《路透早报》--7月7日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月外汇储备(6日2350)、5月加班工资(0000)

--中国6月官方外汇储备

--瑞士6月失业率(0545)

--德国5月工业生产(0600)

--法国5月预算收支、经常帐、工业生产、进出口及贸易收支(0645)

--英国6月Halifax房价指数(0730)；5月建筑业及制造业产出、工业生产、贸易收支(0830)

--台湾6月进出口及贸易收支(0800)

--意大利5月零售销售(0800)

--香港6月底外汇储备资产数字(0830)

--加拿大6月就业报告(1230)、6月Ivey采购经理人指数(PMI)(1400)

--美国6月非农就业报告(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第23届“兰洽会”在甘肃兰州举办(至9日)

--欧盟司法与内部事务部长非正式会议(至7日)

--20国集团(G20)国际峰会(至8日)

--中国国家主席习近平出席德国汉堡G20峰会(至8日)，与会期间习近平将与美国总统特朗普举行会晤

--法国年度商业会议，法国财长勒梅尔将出席(至9日)

以下为7月6日下午5:00至7月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行将继续暗示市场，为开始撤走货币刺激举措作准备-会议记录

欧洲央行最新会议记录显示，央行对进一步暗示市场，为即将开始撤走货币刺激举措作准备持开放态度，但行动步伐可能十分缓慢，因担心会引发市场震荡。

6月7-8日的政策会议上，决策者讨论了是否应该放弃一项长期坚守的承诺，即在必要时扩大2.3万亿欧元购债计划规模。决策者最终决定暂不采取行动，并强调需要“在进行政策沟通时继续保持谨慎”。

欧洲央行会议记录公布后，德国公债收益率触及18个月新高，欧元小涨，因交易商臆测，欧洲央行将会“逐步缩减”购债计划规模。该计划预定于12月到期。

--美国总统特朗普誓言对朝鲜导弹威胁采取“非常强烈的”行动

美国总统特朗普誓言将对朝鲜最新的导弹发射采取“非常强烈的”对抗措施，并敦促各国向朝鲜表明其将为核武计划承担后果。他表示美国正在考虑对朝鲜采取“严厉的措施”，但他不会效仿其前任奥巴马，在叙利亚化武问题上划出“一条红线”但并未执行。

--欧盟与日本就自贸协定达成政治协议，针对特朗普政策表明立场

日本与欧盟周四就自由贸易协定达成一致，将创建全球最大的开放经济区，并针对美国总统特朗普朝着保护主义的转变发出反制的讯号。该项“政治协议”在20国集团(G20)汉堡峰会前夕达成，有着重大象征意义。日欧自贸协定一些领域的谈判仍未最终完成，不过有关官员坚称，主要的阻力已被克服。

--美国民间雇佣步伐放慢，失业金申请人数增多

民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美国6月民营雇主新增15.8万个就业岗位，低于分析师预计的18.5万个。此外上周初请失业金人数增加4,000人至24.8万人，为连续第三周增加。这都显示随着劳动力市场接近充分就业，岗位增长的动能有一定减弱。这些迹象在另一份报告中也很明显；该报告表明，6月服务业继续保持良性扩张，但雇佣增长的速度有所放慢。

就业增长趋于平淡，可能反映出在失业率处于16年低点的情况下，雇主难以找到合适的劳动者。即便如此，劳动力市场仍保持强劲，这种吃紧状态可能让美联储能够在今年稍晚继续升息。

ADP数据公布后，美元指数下滑，美债价格下跌，美股走低。

--中国央行：深入推进利率市场化改革，进一步完善汇率市场化形成机制

中国央行上海总部发布2016年中国金融市场发展报告指出，不断健全市场化的利率形成、调控和传导机制，增强中央银行利率调控能力；积极引导和稳定市场预期，平衡跨境资本流动，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。报告并称，将继续深化金融市场改革开放与制度建设，金融风险防范与控制将被放到更加重要的位置；金融市场服务实体经济的宗旨和功能将进一步凸显。

--菲律宾环境部长取消对项目发放环境许可的限制

菲律宾新任环境及自然资源部部长西马图取消对包括矿山勘探与开发在内的项目发放环境许可的限制，推翻了在5月遭解职的前任此前发布的一项命令。西马图表示，发放此类许可的权力不再收归环境及自然资源部部长，而交还其下属的环境管理局。

--美联储理事鲍威尔称美国住房金融体系“不可持续”，应进一步改革

美联储理事鲍威尔表示，在由政府支持机构主导的市场，美国住房金融系统仍令纳税人处于风险当中；他呼吁针对“不可持续”的状况展开进一步改革。参众两院的重量级议员已开始审视整顿住房金融市场的各项提议，美国财长努钦亦指此为最优先任务。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘大跌，此前发布的一批就业市场数据令人失望，损及美联储政策可能更趋鹰派的前景，朝鲜半岛的紧张局势升级也给市场带来额外压力。

道琼工业指数收挫158.13点，或0.74%，至21,320.04点；标准普尔500指数跌22.79点，或0.94%，至2,409.75点；纳斯达克指数收低61.39点，或1.00%，至6,089.46点。今日标普500指数百分比跌幅为5月17日来最大。

-- 欧洲股市下滑至11周低点，此前欧洲央行公布的最近一次货币政策会议记录显示，央行不排除放弃购债承诺的可能。泛欧STOXX 600指数收低0.7%，已经收复盘中部分失地，仅有三大类股收低。欧元区绩优股指数也触及11周低点。英股富时100指数收低0.41%。德股DAX指数收低0.58%。法股CAC指数下滑0.53%。

汇市:

--美元下跌，此前发布的一批美国劳动力市场数据弱于预期，确认了随着就业市场逐步降温，美联储升息步伐将会很缓慢。纽约尾盘，美元指数下跌0.5%，报95.828。美元兑日圆基本持平，报113.25日圆，本周上涨逾1%。欧元兑美元升0.6%，报1.1418美元。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)上涨，指标公债收益率触及近八周高位，因预计全球央行政策转向鹰派，且担心油价上涨可能提升通胀压力。长债尾盘升幅最大，30年期美债收益率较周三收盘高约5个基点，势将录得逾两个月来最大单日涨幅，收益率盘中升至六周高位2.923%。

指标10年期美债收益率盘中触及近八周高位的2.391%， 之后从该高位回落，尾盘报2.373%。五年期美债收益率中触及逾三个月高位1.968%，七年期美债收益率触及八周高位2.228%。

--德国10年期公债收益率升至2016年1月以来最高水平，轻松突破0.5%，因欧洲央行会议记录增添了撤走央行刺激举措的预期。欧元区各年期公债收益率升7-10个基点，德国五年期、10年期和30年期公债收益率均升至去年1月以来最高水平。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率也上涨10-13个基点。

油市:

--油价小幅上涨，远低于盘中高位，此前美国原油和汽油库存降幅远大于预期，提振油价短暂大升。美国原油收升0.39美元，报每桶45.52美元，盘中高见46.53美元。布兰特原油在库存数据发布后触及每桶49.18美元的盘中高位，收盘涨0.32美元，报48.11美元。

金属市场:

--金价回落，但仍徘徊在昨日触及的两个月低位之上，因弱于预期的民间就业数据，使市场对今年美国进一步升息的前景更趋谨慎，且公债收益率持坚。在关键的非农就业数据周五公布前，金价仍陷于狭窄区间内。现货金收报每盎司1,224.65美元。美国8月期金收涨0.1%，报每盎司1,223.30美元。

--铝价升至五周高位，因对主要生产国中国的供应忧虑升温，市场传闻称，国内冶炼厂将被迫关停。伦敦金属交易所(LME)指标期铝升0.8%，报每吨1,944美元，稍早触及5月30日以来最高1,948美元。

美元走软扶助提振工业金属市场人气。期铜收高0.2%，报5,851美元；期锌收高0.2%，报2,786美元；期铅收高0.8%，报2,284美元；期锡收高1.1%，报19,900美元。(完)