《路透早报》--7月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲7月消费者信心指数(0030)

--韩国5月L货供额(0300)

--英国6月请领失业金人数、截至5月三个月的失业率和薪资所得(0830)；6月RICS房价差值(2301)

--欧元区5月工业生产(0900)

--美国前周MBA抵押贷款市场和再融资指数(1100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--全国人大常委会委员长张德江正式访问葡萄牙、波兰和塞尔维亚(至19日)

--中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山率团访问罗马尼亚、捷克(至19日)。

--第四届亚太经合组织(APEC)金融基础设施发展网络会议

--西班牙央行总裁林德在国会就储蓄帐发表演说(0800)

--欧洲央行管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛和德国央行执委多姆布雷特在G20会议上讲话(0930)

--纽约FED执行副总裁及市场部主管波特在第14届年度美国外汇周会议上发表演说(1345)

--加拿大央行宣布利率决定和货币政策报告，随后召开记者会(1400)

--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作半年度货币政策证词陈述(1400)

--美联储公布经济状况褐皮书(1800)

--美国堪萨斯城联储总裁乔治就经济前景和美联储资产负债表状况发表讲话(1815)

以下为7月11日下午5:00至7月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普长子相关电邮表明，他欢迎俄罗斯帮助击败希拉里

根据周二公布的一些电邮，美国总统特朗普的长子小特朗普去年欣然同意与一位据称是俄罗斯政府律师的女士见面，而且据说后者手中可能握有可以打击民主党候选人希拉里克林顿的情报，以此作为俄罗斯正式支持特朗普的举措之一。小特朗普公开的这些电邮是迄今为止最有力的证据，说明特朗普的竞选班子欢迎俄罗斯的帮助。由于美国总统特朗普长子披露的电邮引发投资者担心，美股早盘尾段大幅下跌，美元指数盘中触及逾一周低位95.673，美国公债收益率因此承压。

此外，据福斯新闻专访报导，小特朗普称他并未告诉父亲有关他去年与俄罗斯律师会面的事。

--美联储决策者谨慎看待进一步升息，因通胀低迷且薪资增长迟滞

两位美联储官员周二表示，由于薪资增长缓慢，且通胀迟滞，联储应对进一步升息保持谨慎。曾在6月会议上赞成升息的美联储理事布雷纳德支持“很快”开始缩表，但她表示，未来是否支持升息，部分取决于通胀将如何发展。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称，很难相信美国经济面临过热的风险，因薪资增长很慢。

美联储贴现率会议记录显示，在美联储6月货币政策会议前，12家地区联储中有九家支持上调贴现率。

美国政治新闻网站Politico周二援引四名知情消息人士报导，总统特朗普明年提名美联储主席叶伦连任第二个任期的可能性越来越小，白宫国家经济委员会主任柯恩是领先的继任人选。报导还称，白宫、财政部和国会山的消息人士称，如果柯恩愿意，他可能就会得到这个工作。

--市场看好欧洲央行将于明年升息，但后续紧缩措施料将温和

投资者正押注欧洲央行在明年7月以前，可能进行2011年以来的首度升息。然而，欧洲央行的进一步紧缩，有可能类似于美联储所采取的初步尝试性举措。随着欧洲央行及其他主要央行相继发表评论，市场对欧元区加息的预期在两周时间内急剧升温。日期为明年7月欧洲央行会议时间的欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)远期利率为负0.25%，远超过Eonia即期利率负0.36%。这一差距暗示，市场预期到明年7月，欧洲央行的存款利率将由目前的负0.4%提高10个基点，而一个月前并无此预期。但未来两年预计仅加息两到三次，存款利率仍在负值区域。

--英央行副总裁布罗德班特对利率政策缄口不言，英镑应声下跌

英国央行副总裁布罗德班特周二对其关于利率的看法缄口不言，促使金融市场猜测他认为尚无紧迫需要调整利率政策。英镑兑欧元应声下跌，触及八个月低位。在本月接任前货币政策委员会(MPC)福布斯的新任委员邓雷罗也尚未公开表示意见。

--OPEC数据显示6月原油产量上升，因不受减产协议约束国增产－消息

据石油输出国组织(OPEC)用于监控产量的数据，OPEC成员国6月日产量上升逾30万桶至大约3,247万桶，因两个不受减产协议约束的成员国原油产量反弹，而其他许多OPEC成员国的减产兑现率处于高位。OPEC数据显示6月减产兑现率为97%。

行业消息人士，周三发布的OPEC报告预计将显示，沙特告诉OPEC，6月沙特原油日产量上升至1,007万桶，高于5月的988万桶。OPEC消息人士称，6月沙特增产，令该国超出其OPEC日产量目标1,005.8万桶，为年内首次，尽管以今年平均水准来看，该国日产量仍低于目标。

--EIA下调今明两年全球石油日需求增长预估

美国能源资料协会(EIA)将2017年全球石油日需求增长预估下调7万桶，至147万桶，并在月报中将2018年全球石油日需求增长预估下调1万桶，至161万桶。

EIA还称，2018年美国原油日产量将升至约990万桶，较今年的约930万桶增加57万桶，上月预计为按年增加68万桶。

国际能源署(IEA)署长比罗尔称若投资持续偏低，预计在2020年左右油市将有"令人不悦"的意外。比罗尔还称，油气行业投资持续下滑、及老油田产量减少可能导致石油供应短缺。

--企业面消息：

* 据了解情况的银行消息人士透露，东芝告诉债权银行，该公司在与西部数据和台湾鸿海就出售芯片业务进行谈判。东芝发言人称，公司在与优先竞购方之外的其他竞购者就出售芯片事宜进行谈判。

* 据知情人士透露，联想控股正洽购卡塔尔皇室所有的卢森堡银行BIL约90%股权，价值料10-15亿欧元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘几无变动，市场对政治面消息迅即作出反应，美国总统特朗普长子披露的电邮引发投资者担心，推动股市在早盘尾段大幅下跌，但之后股市反弹，因美国参议院共和党领袖麦康奈尔称，参议院8月休会将推迟两个星期，为立法和提名人审批争取更多工作时间，这暗示共和党议事日程取得进展的前景，令市场对特朗普经济政策抱存希望。

道琼工业指数微幅收升0.55点，至21,409.07点；标准普尔500指数微幅下跌1.90点，或0.08%，至2,425.53点；纳斯达克指数微幅收高16.91点，或0.27%，至6,193.31点。

--欧洲股市收跌，因防御型必需消费品类股以及房地产类股走低，盖过汽车和矿业股上扬带来的提振。泛欧STOXX 600指数收跌0.7%，欧元区股市和绩优股STOXX 50指数均下跌0.4%，市场交投清淡。英股富时指数收跌0.55%，德股DAX指数收挫0.07%，法股CAC-40指数回落0.48%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下跌，此前美国总统特朗普长子公开电邮，显示俄罗斯在去年美国大选前支持其父竞选。美元指数盘中触及逾一周低位95.673，日内下挫0.31%。美元兑日圆今日稍早触及四个月高位，受美国公债收益率攀升提振，之后逆转走势，下跌0.09%至113.93日圆。欧元升至逾一年高位1.1475美元。

加元兑美元下滑，交易商静待周三加拿大央行公布利率决定。美元兑新西兰元上涨，因美债收益率不断上升，且商品价格疲软和新西兰信用卡支出数据令人失望，促使投资者逃离新西兰资产。

英镑兑欧元跌至八个月低位，因英国央行副总裁布罗德班特在此前的讲话中对利率问题三缄其口，与近期多位英国央行决策者暗示可能不久会升息的言论形成鲜明对照。

债市:

--美国公债收益率在震荡交投中下滑,此前美联储官员因低通胀表达了对进一步加息的疑虑，而明日美联储主席叶伦将就货币政策在国会作证。特朗普长子电邮消息也一度压低美国公债收益率。

尾盘，指标10年期美债收益率跌至2.364%，周一尾盘报2.371%。两年期至10年期公债收益率也小幅下跌。30年期公债收益率报2.924%，周一报2.923%。

--欧元区公债收益率恢复上行，焦点转向美国收紧货币政策的步伐，以及美联储可能何时开始缩减资产负债表。德国10年期公债收益率上涨2个基点至0.56%，欧元区其他公债收益率上涨1-4个基点不等。

油市:

--油价攀升逾1%，同取暖油期货一道走强，因报告显示美国原油产量预估下降，且欧洲成品油库存减少。布兰特原油期货上升0.64美元或1.4%，报每桶47.52美元。美国原油期货收高0.64美元或1.4%，报每桶45.04美元。美国取暖油期货大涨1.6%，受成品油裂解价差升至5月底来最高提振。

金属市场:

--现货金上涨，摆脱了前日触及的近四个月低位，因股市下跌驱动避险卖盘，且美元回落。现货金收报每盎司1,217.31美元，接近周一触及的3月15日以来最低1,204.45美元。美国8月期金收高1.5美元，或0.12%，报每盎司1,214.70美元 。

--铜价上涨，自6月底以来给价格带来重压的库存快速增加的情况暂停，智利一矿场工人投票进行罢工，引发了供应忧虑。作为不锈钢原料的镍也上涨，此前中国螺纹钢期货上涨至三年半高点，锌价升至3月以来最高水平。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.9%，报每吨5,875美元。钢价升高帮助将指标LME三个月期镍推高1.3%，报收9,130美元。(完)