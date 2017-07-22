《路透早报》--7月22日

[重大数据或新闻]

--欧元周五续涨，因欧洲央行会议和总裁德拉吉的讲话继续发酵，加上美国总统特朗普的政策计划遇阻，令美元指数盘中降至逾一年低位，美债收益率下跌。工业巨头通用电气业绩疲弱和能源股下跌，令美股收低。投资者关注美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周二和周三举行为期两天的政策会议。

--四位直接知情消息人士指出，欧洲央行决策高层认为，10月是决定资产购买计划命运的最可能时机，而央行内部人员提出的另一可能选择--12月，则被视为时间太晚。消息人士向路透表示，到9月7日欧洲央行召开会议时，可取得的重要数据很少，决策高层可能也不放心在德国大选前作出重大变动。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 加拿大统计局公布，加拿大6月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.1%，较上年同期上涨1.0%。6月核心CPI较前月上涨0.1%，较上年同期上涨0.9%。

* 加拿大统计局公布，加拿大5月零售销售较前月上升0.6%至489.1亿加元(388.2亿美元)，受助于汽车及零部件的销售。

--追踪石油输出国组织(OPEC)供应预测的Petro-Logistics表示，本月OPEC产量预计增长14.5万桶/日，显示其对减产协议的执行率下降。预计7月OPEC-14国的供应突破3,300万桶/日，相当于较6月增长14.5万桶/日，因为沙特、阿联酋和尼日利亚供应增加。

--路透调查访查的分析师预估中值显示，英国脱欧谈判最终无法达成协议的可能性为30%。英国脱欧谈判最有可能的结果是达成自由贸易协定。分析师认为谈判后放弃脱欧是对英国经济最有利的结果。

--美国通用电气公布第二季营收下降12%，因因其能源连接业务表现低迷，抵消了可再生能源和电力业务的强势。

--标普确认希腊B-长期评级，展望从稳定上调至正面。

--中国国家发改委周五称，按照现行成品油价格形成机制，自21日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高75元。

《独家新闻》

--两名知情人士称，百度、京东将加入腾讯控股等中国大型科技企业的行列，向中国联通联合投资约120亿美元。这是中国政府推出的混合所有制改革的措施之一。去年中国政府将中国联通列入第一批国企混合所有制改革的名单。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五下跌，因工业巨头通用电气业绩疲弱，科技股从纪录高位下跌，且能源股跟随油价走低。道琼工业指数收低31.71点，或0.15%，至21,580.07点；标准普尔500指数下滑0.91点，或0.04%，至2,472.54点；纳斯达克指数下挫2.25点，或0.04%，至6,387.75点。标普和纳斯达克指数连续第三周上涨。

--欧洲股市下挫，因欧元上涨，欧洲公司盈利令人失望，本周市场走势震荡。欧元周五攀升至两年高位，令欧洲出口公司占很大权重的STOXX 600指数下跌1%，周线跌幅达到1.7%。欧元区STOXX指数周五下挫1.3%，绩优股STOXX 50指数跌1.4%。法股CAC 40指数收低1.57%，至4月21日来最低水准。德股DAX指数收挫1.7%，触及4月来最低水准，且录得一个月来表现最差的一天。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币触及逾一年低位，此前欧洲央行总裁谨慎措辞，以免拖低欧元，且美国总统特朗普的政策计划遇阻，也拖累美元下跌。美元指数盘中触及去年6月来最低93.854，纽约尾盘，下跌约0.5%，至93.885。欧元触及近两年最高1.1682美元，尾盘上涨0.4%，报1.1674美元。美元兑日圆盘中触及逾四周低位111.02日圆，兑瑞郎触及逾一年最低0.9440瑞郎。本周，美元指数周线势将下跌1.3%，连续第二周下跌。欧元兑美元周线可望上涨1.8%，连升第二周。

债市:

--美债收益率下跌，指标收益率触及三周低位，因欧元兑美元触及近两年高位，令市场质疑欧洲央行是否会在今年稍晚缩减公债购买计划。美股三大指数从纪录高位回落，因通用电气业绩疲弱，点燃了对低风险公债的避险需求。指标10年期美债下跌逾3个基点，报2.230%，此前触及三周低位的2.225%。

--欧债收益率全面下跌，此前欧元兑美元触及两年高位，令投资者质疑欧洲央行(ECB)计划缩减刺激措施的时机。10年期德债收益率下跌3.5个基点，至一周低位0.50%。意大利、葡萄牙和西班牙收益率下跌4-10个基点不等。

油市:

--油价走低，收盘急跌约2.5%，之前一家咨询公司预计，尽管承诺减产，但7月OPEC石油产量增加，重燃市场对全球油市将继续保持供应过剩局面的担忧。指标布兰特原油期货收跌1.24美元，或2.52%，报每桶48.06美元。美国原油期货收挫1.15美元，或2.45%，报每桶45.77美元。布兰特和美国原油期货本周下跌逾1.6%。

金属市场:

--金价上涨，本周势将创两个月来最佳周度表现，因欧元急升，拖累美元跌至去年6月来最低，使黄金对持有其它货币的投资者而更便宜。1821 GMT，现货金上涨0.87%，报每盎司1,255.0601美元，盘中触及去年6月26日最高1,255美元，本周有望创5月以来最佳周度表现。美国8月期金收涨9.4美元，或0.75%，报每盎司1,254.90美元，本周收涨2.2%。

--期铜触及四个半月高位，受助于主要铜消费国中国的经济增长强劲，美元下跌，和对供应中断的担忧。三个月期铜上涨0.8%，报每吨6,004美元，稍早触及3月1日以来最高的6,051美元。(完)