《路透早报》--7月3日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第二季央行短观大型制造业和非制造业景气判断指数(2日2350)、6月日经制造业采购经理人指数(PMI)(0030)、6月消费者信心指数(0500)

--韩国6月日经Markit制造业PMI(0030)、6月消费者物价指数(CPI)(2300)

--台湾6月日经制造业PMI(0030)

--澳洲5月建筑许可、6月整体招聘广告(0130)

--中国6月财新制造业PMI(0145)

--瑞士5月零售销售(0715)、6月制造业PMI(0730)

--意大利6月Markit/ADACI制造业PMI(0745)、5月失业率(0800)

--法国6月Markit制造业PMI(0750)

--德国6月Markit/BME制造业PMI(0755)

--欧元区6月Markit制造业PMI终值(0800)

--英国6月Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--欧元区失业率(0900)

--美国6月Markit制造业PMI终值(1345)、5月建筑支出/6月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)、6月汽车销量年率(1930)

--新西兰第二季NZIER企业信心指数、产能利用率(2200)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平将对俄罗斯、德国进行国事访问(至6日)

--瑞典央行举行执委会会议和货币政策会议(0700)

--美国圣路易斯联储总裁布拉德在英国央行的一场会议上讲话(0835)；英国央行首席经济学家霍尔丹在晚宴上演讲(1730)

--第15届东盟-日本交通部副部长级会议(至7月5日)

以下为6月30日下午5:00至7月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国5月消费者支出温和增长但通胀回落，料美联储年底前仍会升息

美国5月消费者支出温和上涨0.1%。扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数按年上涨1.4%，4月时增长1.5%，通胀回落，直指美国经济缓慢但稳步增长，美联储(FED)可能仍将在年底前升息。

商务部周五发布的数据支持了美国经济在第二季反弹的观点。但另外一份报告显示，6月消费者信心跌至95.1，为11月以来最低。

数据发布后，美债收益率上涨，美股上涨，美元指数基本未变。

--中国经济三季度下行压力恐加大，货币政策微调程度取决监管力度

虽然二季度中国经济增速大概率维持较好水平，但面对基建、房地产投资增速不断下滑影响，业内人士认为，三季度中国经济下行压力可能加大，全年则呈现前高后低，而货币政策有望出现一定程度宽松，宽松的程度则取决于监管的力度。面对今年监管层祭出的金融去杠杆、以及不断加大的金融对外开放和即将召开的“十九大”，货币、财政政策如何微调以便更好发挥作用的问题，业内专家则看法分歧较大。货币政策有望出现一定程度微调，但目标不变。

--加拿大4月GDP连增六个月且企业信心改善，推动7月加息预期升温

加拿大4月经济连续第六个月增长，央行对企业信心的调查也显示看法愈发乐观，提升了对加息或提早的预期。加拿大统计局称，4月国内生产总值(GDP)增长0.2%，符合预期，表明在2014年油价崩跌导致其经济下滑后，增长势头在继续加速。加拿大元兑美元在GDP数据公布后触及九个月高位。

此外企业调查显示，企业对未来营收和出口看法愈发乐观，也巩固了对7月加息的预期。现在这种可能性超过了50%。调查公布后，7月加息的可能性提高到57.7%，高于调查公布前的51.4%，且远高上周低迷通胀数据公布后市场预期的20%机率。

--中国央行与香港金管局宣布债券通北向通周一起将上线试运行

中国人民银行周日公告，中国央行与香港金融管理局决定批准香港与内地债券市场互联互通合作上线，其中，“北向通”将于7月3日(周一)上线试运行。公告称，两地金融监管部门批准中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司和香港交易及结算有限公司、香港债务工具中央结算系统的债券通合作上线。

--特朗普敦促对朝鲜做出坚决回应，并在贸易问题上对韩国施压

美国总统特朗普周五与韩国总统文在寅会谈后，敦促对朝鲜做出坚决的回应，强调了美韩联盟的重要性；但在贸易问题上把矛头指向首尔，并要求韩方分摊驻韩美军的军费。

特朗普表示，美国正在与韩国重新协商五年前奥巴马政府时期达成的、其称为之为“粗糙的”自贸协定，并重申对朝鲜核武器和弹道导弹计划的“战略耐心”已经结束。尽管措辞强硬，仍不清楚特朗普将如何找出未来对待朝鲜之道。

--日本自民党在东京地方选举中惨败，东京都知事所在党派大胜

日本首相安倍晋三所在的自民党周日在东京都议会选举中遭遇历史性挫败，这表明安倍晋三今后将面临困境；此前因出现徇私丑闻，安倍的支持率大幅下跌。表面上看，东京都议会选举是对东京都知事小池百合子的信任公投，但自民党的惨败亦显示出外界对安倍政府的强烈不满。

--英国首相特雷莎·梅可能退出脱欧协商--星期日电讯报

据英国星期日电讯报报导，英国商界领袖已被告知首相特雷莎·梅的政府今年可能会退出脱欧协商。该报导称，会这么做的“国内前提假设”是特雷莎政府与欧盟的谈判进展艰难。该报未披露它是如何获得这个信息的。星期日电讯报称，上月大选后，特雷莎·梅的一位高级助手对商界领袖传达了上述信息，但这位助手已在政府最近的高层人事调整中离任。星期日电讯报援引特雷莎·梅办公室一位消息人士报导，退出协商不在计划内。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数和标普500指数周五小幅收高，受耐克季报良好带动，标普500指数上半年表现为2013年来最佳。

道琼工业指数收高62.60点，或0.29%，至21,349.63点；标准普尔500指数收升3.71点，或0.15%，至2,423.41点；纳斯达克指数收低3.93点，或0.06%，至6,140.42点。

标普500指数上半年攀升8.25%，为2013年上半年劲增12.6%以来最大的上半年百分比增幅。纳斯达克指数录得2009年以来最大上半年增幅。

--欧洲股市走势震荡，小幅收低，本月表现为一年来最差，且录得一年来首次季度下跌，因对收紧货币政策迹象的担忧殃及市场人气。泛欧STOXX 600指数收跌0.3%，欧元区绩优股STOXX 50指数下挫0.9%。6月泛欧STOXX 600指数大跌2.7%。

英股富时100指数收跌0.51%。德股DAX指数收挫0.73%。法股CAC指数跌0.65%。

汇市:

--美元兑一篮子货币微幅反弹，但录得近七年来最大季线跌幅，因美国以外的主要央行本周发出鹰派信号，为美元带来进一步压力。投资者提高对欧洲央行、英国央行和加拿大央行收紧货币政策的预期，此前这些央行的官员在本周暗示将收紧货币政策，削弱了美元的吸引力。

纽约尾盘，美元指数上涨0.1%，至95.704，早盘曾触及近九个月低位95.470；欧元兑美元跌0.2%至1.1416美元。美元指数第二季下跌约4.6%，为2010年第三季以来最大季度百分比跌幅。欧元兑美元第二季上涨超过7%，为2010年第三季以来最大季度百分比升幅。美元兑日圆季线上升约1%。

债市:

--美债收益率(殖利率)上涨，因通胀数据被认为没有疲弱到能够令美联储的预期升息时机延后，同时投资者担心欧洲央行减少宽松政策。

指标10年期美债价格下跌7/32，收益率报2.29%，高于周四尾盘的2.27%。该收益率隔夜时段达到逾六周高位的2.30%。

--德国指标10年期公债收益率录得2015年12月以来最大周线涨幅，投资人准备迎接超宽松货币政策时代的结束。不过在数据显示欧元区通胀较之前一个月略低后，公债收益率的升势放缓。

德国10年期公债收益率上升近3个基点，至0.48%，为逾三个月最高。本周以来已上涨22个基点，创下2015年12月以来最大单周涨幅。

其他欧元区公债收益率日内上升1-2个基点。法国10年期公债收益率创下11月以来最大单周涨幅，周度升幅为22个基点。意大利10年期公债收益率录得3月来最大周线升幅。

油市:

--油价连续第七日上涨，因美国活跃钻机数减少，中国需求数据改善，提振受挫的油价走高，但油价今年上半年仍录得1998年以来同期最大跌幅。

美国原油收高1.11美元，或约2.5%，报每桶46.04美元。布兰特原油收高0.5美元，报每桶47.92美元。两大指标合约今年上半年跌幅均逾14%，为1998年上半年布兰特和美国原油各下跌约19%以来的最大跌幅。

金属市场:

--金价走低，势将录得今年首月下跌，因全球主要央行暗示宽松货币时代可能即将结束，推高公债收益率，并重创黄金等无息资产。

现货金收报每盎司1,241.20美元。美国8月期金收挫0.3%，报每盎司1,242.30美元。现货金6月迄今下跌约2%，第二季可能下跌0.6%。金价今年上半年上涨近8%。

--期铜从三个月高位回落，美元上涨和库存增加对市场带来压力，盖过了好于预期的中国制造业数据带来的提振。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收低0.1%，报每吨5,936美元，从盘中触及的3月30日来最高5,965美元回落。铜价连续第四季上升，今年上半年上涨了7%。(完)