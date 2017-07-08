《路透早报》--7月8日

[重大数据或新闻]

--美国劳工部公布，6月非农就业岗位增加22.2万个，高于市场预估，令美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持在今年至少再升息一次的轨道上。数据公布后，美元上涨，美国股市走强，标普500指数录得六日来的最佳表现。多数美国公债收益率上扬，长债收益率一度触及数周高位，但因失业率小涨至4.4%，且平均时薪较前月仅增长0.2%，不及预期，拖累短债收益率持稳至小跌。

* 知名债券基金经理冈德拉克称美就业数据稳健应使美联储保持每季升息一次的意向。

--美联储周五在给国会的半年度报告中称，美国经济继续创造就业岗位，并稳步增长，投资和消费者信心健康，金融市场风险迹象“适度”。

-- 加拿大统计局公布，6月失业率降至6.5%，就业岗位增加4.53万个，全职就业增加0.81万个。路透调查分析师原预估，6月加拿大就业岗位增加1万个，失业率持平于6.6%。

--国际货币基金组织(IMF)上调德国2017年GDP增长预估至1.8%，明年为1.6%(之前的预估为1.6%和1.5%)，并呼吁增加投资。

--中国国家主席习近平周五指出，金砖国家要发扬开放包容、合作共赢的伙伴精神，加强团结合作，维护共同利益，谋求联动发展。要毫不动摇构建开放型世界经济，维护多边贸易体制，推动经济全球化向开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展，让全体人民分享经济增长和经济全球化的成果。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘上涨，标普500指数录得六日来的最佳表现，此前发布的美国就业数据给投资者对美国经济的强劲程度提供了更多信心。道琼工业指数收升94.3点，或0.44%，至21,414.34点；标准普尔500指数涨15.43点，或0.64%，至2,425.18点；纳斯达克指数收升63.62点，或1.04%，至6,153.08点。

--欧洲股市下跌，但本周微升，市场因收紧货币政策预期遭到抛售后得到底部支撑。泛欧STOXX 600指数下跌0.2%。泛欧指数在连续四周下跌后本周微升。美银美林称，本周是15周来资金第一次从欧元区股市流出，这可能是对欧洲股市的热衷有所减弱的迹象。

汇市:

--美元上涨，此前发布的一份报告显示，6月美国经济创造的就业岗位数量超过预估和前月，令美联储保持在今年至少再升息一次的轨道上。美元兑日圆尾盘报113.95日圆，升0.7%，稍早触及两个月高位的114.17日圆。欧元尾盘下跌0.2%，报1.1403美元，美元指数升0.2%，报96.0132。英镑跌至逾一周低位的1.2871美元，尾盘跌0.7%，报1.2883。

债市:

多数美国公债收益率上扬，长债收益率一度触及数周高位，因美国就业数据强劲，足以支持市场维持全球央行货币政策将收紧的预期。指标10年期公债收益率触及逾八周高位2.398%，有望创近四个月来最大两周升幅。30年期公债收益率触及逾六周高位2.943%，可能录得美国11月8日大选结束不久以来的最大两周升幅。

--欧元区公债收益率小涨，本周一路走强，投资者重新评估固定收益资产前景，因愈发认为超低息资金时代正在逐步走向终结。德国10年期公债收益率小涨至0.58%，为18个月新高。评等较低的意大利、西班牙和葡萄牙公债受压较重，收益率升5-8个基点。

油市:

--油价大跌近3%，因美国产量增加，石油输出国组织(OPEC)出口创今年新高，给产油国抑制全球供应过剩的努力蒙上阴云。布兰特原油收跌1.40美元，或2.9%，报每桶46.71美元，盘中跌至逾一周来最低的46.28美元。美国原油下跌1.29美元，或2.8%，报每桶44.23美元，盘中低见43.78美元。

金属市场:

--金价跌至近四个月最低，因美国就业数据强于预期，提升了美国升息的可能性，且推升美元。1821 GMT，现货金跌1.2%，报每盎司1,209.90美元，盘中触及3月15日以来最低1,207.15美元，本周累积下跌约2.5%，势将创5月5日当周以来最大周度跌幅。美国8月期金收跌1.1%，报每盎司1,209.70美元。金价自6月6日触及七个月峰值1,295.97美元以来已累积回落约6%。现货银急挫3.2%，报每盎司15.49美元，在一分钟之内急跌7%，至15个月以来最低14.86美元。现货钯金跌0.4%，报每盎司837.75美元，盘中触及6月2日以来最低。现货铂金回落1.2%，报每盎司899美元，本周迄今跌约2%。

--伦敦金属交易所(LME)铝价下跌，受获利回吐打击，且有迹象显示，尽管担心中国产能下降，但供应仍强劲。指标期铝下跌0.7%，报每吨1,930美元，周四触及5月30日以来最高的1,948美元。期铜下跌0.4%，报每吨5,828美元。(完)