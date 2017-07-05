《路透早报》--7月5日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港6月日经采购经理人指数(PMI)

--中国6月财新服务业PMI(0145)

--意大利6月Markit/ADACI服务业PMI(0745)

--法国6月Markit服务业和综合PMI(0750)

--德国6月Markit服务业和综合PMI(0755)

--欧元区6月Markit服务业和综合PMI终值(0800)

--台湾6月消费者物价指数(CPI)(0800)、6月底外汇存底(0820)

--英国6月Markit/CIPS服务业PMI(0830)

--欧元区5月零售销售(0900)

--美国6月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数(1345)、5月工厂订单(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平对俄罗斯、德国进行国事访问(至6日)

--第15届东盟-日本交通部副部长级会议(至5日)

--香港新任特首林郑月娥出席立法会答问大会(0100)

--第24届东南亚国家联盟(ASEAN)-欧盟高阶官员会议(至6日)

--泰国央行货币政策委员会会议

--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划

--瑞典央行副总裁沃尔森出席主题为“2020年欧盟的金融稳定”的行业活动(1025)，随后将出席一场探讨瑞典楼市泡沫的活动(1100)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月政策会议记录(1800)

以下为7月4日下午5:00至7月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国认为朝鲜可能试射洲际导弹，专家称阿拉斯加或在射程内

两名美国官员对路透表示，美方目前认为朝鲜可能试射了一枚洲际弹道导弹，但仍在评估数据，专家们警告美国阿拉斯加州可能在射程之内。若证实确为洲际弹道导弹，将标志着朝鲜导弹项目达到重要里程碑，令美方更加担忧朝鲜宣称将寻求核弹头射程到达美国。美国驻联合国代表团发言人称，美国已要求联合国安理会召开闭门会议，会期可能安排在周三。

朝鲜称已试射新研发的洲际弹道导弹，该导弹可携带大型核弹头，试射成功地验证了弹头的大气层再进入技术。朝中社报导援引朝鲜领导人金正恩称，试射的成功完善了该国拥有原子弹、氢弹和洲际弹道导弹的战略武库，在美国放弃对朝鲜的敌对态度前，朝鲜不会与美国就弃核进行谈判。

俄总统普京称，俄中两国同意需要同时冻结北朝鲜的导弹和核计划，以及美韩大规模军演。

--中国央行：实施好稳健中性的货币政策，保持流动性合理适度、基本稳定

中国人民银行日前发布“2017中国金融稳定报告”称，当前中国经济社会保持平稳健康发展，经济形势缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间；要实施好稳健中性的货币政策，保持流动性合理适度、基本稳定，为实体经济发展营造良好的货币金融环境。

--法国总理称是时候摆脱对宽松公共支出的依赖，承诺将减支控债

法国总理菲利普表示，是时候让法国脱离对宽松公共支出的依赖了，并承诺在未来五年缩减支出和控制债务。菲利普称，他今年的目标仍是将赤字控制在欧盟限额以下，计划未来五年将削减相当于国民收入3%的支出。

--欧元区通胀复苏主要取决于低借款成本--执委普雷特

欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特表示，欧元区通胀持续复苏主要取决于低借款成本，而后者又要依赖于欧洲央行的宽松货币政策。普雷特呼应了德拉吉的谈话，他预测欧元区经济走强将提振投资回报，因此会让借贷变得更有吸引力，并强化了欧洲央行的货币刺激作用。但他警告，仍需超宽松金融环境。

--韩国6月底外汇储备连续第四个月上升，触及纪录高位

韩国央行数据显示，韩国6月底外汇储备连续第四个月上升，达到3,805.7亿美元纪录高位。6月外汇储备较5月的3,784.6亿美元增加了21.1亿美元。韩国央行将6月外汇储备上升归因于外汇储备组合管理产生的收益， 因外储组合中的其它货币按美元计算后价值上升。

--中国7月资金预期仍偏谨慎，债市难脱震荡--路透调查

2017年第7期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行7月仍将维持基准利率和准备金率不变。经济增长动能虽不强劲，但韧性仍在，整体保持平稳态势；金融降杠杆成效初显，不过长期监管压力犹在，为在稳增长和防风险之间取得平衡，货币政策还需维持中性予以配合。中国7月末10年期国债收益率估值料为3.5384%，较上月末下降3个BP。中国6月居民消费价格指数(CPI)预期同比上涨1.6%。中国7月末人民币兑美元即期汇率16:30官方收盘价预期为6.8220元。

[市场摘要]:

适逢美国独立日假期，美国金融市场周二休市。

股市:

--欧洲股市涌入一波并购消息，Worldpay因收购事宜被接洽后急升，扶助缓和了前日强劲上涨后市场出现的普遍下跌。泛欧STOXX 600指数下跌0.3%，与欧元区股指和英股富时指数走势一致。英股富时100指数收低0.27%。德股DAX指数收挫0.31%。法股CAC指数收跌0.4%。

汇市:

--澳洲央行的利率政策立场不变，在周二主导主要汇市走势，打压澳元下挫近1%，并刺激日圆自七周低点反弹。和美元一样，日圆上周也因美国以外的央行官员看法转向收紧货币政策而承压，而且许多人当时预期澳洲央行也会追随这个趋势。但澳洲央行对利率持中性立场，且央行政策声明大致未变，令稍早上升的澳元转而下挫。

日圆兑美元和欧元分别上涨0.1%和0.2%左右，朝鲜试射导弹促使投资者避险，也对日圆构成支持。澳元兑美元日内跌0.78%至0.7600美元。

英镑连续第二日下挫，此前一英国建筑业调查显示6月增速放缓，进一步证实英国经济在今年开局缓慢后，可能难以重拾动能。英镑在数据公布后跌至六日低点1.2918美元。

债市:

--欧元区借贷成本下降，因有迹象显示，欧洲央行一些决策者对在7月暗示退出超宽松货币政策立场持怀疑态度，这令备受打击的债市获得一些喘息。朝鲜周二称成功发射一枚新的洲际弹道导弹，给债市带来一些支撑，但债市交投清淡，因今日为美国独立日假期。

欧元区公债收益率下滑1-3个基点，脱离近期高位。德国两年期公债收益率跌3个基点，至一周最低的负0.61%。德国指标10年期公债收益率一度跌至0.45%，之后曾反弹，但尾盘仍跌2个基点，报0.48%，低于周一触及的三个半月高点。希腊10年期公债收益率进一步跌向5%关口，下跌7个基点，报5.35%，为2009年12月来最低。

油市:

--油价在平盘上下波动，徘徊在每桶50美元附近，因有初步迹象显示，美国原油产量持续增长的状况有所缓解。布兰特原油收跌0.07美元，报每桶49.61美元。

金属市场:

--金价从七周低点反弹，此前朝鲜向日本水域试射导弹，致使地缘政治紧张局势升温，提振黄金避险吸引力。现货金结算价收报每盎司1,223.60美元。

--镍价下挫，因预计印尼和菲律宾的供应充裕，但工业金属大部分走低，因投资者在近期价格上涨后锁定利润。伦敦金属交易所(LME)指标镍价收跌2.2%，报每吨9,180美元，镍价自6月中以来已经累积上涨了近9%。LME期铜收跌0.6%，报每吨5,892美元，蚕食掉一部分自6月中以来录得的逾5%的升幅。(完)