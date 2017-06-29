《路透早报》--6月29日

资料图片：2016年9月，奥地利西部的Inntal山谷被浓雾覆盖着，太阳从Hundskopf山顶冉冉升起。

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本5月零售销售(28日2350)

--中国国家外管局公布一季度国际收支平衡表及国际投资头寸表(正式数)

--澳洲5月HIA新屋销售(0100)

--新西兰6月NBNZ企业信心指数(0100)、5月建筑许可(2245)

--德国7月GfK消费者信心指数(0600)、6月消费者物价指数(CPI)初值(1200)

--英国5月消费者信贷(0830)、6月GfK消费者信心指数(2301)

--香港5月零售销售(0830)

--欧元区6月企业景气指数(0900)

--美国第一季企业获利修正值、第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值、一周初请失业金人数(1230)

--韩国5月工业生产(2300)

--日本5月所有家庭支出/5月全国核心CPI/5月就业数据(2330)、5月工业生产初值(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平赴港出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区，至7月1日

--中国外交部举行中外媒体吹风会，请外交部、财政部和商务部有关负责人介绍习近平主席对俄罗斯、德国进行国事访问并出席在德国汉堡G20领导人第十二次峰会有关情况(0100)

--第15届东亚论坛于湖南长沙举行。论坛主题：“10+3合作20周年：迈向东亚经济共同体”(至7月1日)

--中日第七轮海洋事务高级别磋商于日本福冈举行，中日双方外交、防务、海上执法和海洋管理等部门的人员将参加

--日本央行审议委员原田泰在东京一场资本市场论坛上发表谈话(0630)

--欧洲央行执委Ignazio Angeloni在意大利佛罗伦萨一个研讨会期间的餐会上发表演讲，研讨会主题为金融银行业解决方案(1830)

--奥地利央行总裁诺沃特尼在维也纳一场经济会议上发表演说(会议至30日)

以下为6月28日下午5:00至6月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--市场过度解读欧洲央行总裁德拉吉谈话--消息人士

欧洲央行总裁德拉吉本周谈话引发欧元走高后，熟悉德拉吉想法的多位消息人士指出，德拉吉的用意是暗示将有一段时期容忍较弱的通胀，并非暗示即将收紧政策。他们说，德拉吉的意思是最早9月该央行将讨论缩减刺激，但强调并不是说那时一定会做出决定。德拉吉周二这番言论被认为是立场转趋鹰派，推动欧元和债券收益率大涨。

消息人士称，德拉吉希望承认最近强劲的经济数据，并让市场准备好迎接央行可能在秋季时就购债计划未来调整做出的决定，但没有做出任何承诺。

--英国央行总裁卡尼称“未来几个月”将讨论升息问题

英国央行总裁卡尼表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可能需要调高利率，而且英国央行将在“未来几个月”讨论何时升息。与他上次在6月20日发表的讲话相比，卡尼的言辞重点发生明显变化，他没有重复之前的“现在不是升息时机”的说法。市场立即反映出英国提早升息的可能性加大。

英国央行公布卡尼的讲话后，英镑升至6月8日英国大选以来最高水准。英国公债收益率(殖利率)跳涨，因一项衡量升息预期的指标升至去年英国公投退欧以来最高。

--美联储批准34家美国大银行股票回购和派息计划

美国联邦储备委员会(美联储/FED)批准了34家美国大型银行可抵御可能发生的金融危机的资本缓冲计划，允许这些银行动用其额外资本来进行股票回购，派息和作其他用途。美联储表示，34家银行全数通过年度压力测试要求更严格的第二阶段测试，显示许多大型银行不仅积累了充足的资本水平，还改善了风险管理流程。

压力测试结果公布后，银行股应声大涨。花旗集团升2%，摩根士丹利升1.5%，美国银行涨1.8%，摩根大通和富国也分别上扬0.9%和0.7%。

--达沃斯论坛：欢迎外国企业到中国参与企业兼并重组--总理

中国国务院总理李克强表示，欢迎外国企业到中国参与企业的兼并重组，也将进一步开放服务业对外资的准入门槛，实施负面清单管理。中国按照符合WTO(世贸组织)政策给予国内企业的一些支持，只要是外国企业在中国注册，中国将一视同仁。

他在会见2017大连夏季达沃斯论坛企业家代表时做出上述表述。中国政府网援引李克强讲话并称，“中国制造2025”的实施会给中外企业带来巨大的市场机遇，未来必然会有更多的中外企业在装备技术领域合作。

--阿里巴巴投资10亿美元，提高对东南亚电商平台Lazada持股

中国电商巨头阿里巴巴再度投资10亿美元至东南亚电商平台Lazada Group，持股比例提高近三分之一，达到83%，加大对东南亚的经营力度。去年阿里巴巴协议以大约10亿美元买下Lazada控股权。根据协议，在交易完成后的12-18个月，阿里巴巴有权向Lazada部分股东买下剩余股权。阿里巴巴于周三美股收盘上涨1.71%，报143.95美元。

--韩国7月制造业景气判断指数降至81，略低于6月

韩国央行周四发布的韩国制造企业信心调查结果显示，制造业对7月经济状况较为悲观，对内需的担忧持续。央行7月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)小跌至81，6月为2014年3月以来最高的82。该数据仍远低于中性的100水准下方，表明悲观者仍多于乐观者。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三大涨，标普500指数创下约两个月来最大单日百分比涨幅，因金融和科技股引领市场全面反弹。纳斯达克指数今日表现为11月7日来最佳，11月8日美国举行了总统大选。道琼工业指数收涨143.95点，或0.68%，至21,454.61点；标准普尔500指数上升21.31点，或0.88%，至2,440.69点；纳斯达克指数收升87.79点，或1.43%，至6,234.41点。

--欧洲股市收平，银行股连升第三日，抵消了科技股下滑的影响。今日市场受到对欧洲央行未来行动的预期主导。泛欧STOXX 600指数基本收平，金融股进一步走强带动该指数从早盘触及的两个月低点反弹。金融业将得益于货币政策收紧。英股富时100指数收跌0.63%。德股绩优股指数收低0.19%。法股CAC指数跌0.11%。

汇市:

--美元兑欧元触及一年来最低水平，此前英国央行总裁发表鹰派讲话，增加了欧洲货币政策转趋鹰派的臆测。周二美国参议院决定推迟对旨在取代“奥巴马医保”的医保议案进行投票，这也进一步打压美元。

欧元兑美元最多升0.5%，至一年高位的1.1390美元，周二跳升1.4%。美元指数最多跌0.4%，触及逾七个月低位的95.967。美元兑日圆下跌，盘中触及逾一个月高位的112.46日圆。

债市:

--美国长债价格下跌，因市场认为英国和欧洲央行的立场更加鹰派，尽管此前有报导称，市场过度解读了欧洲央行总裁德拉吉周二的讲话。10年期美债价格下跌7/32，收益率报2.22%，高于周二尾盘的2.20%。五年和30年期公债收益率差扩大至95.8个基点，前夜跌至91.9个基点，为2007年底以来最低。

--德国短债收益率从一年高位回落，欧洲央行消息人士试图缓和欧洲央行总裁德拉吉讲话给市场带来的影响。此前市场将德拉吉讲话解读为暗示即将收紧政策。德国两年期公债收益率下跌1.5个基点，至负0.58%，从今日稍早触及的一年高位0.53%回落。德国10年期公债收益率升2.5个基点，报0.38%，稍早触及一个月高位约0.41%。法国10年期公债收益率也从一个月高位约0.78%回落，西班牙和葡萄牙10年期公债收益率日内下跌3-4个基点。

油市:

--原油期货攀升超过1%，至逾一周最高，因买家对上周美国原油产量小幅减少感到鼓舞，未理会美国原油库存意外增加。布兰特原油期货上升0.66美元，或1.4%，收报每桶47.31美元。美国原油期货升0.50美元，或1.1%，收报每桶44.74美元。

金属市场:

--黄金价格上涨，因美元连续第二日下跌，受累于全球网络袭击事件，以及美国医保议案投票被推迟，引发投资者质疑总统特朗普让预期将提振经济的计划获得国会通过的能力。现货金收报每盎司1,248.82美元，6月月线势将下跌1.5%，但第二季将几无变动。美国8月期金收高0.2%，报每盎司1,249.10美元。

--期铜、期铅和期锌价格触及近三个月高位，受助于美元大跌，供应收紧迹象和对中国需求的乐观人气，尽管美国经济成长忧虑限制升幅。伦敦金属交易所(LME)期铜收高0.4%，报每吨5,881美元，此前触及4月初来最高的5,881.50美元。期锌收低0.5%，至2,734美元，盘中触及4月初来高位2,764美元。期铅收涨0.4%，报2,296美元，此前触及4月初来最高2,302美元。(完)