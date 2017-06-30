《路透早报》--6月30日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本5月工业生产初值(29日2350)

--中国6月官方制造业与非制造业PMI(0100)、3月末外债数据(正式数)

--香港5月M-3货币供应数字、5月底外汇基金总资产数字

--澳洲5月民间部门信贷(0130)

--日本5月建筑订单(0500)

--德国5月实质零售销售(0600)、6月就业数据(0800)

--法国5月消费者支出、6月消费者物价调和指数(HICP)初值、5月生产者物价指数(PPI)(0645)

--瑞士6月KOF领先成长指标(0700)

--意大利第一季公共赤字与国内生产总值(GDP)之比(0800)

--英国第一季GDP、企业投资和经常帐收支(0830)

--欧元区6月HICP初值(0900)

--美国5月实质个人支出(1230)、达拉斯联储5月个人消费支出(PCE)(1300)、6月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1345)、6月密西根大学消费者信心指数终值(1400)

--加拿大4月GDP、5月工业品价格(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平赴港出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区，至7月1日

--欧洲央行执委劳滕施莱格于柏林发表讲话(1130)

--欧洲央行执委科尔于布鲁塞尔发表演讲

以下为6月29日下午5:00至6月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国首季GDP增长年率被上修，就业市场继续保持强劲

美国首季经济增长放缓的程度不像起初估计的那么严重，因消费者支出意外被上修，且出口增幅也大于先前估值。这超过了经济学家的预期，并在一定程度上擦亮了今年的经济增长前景。美国商务部周四报告，首季国内生产总值(GDP)环比增长年率终值为1.4%，上月报告的修正值为1.2%。这仍是去年第二季以来的最差季度表现。接受路透调查的经济学家预计，首季GDP环比增长年率确认为1.2%。

数据公布后，美元兑一篮子货币一度上扬，后重拾稍早的跌势。美国公债价格走低，美股开盘涨跌互现。

--英国央行首席经济学家称需严肃考虑加息可能性--BBC

英国央行首席经济学家霍尔丹说，央行需要“严肃考虑”加息以抑制通胀。英国通胀率已超出央行目标，而且势将进一步上升。“我们需要严肃考虑加息的可能性，以抑制生活成本的攀升，”霍尔丹在造访威尔士期间告诉英国广播公司(BBC)。“目前我们对利率水平感到满意，但需要警惕未来的形势。”

霍尔丹上周说他今年可能在央行会议中投票支持升息，这让金融市场大感意外，外界更加揣测英国央行或将10年来第一次升息。

--美联储需要强劲数据支持才能继续升息--圣路易斯联储总裁

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)需要强劲数据来维持其与其他主要发达国家相悖的货币政策。他对记者表示，尽管美联储今年迄今已升息两次，但市场通胀指标仍下滑，这令人不安。

“美国有点试着单打独斗...我们能够这么做，而且过去也的确如此做过，”布拉德稍早表示。“但如果想在这样的环境中单打独斗，背后一定要有强劲的数据支持，才能让想要做的事有凭有据。”布拉德目前在美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。

--中国一季度经常帐户顺差在合理区间，跨境资金流动明显好转--外管局

中国外管局公布一季度国际收支平衡表最终数据显示，一季度中国经常帐户顺差184亿美元，资本和金融账户顺差393亿美元，其中资本账户逆差1亿美元，显示中国国际收支经常帐户顺差在合理区间，境内主体对外投资趋于理性，跨境资金流动形势明显好转。

外管局网站刊登答记者问指出，2017年一季度，经常帐户顺差占国内生产总值(GDP)的比例为0.7%，仍保持在合理区间，货物贸易顺差仍为中国经常帐户顺差主要来源，货物出口和进口均呈现同比增长。

--阿联酋石油部长称OPEC没有讨论进一步减产

阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)表示，石油输出国组织(OPEC)和其它产油国没有讨论进一步减产，尽管库存下降缓慢。“我认为参与减产的OPEC和非OPEC产油国都已经尽力。我们希望其它国家也能做出自己的贡献。我们不担心市场复苏情况。”马兹鲁伊在巴黎一场会议的间隙对记者表示。“当然，一些产油国的产量增长，正在延长复苏进程，但我认为这是相当短期的情况。我们希望在第三和第四季看到更多的复苏。”

--美国以帮助朝鲜核计划为由制裁两名中国人和一家船运公司

美国以帮助朝鲜的核计划与导弹计划为由，制裁两名中国公民和一家中国船运企业，并指责一家中资银行为朝鲜政府洗钱。美国财长努钦在记者会上表示，上述行动意在切断朝鲜用于武器计划的资金来源。“我们将追踪并切断这些资金，”他说。

财政部声明称这家银行为丹东银行，受到制裁的船运公司名为大连宇联船务有限公司，两名中国公民分别为Sun Wei和Li Hong Ri。遭受制裁后，上述个人和船运公司将被列入与美国关联企业和个人业务往来的黑名单。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四大跌，标普500和道琼工业指数录得约六周来最大单日跌幅，因科技股近期的跌势加深，并盖过银行股上涨带来的支持。科技股下挫1.8%，是表现最差的主要板块。仅有金融和能源股收高，因投资者可能将资金轮转到今年跑输的板块。

道琼工业指数收低167.58点，或0.78%，至21,287.03点；标准普尔500指数下跌20.99点，或0.86%，至2,419.70点；纳斯达克指数收低90.06点，或1.44%，至6,144.35点。

--欧洲股市收跌，创九个月来最大单日跌幅，因全球央行官员的讲话基调日趋强硬，重创利率敏感类股。泛欧STOXX 600指数收跌1.3%，延续美国股市开盘前的跌势。英股富时100指数收跌0.51%。德股DAX指数收挫1.83%。法股CAC指数急跌1.88%。

汇市:

--美元兑欧元保持在近14个月低位附近，因对欧洲和加拿大的货币政策将转趋鹰派的预期不断升温，且市场质疑美联储是否会在今年再次升息。欧元涨至1.1444美元，为去年5月11日来最高，美元指数在美国时段下午的交易中曾触及约九个月低位95.531。

美元兑加元触及约五个月低位1.2987加元，尾盘跌0.3%，报1.3001加元。美元兑日圆触及逾一个月高位112.92日圆，之后从该水准回落，尾盘下跌0.2%， 报112.05日圆。

债市:

--指标美国公债收益率升至六周高位，因欧洲的央行政策宽松度可能降低，但之后公债价格缩减跌幅，因股市大跌。指标10年期美债价格跌14/32，收益率报2.27%，稍早升至5月17日来最高的2.30%。

--德国10年期公债收益率升至七周高位，投资者尚未能够完全摆脱欧洲央行可能准备在未来数月缩减货币刺激措施的担忧。

德国10年期公债收益率跳涨9个基点，至0.45%，触及六周高位，此前6月德国消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.5%，高于分析师预期。五年期德债收益率最高升至负0.23%，30年期德债收益率升8个基点，至五周高位1.22%。欧元区其他公债收益率日内上升6-12个基点不等。英国公债收益率也大幅上升。

油市:

--原油期货小涨，连升第六日，因上周美国原油产量下降，暂时缓解了对供应过剩状况恶化的担忧。美国原油期货收涨0.19美元，报每桶44.93美元，上午尾段的交易中触及两周高位45.45美元。布兰特原油期货收涨0.11美元，报每桶47.42美元，盘中触及两周高位48.03美元。

金属市场:

--金价下跌，因多家央行可能开始撤走超宽松货币政策，这令欧美公债收益率走高，但美元跌至年内最低给金价带来支撑。现货金收报每盎司1,245.24美元，美国8月期金收跌0.3%，报1,245.80美元。

--期铜触及三个月高位，美元下跌，预期中国需求增强，库存减少和期铜突破一主要技术水准等因素，合力提振期铜。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高1%，报每吨5,940美元，此前触及3月底来最高5,963.5美元。

期铝攀升1%报1,915美元，因预期中国供应下降。期铅涨0.8%，报2,314美元，此前触及三个月高位2,322.50美元。矿商供应萎缩和中国进口上升，提振期铅价格。期锡涨3.1%，报20,050美元。(完)