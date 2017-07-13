《路透早报》--7月13日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国6月海关统计月度初步汇总数据

--德国6月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)终值(0600)

--法国6月HICP终值(0645)

--瑞士6月生产者/进口物价(0715)

--美国一周请领失业金数据、6月最终需求生产者物价指数(PPI)(1230)；6月联邦预算(1800)

--加拿大5月新屋价格指数(1230)

--韩国6月进出口物价(2100)

--新西兰6月制造业表现指数(2230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--全国人大常委会委员长张德江正式访问葡萄牙、波兰和塞尔维亚(至19日)

--中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山率团访问罗马尼亚、捷克(至19日)

--第72届联合国大会主席米罗斯拉夫·莱恰克访华(至14日)，中方领导人将予以会见，中国外长王毅将与他会谈；双方将就联大工作、落实2030年可持续发展议程等国际和地区问题及中国与联合国合作交换意见

--韩国央行召开货币政策会议，宣布利率决定(0100)

--中国国新办举行新闻发布会，海关总署新闻发言人黄颂平介绍2017年上半年进出口情况，并答记者问(0200)

--中国商务部召开例行发布会，发布2017年上半年中国对外投资合作情况和经营者集中审查工作情况，并答记者问(0200)

--马来西亚央行公布利率决定(0700)

--国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告(0800)

--法国和德国领导人峰会

--美联储主席叶伦在美国参议院金融委员会发表证词(1400)

--美国芝加哥联储总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1530)

--美联储理事布雷纳德就货币政策发表讲话(1700)

以下为7月12日下午5:00至7月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--叶伦称经济稳健程度足可支持升息和缩表，但谨慎看待通胀

美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦周三表示，美国经济稳健程度足可以让美联储加息并开始缩减庞大的资产负债表，不过低通胀和中性利率偏低可能让美联储的转圜余地缩小。她称，美联储缩减其规模超4万亿美元资产负债表的行动可能在“今年”启动。但指出，鉴于当前的预估，联邦基金利率“不必进一步调升那么多”，以达到既不会鼓励也不会打击经济活动的中性利率水准。

市场认为美联储主席叶伦的言论基调更偏鸽派，美元兑日圆跟随美国短期利率走低，美元指数盘中低见6月30日以来最低的95.511。美国股市保持其上行动能，道琼工业指数创下纪录收盘高位。黄金上涨，进一步远离本周触及的近四个月低位。

美联储公布最新褐皮书称，过去数周全国各联储地区的经济以“小幅至适度”的步幅成长，低技术和高技术工种都出现了薪资压力；并称，多数联储地区预计未来数月经济‘温和至适度’增长。

--独家：特朗普称他几天前才获悉其子去年曾与俄罗斯律师会面

美国总统特朗普周三接受路透专访时表示，他在数日前才知悉其长子去年与俄罗斯律师会面一事，在此之前他并不知情，并称他没有责备儿子进行这场会面。特朗普还表示，他曾直接问过俄罗斯总统普京，其是否牵涉美国情报机构所说的俄罗斯干预美国大选，普京断然否认。

--加拿大央行如预期加息25个基点，分析师预计仍将进一步提升利率

加拿大央行周三近七年来首次升息，指因对经济前景有信心，且需忽略通胀疲弱的影响，但表示，将等待更多的经济数据再决定下一步举措。经济学家称，央行的声明暗示，2017年将至少再进行一次25个基点的升息，如果经济增长继续达到预期，之后将可能继续缓慢升息。

在这次升息后，央行的官方利率仍处于较低水平的0.75%，加元受提振升至10个月高位。

--OPEC预期2018年全球对其原油需求将下滑，油市料供应过剩石油输出国组织(OPEC)周三表示，6月石油产量跳增，并预测由于对手增产，明年全球对OPEC石油的需求将下滑。这表明尽管OPEC带头减产，2018年油市仍将供应过剩。OPEC在月报中首次给出2018年预测，其表示明年全球对OPEC原油需求为3,220万桶/日，较今年减少6万桶/日。OPEC称，6月OPEC石油产量上升至超过需求预测的水平。秘书长称减产执行率仍较高。

--亚洲炼厂调整卡塔尔原油装运计划，躲避海湾外交纷争

亚洲炼厂正在调整卡塔尔原油的装运计划，以躲避该国与其他中东国家之间的外交争端。这些中东国家包括波斯湾主要产油国沙特和阿联酋。据产业消息人士和汤森路透Eikon的船运数据，买家正在包租额外船只，优先从沙特和阿联酋装运原油，把卡塔尔原油排在后面，或者把卡塔尔原油与伊朗原油安排在一起装运，以遵守阿联酋和沙特采取的港口与船货限制行动。

这些举措表明，亚洲炼厂与贸易商正在采取措施，以避免得罪任何一方，同时保持原油供应通畅。然而，这些对策正在耗费他们更多的时间和成本。分析师称若冲突持续，不太可能影响卡塔尔能源。

--东芝重获信贷额度使用权，但银行附严苛条件--消息人士

据直接知情的银行业消息人士透露，深陷危机的东芝已重新获得对关键的60亿美元信贷额度的使用权，以芯片(晶片)业务股份作为抵押，不过其贷款行附加了严苛的条件。上述消息人士称，东芝上月末获准提取1,000亿日圆(8.8亿美元)的贷款，但每周都必须就延长贷款向债权人重新申请许可。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三保持其上行动能，道琼工业指数创下纪录收盘高位，此前美联储主席叶伦在国会的证词陈述中称将逐步升息。道琼工业指数收高123.07点，或0.57%，至21,532.14点，创下纪录最高收位，今日也刷新盘中纪录高位。标准普尔500指数收升17.72点，或0.73%，至2,443.25点。纳斯达克指数收涨67.87点，或1.1%，至6,261.17点。

--欧洲股市上涨，受助于能源股和矿业股上升，挪威银行DNB业绩强劲，且美联储主席叶伦的言论基调更偏鸽派。但出版商Pearson续跌，重压媒体类股。

泛欧STOXX 600指数上涨1.5%，欧元区股指和绩优股指数的升幅相若，创下4月24日来表现最好的一天。英股富时100指数收涨1.19%，德股DAX指数收升1.52%，法股CAC-40指数收高1.59%。

汇市:

--美元兑日圆下跌，此前美联储主席叶伦称，升息将是缓慢的，美联储或许不能升息“那么多”。美元指数升0.08%，报95.748，盘中低见6月30日以来最低的95.511。美元兑日圆下跌0.64%，报113.19日圆，跟随美国短期利率在叶伦作证后下跌的走势。叶伦讲话发布后不久，美元兑欧元也下跌，但之后逆转了走势，尾盘在盘中高位附近交易。

加元兑美元升至逾一年高位，此前加拿大央行近七年来首次升息，称经济不再需要这么大的刺激举措。巴西雷亚尔兑美元升至近八周高位，此前前总统卢拉因腐败指控被定罪，缓和了交易员对他明年返回政坛，挑战亲商的现任总统特梅尔的担心。

债市:

--美债收益率下跌，此前美联储主席叶伦的讲话压制了今明两年的升息预期，因她对通胀仍持谨慎看法。两年期美债收益率跌至三周低位，三年至10年期公债收益率跌至两周低位。

尾盘，指标10年期美债收益率跌至2.302%，为两周来最低，周二尾盘为2.362%，最新为2.319%。短债中，两年期公债收益率最低跌至1.331%，为三周低点，周二尾盘为1.379%，最新为1.347%。

--欧元区公债收益率下跌，因美联储主席叶伦的讲话浇灭了不断升温的今年再升息不止一次的预期。欧元区10年期公债收益率急挫4-7个百分点。

德国指标10年期公债收益率下跌5个基点至0.508%，为近一周的最低水平，从本周触及的18个月高点0.58%回落。德国标售10年期公债获良好需求，也帮助提振人气。

油市:

--油价上涨，守住了稍早的部分涨幅，因一份报告显示，美国原油库存骤降，抵消了汽油需求疲弱数据带来的影响。布兰特原油升0.22美元，或0.5%，报每桶47.74美元。美国原油升0.45美元，或1%，报每桶45.49美元。近月布兰特原油较美国原油溢价缩窄至每桶2.08美元，为本月至今最低。

金属市场:

--黄金上涨，进一步远离本周触及的近四个月低位，因美联储主席叶伦的讲话，抑制美国今年余下时间升息超过一次的臆测。现货金收报每盎司1,219.50美元。交投最活跃的美国8月期金收高4.40美元，或0.36%，报每盎司1,219.1美元。

--锌价升至逾三个月最高，因市场担心交易所仓库库存下降和供应短缺，以及预期主要消费国中国需求强劲。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期锌收高0.4%，报每吨2,833美元，稍早，价格触及3月30日以来最高的2,874.50美元。

期铝下滑0.6%，报1,889美元。期铜收高0.5%，报每吨5,905美元。期铅升0.9%，报2,327美元。期锡涨0.6%，报19,900美元。期镍涨0.9%，报9,210美元。(完)