至97.541，低于周二触及的一个月高位97.871。英镑反弹，因英国央行首席济学家霍尔丹表示支持加息。加元和澳元等商品相关货币跟随油价走低。加元兑美元报1.3313，澳元兑美元跌0.3%，报0.7558。

债市:

--美国国债收益率曲线为近10年来最平，因投资者评估通胀指标下降的情况下，美联储鹰派政策对经济的影响。纽约尾盘，五年期公债收益报1.77%。30年期公债收益率跌至11月9日以来最低的2.72%。五年期和30年期公债收益率差缩窄至95个基点，为2007年12月以来最小。

--德国30年期债券收益率触及两个月低位，与较短期公债收益率差达到今年以来最小，此前投资者参与竞标30年期公债标售的资金是所售金额的一倍。德国30年期公债收益率周三下跌2个基点，至1.05%。10年期公债收益率持平于0.27%。德国两年期债和30年期债收益率差为约168个基点，为去年12月底以来最低水平。

--英国两年期公债收益率飙升至1月以来最高，英国央行首席经济学家霍尔丹表态后，对英国央行利率变动反应敏感的两年期英债收益率跳升7个基点至0.203%，仅略低于稍早触及的五个月高位0.221%。

油市:

--油价下跌逾2%，在震荡交投中触及10个月低位，因美国产量增长，中国炼油活动减少，增添了对全球供应过剩的局面持续的忧虑。美国原油期货结算价下跌0.98美元，或2.3%，报每桶42.53美元。布兰特原油结算价跌1.20美元，或2.61%，报每桶44.82美元。

金属市场:

--金价从五周低位反弹，因油价急跌压低股市，且美元走软使持有其它货币的投资者购买黄金的成本降低。现货金收报每盎司1,246.05美元，美国期金收涨0.2%，报每盎司1,245.80美元。

--期铜上扬，因美元从近期高位回落，且有证据显示供应正不断收紧。期锌触及三周高位，受助于长时间以来对供应可能收紧的担忧。三个月期铜收涨1.6%，报每吨5,745美元，盘中触及6月8日以来最高5,630美元。三个月期锌收涨3.3%，报每吨2,640美元。(完)