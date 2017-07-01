《路透早报》--7月1日

[重大数据或新闻]

--美元周五反弹，因一些交易商可能在欧元和英镑近期上涨后锁定获利，但美国以外的主要央行本周发出鹰派信号，继续为美元带来压力。美债收益率上涨，因通胀数据被认为没有疲弱到能够令美国联邦储备委员会(FED/美联储)的预期升息时机延后。美国股市涨跌互见，标普500指数上半年表现为2013年来最佳。市场关注下周三美联储发布6月会议记录和周五美国非农就业数据。

--美国5月消费者支出温和上涨，通胀回落，直指美国经济缓慢但稳步增长，美联储可能仍将在年底前升息。商务部报告，5月消费者支出增长0.1%。扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数按年上涨1.4%，4月时增长1.5%。

* 密西根大学6月美国消费者信心指数终值为95.1，为去年11月以来最低，路透调查预估为94.5，初值为94.5，5月终值为97.1。

* 加拿大统计局公布， 5月工业产品价格较前月下滑0.2%，较上年同期上涨4.9%。

* 欧盟统计局公布，欧元区6月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.3%(预估为上升1.2%)。欧元区6月扣除食品和能源的消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.2%(预估为上升1.0%)。

--加拿大央行在其季度企业前景调查中表示，加拿大企业对销售和出口前景更加乐观，与此同时，需求改善正推升产能压力，这应该会提振投资和招聘。加拿大企业信心持续复苏，很可能会助涨加拿大央行或最快于下月升息的预期。

--欧洲央行执委劳滕施莱格表示，欧洲央行应已在为逐渐撤除刺激措施作准备，并相应改变沟通态度。“虽然通胀尚未稳定朝向我们的目标，但所有条件都齐备了。”德籍的劳滕施莱格被视为委员会中的主要鹰派。“那只是时间和耐心的问题。”

--根据路透调查，分析师下调了对今年和明年油价的预估，因为美国石油产量继续大幅增加的前景，将可能让石油输出国组织(OPEC)减产以帮助供需恢复平衡的努力放缓。接受访问的36名分析师预计，2017年布兰特原油期货均价料为53.96美元，低于上次调查预估的55.57美元，延续今年每个月调查预估逐步下调的趋势。美国原油期货今年均价预计为51.92美元，低于上月预计的53.52美元。从今年2月开始，分析师每个月都调降了2017年油价预估。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数和标普500指数周五小幅收高，受耐克季报良好带动，标普500指数上半年表现为2013年来最佳。道琼工业指数收高62.60点，或0.29%，至21,349.63点；标准普尔500指数收升3.71点，或0.15%，至2,423.41点；纳斯达克指数收低3.93点，或0.06%，至6,140.42点。标普500指数上半年攀升12.6%，录得2013年上半年以来的最大百分比增幅。纳斯达克指数录得2009年以来的最大上半年增幅。

--欧洲股市走势震荡，小幅收低，本月表现为一年来最差，且录得一年来首次季度下跌，因对收紧货币政策迹象的担忧殃及市场人气。泛欧STOXX 600指数收跌0.3%，欧元区绩优股STOXX 50指数下挫0.9%。6月泛欧STOXX 600指数大跌2.7%。

汇市:

--美元兑一篮子货币微幅反弹，但录得近七年来最大季线跌幅，因美国以外的主要央行本周发出鹰派信号，为美元带来进一步压力。投资者提高对欧洲央行、英国央行和加拿大央行收紧货币政策的预期，此前这些央行的官员在本周暗示将收紧货币政策，削弱了美元的吸引力。美元指数在周五早盘触及近九个月低位95.470，纽约尾盘上涨0.1%，至95.704，欧元兑美元跌0.2%至1.1416美元。

美元指数第二季下跌约4.6%，为2010年第三季以来最大季度百分比跌幅。欧元兑美元第二季上涨超过7%，为2010年第三季以来最大季度百分比升幅。美元兑日圆季线上升约1%。

债市:

--美债收益率上涨，因通胀数据被认为没有疲弱到能够令美联储的预期升息时机延后，同时投资者担心欧洲央行减少宽松政策。指标10年期美债价格下跌7/32，收益率报2.29%，高于周四尾盘的2.27%。该收益率隔夜时段达到逾六周高位的2.30%。

--德国指标10年期公债收益率周五录得自2015年12月以来最大周线涨幅，投资人准备迎接超宽松货币政策时代的结束。不过在数据显示欧元区通胀较之前一个月略低后，公债收益率的升势放缓。德国10年期公债收益率上升近3个基点，至0.48%，为逾三个月最高。本周以来已上涨22个基点，有望创下2015年12月以来最大单周涨幅。其他欧元区公债收益率周五上升1-2个基点。法国10年期公债收益率创下11月以来最大单周涨幅，周度升幅为22个基点。意大利10年期公债收益率录得3月来最大周线升幅。

油市:

--油价连续第七日上涨，因美国活跃钻机数减少，中国需求数据改善，提振受挫的油价走高，但油价今年上半年仍录得1998年以来同期最大跌幅。美国原油周五收高1.11美元，或约2.5%，报每桶46.04美元，布兰特原油收高0.5美元，报每桶47.92美元。两大指标合约今年上半年跌幅均逾14%，为1998年上半年布兰特和美国原油下跌约19%以来的最大跌幅。

金属市场:

--金价走低，势将录得今年首月下跌，因全球主要央行暗示宽松货币时代可能即将结束，推高公债收益率，并重创黄金等无息资产。1834 GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,241.41美元。美国8月期金收挫0.3%，报每盎司1,242.30美元。美国现货金6月迄今下跌约2%，第二季可能下跌0.6%。金价今年上半年上涨近8%。

--期铜从三个月高位回落，美元上涨和库存增加对市场带来压力，盖过了好于预期的中国制造业数据带来的提振。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收低0.1%，报每吨5,936美元，从盘中触及的3月30日来最高5,965美元回落。铜价连续第四季上升，今年上半年上涨了7%。(完)