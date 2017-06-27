《路透早报》--6月27日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国5月规模以上工业企业利润(0130)

--意大利6月制造业企业信心指数(0800)

--英国工业联盟(CBI)6月零售销售差值(1000)

--美国4月CaseShiller 20个城市经季调房价指数(1300)

--美国6月消费者信心指数、里奇蒙联邦储备银行6月综合制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--大连达沃斯论坛开幕，中国总理李克强发表演讲

--即将接任菲律宾央行总裁的埃斯佩尼拉发表演说(0600)

--瑞典央行执行委员会会议(0700)

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯于悉尼发表演说(0805)

--欧洲央行执委科尔于葡萄牙辛特拉主持中央银行论坛的第一场会议，主题为“创新、投资与生产率”(0930)。欧洲央行执委普雷特主持一场小组讨论

--英国央行公布金融稳定报告

--美国费城联储总裁哈克于伦敦就经济前景和国际贸易发表演说(1515)

--美联储主席叶伦于伦敦参加“全球经济事务”会谈(1700)

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利于休斯顿参加一场公众大会，并出席问答环节(2130)

以下为6月26日下午5:00至6月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国5月核心资本财订单和付运齐降，暗示制造业活动失去动能

美国关键的资本财新订单上月意外下降，付运也减少，暗示制造业活动在第二季中失去动能。美国商务部周一报告，扣除飞机的非国防资本财订单5月下降0.2%，为12月以来最大降幅，亦逊于市场预估的增长0.3%。该指标即所谓的核心资本财订单，反映企业支出计划，备受市场关注。4月核心资本财订单被上修为增长0.2%，前值为增长0.1%。

数据公布后，美国公债收益率下滑，美元兑一篮子货币走软。美股未受数据影响，开盘走高，因科技股上扬，油价从七个月低位反弹。

--资金状况趋缓是美联储收紧政策的另一个理由--纽约FED总裁

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在周一刊出的评论中表示，近期信用利差缩、股市创新高、及债券收益率下滑，都可能激励美联储继续收紧美国货币政策。“货币政策官员必须将资金情况的演变纳入考量，”杜德利周日在一项不对媒体公开的小组会议上表示。“当资金情况趋缓，就像近期的情况，这可提供更多助力继续撤回宽松货币政策，”他在预备的讲稿中指出。

--欧元区收入差距加大是严重不稳定因素，需加以应对--ECB总裁

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧洲的收入差距越拉越大，成为一个重大的不稳定因素，需要通过教育、创新和对人力资本的投资来应对，特别是增加年轻人的工作机会。

自全球金融危机以来，欧元区国家间的收入差距增大，成为欧元区成员国之间紧张关系的源头。“这是我们应当加以处理的严重不稳定因素吗？”德拉吉在里斯本对大学生说。“是的。”德拉吉在回答一名学生提问时也表示：“我们必须对抗不公平现象。”

--德国第二季经济强劲扩张，受制造业表现活络提振--央行月报

德国央行称，国内制造业表现活络，推动本国经济强劲增长，料将看到冬季月份的强劲扩张态势延续至第二季。“上行驱动力目前主要受到活跃制造业活动的提振，”德国央行在其6月报告中表示，并称制造领域受到国内外需求的刺激。

--韩国6月消费者信心指数升至六年半高位

韩国央行周二公布的调查结果显示，6月韩国消费者信心连续第五个月改善，触及六年半高位，受访者对韩国经济的看法愈发乐观。6月韩国央行综合消费者信心指数(CCSI)为111.1，为2011年1月以来最高水平。指数高于100意味着，预期未来数月经济状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。

除未来家庭财务状况以外，6月的所有分项指数都为增长。6月家庭对当前经济状况的看法指数从5月的82上升到93，对未来就业机会的预期指数从上月的113上升到121。

--力拓确认兖煤为其澳洲动力煤资产优先买家

力拓证实，兖煤(Yancoal)成为其在澳洲的动力煤资产优先买家，这主要考虑到交易完成的可能性很高，并且兖煤提高收购价至26.9亿美元。力拓执行长称：“鉴于兖煤澳大利亚的有力提案具有更强的确定性，我认为这符合我们股东的最佳利益。”

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数和道指周一微幅收涨，但科技股下跌拖累纳斯达克指数收低，因投资者转向防御型股票。道琼工业指数收高14.79点，或0.07%，至21,409.55点；标准普尔500指数上涨0.77点，或0.03%，至2,439.07点；纳斯达克指数收跌18.10点，或0.29%，至6,247.15点。

--欧洲股市上升，因意大利达成协议，清算两家陷入困境的地区银行，提振银行股上涨，消费品巨擘雀巢股价攀升至纪录高位，此前维权投资者促请公司作出改变。银行股上涨，扶助泛欧STOXX 600指数和欧元区绩优股STOXX 50指数分别收涨0.4%和0.5%，英股富时100指数收升0.3%。德股绩优股指数收高0.3%。法股CAC指数收升0.56%。

汇市:

--美元兑日圆触及一个月高位，兑欧元反弹，此前欧洲央行总裁德拉吉为该行的宽松货币政策辩护，投资者等待美联储主席叶伦周二的讲话。在弱于预期的美国5月耐久财订单发布后，欧元兑美元稍早触及一周高位的1.1219美元，但尾盘下跌0.1%，报1.1179美元。

交易员预计，叶伦会维持对美国经济的积极看法，进而支持美联储今年再升息一次和明年升息三次的预期。此一预期扶助美元兑一篮子主要货币上涨。美元兑日圆触及111.93日圆的一个月高位，美元指数尾盘升0.2%，报97.440。

债市:

--美国较长期公债收益率周一跌至七个月低位，五年期至30年期公债收益率曲线呈现2007年以来最平状态，此前发布的美国经济数据疲弱，增加了对经济增长缓慢和通胀下降的担忧。30年期公债收益率跌至2.68%，为11月9日以来最低。五年期和30年期收益率差最多缩窄至93个基点，形成2007年底以来的最平收益率曲线。

--意大利公债收益率下滑，此前欧盟执委会批准意大利政府可救助两家地方性银行，支撑了受困的银行体系。10年期意大利公债收益率一度跌多达4个基点，报1.87%，之后在欧洲市场尾盘小幅回升至1.90%。多数其他欧元区公债收益率当日持平。意大利较德国公债收益率之差盘初走阔至168个基点，中午降至164个基点。

油市:

--油价收涨逾0.5%，因在上周跌至七个月低位后，部分交易商逢低买入，但美国和其它国家石油供应不断增加限制涨幅。布兰特原油期货收涨0.29美元，或0.6%，报每桶45.83美元。今年上半年仍可能下跌近20%。美国原油期货上扬0.37美元，或0.8%，报每桶43.38美元。

金属市场:

--金价挫至近六周最低，因一大卖单打击市场信心，但全球政治不确定性限制了金价跌势。现货金收报每盎司1,243.95美元，稍早触及1,236.46美元，为5月17日来最低。美国8月期金收报1,246.4美元。

--伦铜回落，此前美国公布的耐久财订单数据逊于预期，但对中国需求乐观的预期和对矿场供应的担忧令期铜仍接近上周五触及的11周高位。三个月期铜跌0.1%，收报每吨5,794美元。三个月期锌收高0.6%，报每吨2,719美元，上周五曾触及4月7日来最高的2,747美元。三个月期铅收高1.1%，报每吨2,255美元，盘中升至5月3日来最高的2,258.50美元。(完)