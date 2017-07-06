《路透早报》--7月6日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲5月商品和服务贸易收支及进出口(0130)

--德国5月工业订单(0600)

--瑞士6月消费者物价指数(CPI)(0715)

--美国6月Challenger企业计划裁员岗位(1130)、6月ADP民间就业岗位变动(1215)

--美国5月国际贸易收支及商品贸易收支修正值、一周请领失业金人数(1230)

--加拿大5月建筑许可、5月贸易收支及进出口(1230)

--美国6月Markit综合/服务业采购经理人指数(PMI)终值(1345)、6月供应管理协会(ISM)非制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平对俄罗斯、德国进行国事访问(至6日)

--第24届东南亚国家联盟(ASEAN)-欧盟高阶官员会议(至6日)

--第23届“兰洽会”在中国甘肃兰州举办(至9日)

--欧盟司法与内部事务部长非正式会议(至7日)

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯就“全球增长放缓：原因和结果”发表演讲(0745)

--欧洲央行执委普雷特出席2017年商业银行经济学家国际会议(ICCBE)(1100)

--美联储理事鲍威尔发表演说(1400)

--美联储副主席费舍尔发表演说(2330)

--墨西哥央行将公布货币政策会议记录

以下为7月5日下午5:00至7月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储决策者对通胀前景及其对升息步幅的影响分歧加重-会议记录

美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加重。会议记录显示，几位联储官员希望在8月底前就宣布，开始缩减美联储所持大量公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合，但其他决策者则希望等到今年晚些时候。委员会对近期升息后为何金融市场状况并未收紧提出了疑问，几位委员还表示股价偏高。

美联储会议记录发布后，美股标普500指数小幅收高，美国公债收益率下滑。美元兑一篮子主要货币变动不大。

--美驻联合国大使称如果必须对朝鲜使用武力，美国将会使用

美国警告称，如果为了阻止朝鲜核导弹计划而必须使用武力，将会这么做。但美国同时表示，更希望针对朝鲜不顾外界劝阻而发射导弹的行为采取全球性外交行动。美国驻联合国大使黑利称，未来几天美国将建议联合国对朝鲜实施新的制裁，并警告称如果没有得到俄罗斯和中国的支持，那么“我们将按我们自己的方式来处理”。美国官员表示，美国可能采取单边行动，并制裁更多的与朝鲜有业务往来的中国企业，特别是银行。

中国常驻联合国代表刘结一在安理会表示，朝鲜此次发射导弹是“公然违反”联合国决议，且“不能接受”。他表示，“我们呼吁有关各方保持克制，避免挑衅行为和敌对语言，展现出无条件对话和努力缓和紧张局势的意愿。”

--中国国常会：引导政府出资投资基金重点投向公共服务、基础设施等领域

中国国务院召开常务会议称，引导政府出资的投资基金重点投向公共服务、脱贫攻坚、基础设施等领域，加大对中国制造2025的支持。要出台进一步激发市场活力的法规政策，对在国内注册的内外资企业一视同仁，促进民间投资健康发展，增强对外资的吸引力。国常会称年内实现跨省大件运输许可，一地办证，全线通行；并表示政府拿出优质资产，通过与社会资本合作吸引资金用于新的公共设施建设。

--中国废钢利用激增，打乱国际矿石巨头如意算盘

去年中国废钢供应较2002年增加近三倍，因拆除老旧建筑、关闭落后钢厂导致废钢供应增加。未来数年中国的钢厂或更多地利用这类材料，这有可能导致中国对炼钢原料--铁矿石的需求减少。铁矿石需求不振或打击国际矿业巨头的命脉。这些巨头原以为中国会持续地消化数以亿吨计的铁矿石。但目前为止，铁矿石厂家并不畏惧中国废钢使用增加。

--英国企业发出经济不祥之兆，但欧元区亦失去一些动能

周三公布的数据显示，就在英国政府启动了退欧谈判进程之际，英国企业正在发出关于该国经济的不祥之兆。不过欧元区经济也失去了一些动能。调查预示，4-6月英国经济可能较前季成长0.4%。但服务业企业对前景的乐观看法降至2016年6月进行退欧公投不久后以来的最低。而欧元区经济在第二季的增速可能是英国的近两倍，较前季增长0.7%。企业预期虽然下降，但仍然强劲。

--过去一年全球使用欧元持续减少，受政治风险拖累--欧洲央行

欧洲央行表示，过去一年将欧元作为国际货币使用的情况减少，主要归咎于对政治风险的忧虑，以及对人民币等新兴市场货币的使用增加。欧元作为融资货币使用出现最大降幅，主要是因为使用掉期交易对冲其价值下滑的成本太高。不过各央行仍在增加欧元储备，这在一定程度上反映出对欧元区正缓慢脱离旷日持久债务危机的观点。

--独家：ESMA要求欧洲主权信用评级发布的规定时间段进一步缩短

消息人士对路透表示，欧洲证券和市场管理局(ESMA)已要求信用评级机构在伦敦时间周五晚上9-11点之间公布发布欧洲主权信用评级报告，时间段进一步缩短。他们称，这是为了打造“更公平的竞争环境”。

--美联储公布银行“生前遗嘱”，并推迟AIG和保德信金融提交时限

美国银行业监管当局周三公开包括美国银行、摩根大通、高盛在内的国内八大银行各自提交的计划，其内容系关于万一遭遇危机时，这些银行将如何进行解散。监管当局并额外给予美国国际集团(AIG)、美国保德信金融集团一年的时间提交其计划。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘道指和标普500指数几收平盘，因油价急挫拖累能源股走低，但科技股上涨提振纳斯达克指数升高。道琼工业指数微跌1.1点，或0.01%，至21,478.17点；标准普尔500指数升3.53点，或0.15%，至2,432.54点；纳斯达克指数升40.80点，或0.67%，至6,150.86点。

--欧洲股市上涨，盘中走势震荡，消费者类股上涨，阿迪达斯受乐观业绩预期推动领涨。泛欧STOXX 600指数收高0.2%，欧元区蓝筹股指数几收平盘。英股富时100指数收高0.14%。德股DAX指数收高0.13%。法股CAC指数收升0.1%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币变动不大，因美联储货币政策会议记录显示，因通胀有回软迹象，决策者对美国未来升息步幅有分歧。美元指数持平在96.237，盘中触及一周高位。

欧元兑美元变动不大，报1.1348美元，低于上周触及的逾一年高位。美元兑日圆报113.14日圆，跌0.1%，盘初触及七周高位113.68日圆。加元兑美元跌0.2%，报1.2966加元。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)微跌，因交易员仍对美国工厂订单数据疲弱感到不安，逆转了美联储会议记录发布后跳升的走势，但收益率仍接近近期高位，因预计全球央行政策将转趋鹰派。

指标10年期美债收益率尾盘报2.332%，在上午的交易中触及2.357%的逾七周高位。工厂订单数据发布前，三年期公债收益率触及约三个半月高位的1.598%， 两年期公债收益率报1.414%，接近周一触及的逾八年高位1.426%。

--投资人严密检视意大利公债收益率前景，此前欧洲央行在资产购买行动中，买进意大利公债规模超出平常水准。意大利10年期公债较可比德债收益率差缩窄至163个基点，为逾两周最窄，较4月高点低40个基点。

意大利10年期公债收益率涨1个基点至2.12%。德国10年期公债收益率接近年内最高水准，周三尾盘持平，报0.47%。

油市:

--油价下跌约4%，终结了逾五年来的最长连涨纪录，因石油输出国组织(OPEC)出口攀升及美元走强令人气更加利空。布兰特原油收跌1.82美元，或3.7%，报每桶47.79美元。美国原油下跌1.94美元，或4.12%，报每桶45.13美元。

金属市场:

--金价持稳，之前美联储发布的会议记录显示，决策者对通胀前景的看法分歧加大，之后美元削减涨幅，提振金价在稍早触及八周低位后反弹。

现货金收报每盎司1,226.45美元，盘中触及5月10日以来最低1,217.14美元。美国8月期金较周一收盘价收涨0.2%，报每盎司1,221.70美元。

--伦铜连跌第四个交易日，因库存增加，但两大智利矿场可能发生罢工的威胁限制了跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.9%，报一周最低的5,841美元。

镍价收跌0.2%，报每吨9,160美元，盘中触及一周低点9,070美元。期铝微幅收高，报1,929美元。期铅跌1.5%，报2,265美元。期锡跌1.4%，报19,675美元。期锌收跌0.4%，报2,781.50美元。(完)