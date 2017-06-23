《路透早报》--6月23日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月日经制造业采购经理人指数(0030)

--法国6月Markit采购经理人指数初值(0700)

--德国6月Markit PMI初值(0730)

--欧元区6月Markit PMI初值(0800)

--意大利4月工业订单(0800)

--加拿大5月消费者物价指数(1230)

--美国6月Markit PMI初值(1345)

--美国5月新屋销售年率(1400)

--法国第一季GDP终值

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行总裁德拉吉参加欧洲理事会会议

--美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1515)

--美国联邦储备理事会理事鲍威尔就“中央结算和流动性”发表演说(1815)

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特在该行协办的住房、人力资本及不平等的政策峰会上发表闭幕主旨演讲(1640)

--2017金融科技与金融安全峰会暨‘番钛客2017’金融科技双创大赛颁奖盛典

以下为6月22日下午5:00至6月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国一周初请失业金人数略升，但不改就业市场紧俏形势

美国上周初请失业金人数小幅上升，但仍然处在与劳动力市场紧俏相符的水平上。上周初请失金人数已连续120周低于30万人，这是判断劳动市场健康与否的重要分水岭。120周也是1970年来最长连续纪录。初请失业金人数四周均值上周增加1,500人，至244,750人，为4月初以来最高。许多分析师认为劳动市场正处于或接近充分就业。5月失业率降至16年低位4.3%。报告公布后，美元兑一篮子货币保持在当日略微下跌的水平，而美国公债几无变动。

表格：美国一周初请失业金人数升至24.1万人，预估为24.0万人

--美国34家最大型银行全部通过第一阶段年度压力测试

美联储周四称，美国34家最大型银行全部通过了第一阶段的年度压力测试，表明它们能够在经济极端衰退的情况下维持足够资本金，满足监管要求。该结果是两阶段测试中第一个阶段的结果。这一阶段的测试是通过使用银行提供的材料，根据美联储的计算办法，决定银行是否能够满足最低要求。美联储将在第二阶段测试中批准或者否定银行的资本计划，预计美联储将在下周进行第二阶段测试。

--美国官员称，朝鲜再次进行火箭发动机测试

美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。该官员称，美国评估认为，这次测试属于洲际弹道导弹发动机开发中的最初阶段。另一位美国官员也确认了朝鲜的这次测试，但未具体透露所测为何种火箭部件、以及测试是否属于洲际弹道导弹计划的范畴。

韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜(北韩)核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。他表示，如果朝鲜测试洲际弹道导弹或进行第六次核试验，则应对其实施“强硬”制裁。他并称，朝鲜将在“不远的将来”获得部署能打到美国本土的核弹头弹道导弹的技术。

--英国央行MPC委员福布斯称，英镑贬值增强了升息的理由

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯周四表示，她忧虑英镑疲软会持续推升通胀，同时担心各国央行正变得较以往更加不愿意升息。福布斯担任MPC委员的三年任期将在下周结束，自今年3月以来，她一直投票赞成加息。福布斯表示，“以主要经济指标来看，英国经济似乎足够强健，以其他标准来看，甚至‘刺激过度’，因此庞大的货币刺激稍微减少...不无道理。”

--台湾央行重贴现率连四季不变，因通膨展望温和实质利率水准允当

台湾央行周四理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续四季维持在1.375%。央行总裁彭淮南称，理监事会一致决议维持利率不变，主要考量因素是台湾当前通膨压力及通膨展望温和，且相较主要国家/地区，台湾目前实质利率水准尚称允当，实质利率为负0.005个百分点，仅次于泰国和印尼，再加上产出缺口持续扩大，理监事认为利率没有调升的必要。

--中国联通混改筹资100亿美元，阿里巴巴及腾讯将注资--消息

多位消息人士指出，中国联通计划筹资约100亿美元，这是中国当局推动混合所有制方案的一部分。其中一名消息人士指出，在新股东之中，阿里巴巴及腾讯的投资规模居前，而百度已退出。消息人士并未说明退出决定的理由。四位知情消息人士向路透表示，在这项筹资行动中，阿里巴巴与腾讯将投资中国联合网络通信集团旗下A股公司--中国联合网络通信股份有限公司。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市主要股指周四几无变动，标普健保股指数升1%，连续第五日刷新纪录收盘高位，此前参议院共和党公布取代奥巴马医保的议案，提振医保类股上升，但金融和必需消费品股收低。道琼工业指数收跌12.74点，或0.06%，至21,397.29点；标准普尔500指数下滑1.11点，或0.05%，至2,434.50点；纳斯达克指数收升2.73点，或0.04%，至6,236.69点。

--欧洲股市收平，油价下挫拖累能源股大跌，但健保股上涨力保欧股不失。泛欧STOXX 600指数收平，之前连跌两日，绩优股指数也收平。德股DAX指数收高0.15%，法股CAC-40指数收高0.15%，英股富时100指数收低0.11%。

汇市:

--美元对一篮子货币几无变动，因美国公债收益率偏低，抵消了与市场预期一致的美国初请失业金人数和楼市数据的影响，美元保持在接近本周稍早触及的一个月高位的水平。美元指数持平在97.571。欧元兑美元下跌0.2%，至1.1149美元。美元兑日圆微幅下跌，至111.32日圆。日圆兑欧元升0.2%，至124.10日圆。

债市:

--美国公债价格持稳至小幅下滑，而收益率曲线则小幅趋陡，显示因油价反弹，本周收益率曲线趋平的走势暂歇。五年期/30年期公债收益率差一度降至94.9个基点， 为2007年12月来最窄，因30年期公债收益率触及逾七个月最低的2.713%。美国财政部标售的50亿美元30年期通胀保值债券(TIPS)获得强劲需求，得标利率为0.880%，低于交易商预期。

--许多欧元区公债收益率均在数月低点附近，因油价下跌，加深市场忧心通胀情势及欧洲央行短期内是否能够收紧政策。意大利公债跑赢其他欧债，其10年期公债收益率下跌最多5个基点，至五个月新低1.86%，在欧洲收盘时，报1.89%。意大利30年期公债收益率跌穿3%，为1月初来首见。德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.24%。

油市:

--油价上涨，但市场人气仍偏负面，因全球原油库存过剩局面持续。布兰特原油收高0.4美元，报每桶45.22美元，盘中低见44.53美元。美国原油收高0.21美元，报每桶42.74美元。

金属市场:

--金价上扬，在淡静交投中延续从昨日触及的五周低位反弹的势头，因美元持稳，200日移动均线为市场提供了短期支撑。现货金收报每盎司1,250.21美元。美国8月期金收涨0.3%，报每盎司1,249.40美元。

--期铝价格徘徊在六周低位附近，市场聚焦供应不断上升和最大出产国中国出口增加，铝生产成本下降和库存增长。LME指标期铝收高0.2%，报每吨1,870美元。期锌收高2.3%至每吨2,700美元，稍早触及2,710美元，为4月7日来最高。期铜收平在每吨5,743美元。(完)