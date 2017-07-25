《路透早报》--7月25日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国6月进口物价(0600)

--法国6月生产者物价指数、7月企业景气指数(0645)

--意大利5月工业订单和工业销售、 德国7月Ifo企业景气判断指数(0800)

--英国7月工业联盟(CBI)总工业订单差值(1000)

--美国5月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格及CaseShiller 20个城市房价指数(1300)

--美国7月消费者信心指数、里奇蒙联储综合制造业指数(1400)

--新西兰6月贸易收支(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两日的议息会议

--中国商务部就金砖国家第七次经贸部长会议举行吹风会，商务部副部长王受文、国际司司长张少刚介绍相关情况(0200)

--欧洲央行执委会成员莫尔许参加一个午宴的圆桌讨论(0400)

--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月26日)

重要企业财报：美国电话电报公司(AT&T)、超微半导体(AMD)、德州仪器(德仪)、联合技术、礼来(Eli Lilly)、麦当劳、通用汽车、卡特彼勒等

以下为7月24日下午5:00至7月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普女婿详细列明与俄方官员接触日期，但否认串通

美国总统特朗普的女婿库什纳(Jared Kushner)周一对参议院调查人员表示，他去年四次与俄罗斯官员会面，但并未与莫斯科方面共谋影响2016年美国大选。库什纳与参议院情报委员会工作人员进行了闭门会晤，他在会面前发表的一份书面声明中作出上述表示。该声明给出了他与俄罗斯官员迄今为止最为全面的接触情况。“我没有，也没听说过团队中任何人，与任何外国政府共谋，”他写道，“我没有进行过不当接触，没有靠俄罗斯的资金资助我在民间领域的商务活动。”库什纳是一位白宫高级顾问。

--OPEC采取行动限制尼日利亚石油产量，呼吁加强配合减产

石油输出国组织(OPEC)采取行动限制尼日利亚石油产出，并呼吁一些成员国加强执行减产，以帮助清除过剩的国际原油库存来支撑油价。监督减产协议的OPEC和非OPEC产油国部长级委员会(JMMC)称，其已同意尼日利亚在产量从近期的170万桶/日达到180万桶/日并企稳后，便以限产甚至减产的方式加入该协议。此外，沙特能源大臣法力赫周一表示，尼日利亚已经暗示将把原油日产量限制在约180万桶，加入OPEC的限产行列。法力赫表示，沙特8月原油出口量将降至660万桶/日，因国内需求升温；这实际上意味着出口量同比下降100万桶/日。受尼日利亚将限产消息、及沙特能源部长法力赫讲话提振，布兰特原油上涨约1%。

--美国6月成屋销售降幅超预期，因房价升至纪录高位

美国6月成屋销售降幅超过预期，因房屋需求旺盛而供应不足，推升房价至纪录高位，从而让首次置业者持观望态度。随着就业岗位大幅增加，且建筑商难以获得土地、建筑材料和熟练工人，供应不足的局面可能恶化。全美不动产协会(NAR)称，6月经季调的成屋销售下降1.8%，年率为552万户。此外，美国经济在第三季初看来维持其动能，另一份由数据公司IHS Markit公布的报告显示，7月制造业采购经理人指数(PMI)触及四个月高位。

* 美国6月成屋销售下降1.8%，年率为552万户－NAR

* 美国7月Markit服务业PMI初值为54.2，持于1月以来最高

* 美国7月Markit制造业PMI初值为53.2，高于预估和上月终值

--英国央行称可能需要更多防范措施，以防消费者信贷出问题

英国央行表示，可能强令银行业增持资本金作为“保险举措”，以便在消费者信贷快速增长万一出现问题时，能够保护整体经济。该央行金融政策委员会委员布雷热称，虽然信贷增长整体上与英国经济水平相适应，但未偿还汽车贷款、信用卡余额以及个人贷款的增幅达10%，远远超出收入的增速。这是英国央行对消费者信贷发出的最新警告。该行已实施三道“防线”加以应对，包括加强对银行业的监管、收紧抵押贷款标准以防止“滥用”。

--中共中央政治局会议指出要加强金融监管协调，稳定房地产市场加快建立长效机制

中国中共中央政治局周一召开会议指出，要深入紮实整治金融乱象，加强金融监管协调，并积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。新华社报导援引会议并指出，要稳定房地产市场，坚持政策连续性稳定性，加快建立长效机制。会议认为，要保持政策连续性和稳定性，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持以供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，加强预期引导，深化创新驱动，确保供给侧结构性改革得到深化，确保守住不发生系统性金融风险的底线。

--Alphabet季度获利骤降27.7%，因欧盟27亿美元罚金支出

谷歌母公司Alphabet周一公布季度获利骤降27.7%，因之前宣布的欧盟对谷歌分支处以27亿美元罚款的相关支出。截至6月30日的第二季，公司合并营收上升约21%，至260.1亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期为256.5亿美元；第二季净利下跌至35.2亿美元，合A级和B级普通股以及C级资本股每股收益为5.01美元，去年同期分别为48.8亿美元和7美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市纳斯达克指数周一创纪录新高，本周的重头戏是科技公司发布业绩；标普500和道指表现落后，受医疗保健权重股强生下跌拖累。道琼工业指数收低66.90点或0.31%，至21,513.17点；标准普尔500指数下滑2.63点或0.11%，至2,469.91点；纳斯达克指数升23.054点或0.36%，至6,410.808点。标普11大类股中只有科技股和金融股上涨。

--欧股下滑，汽车股触及年内低位，此前欧盟反垄断监管机构针对汽车公司共谋行为发起一项调查；对航空公司价格战的忧虑拖累航空股下挫。泛欧STOXX 600指数下跌0.2%，因权重的金融股上涨扶助部分抵销其他板块下跌；欧元区绩优股STOXX 50指数收平盘；英股富时100指数收低1.01%；法股CAC-40指数收涨0.2%；德股DAX指数收跌0.25%。

汇市:

--美元从逾一年最低水准小幅上涨，受助于强于预期的美国经济数据，投资者密切关注俄罗斯和美国总统特朗普助手可能共谋的事态发展。美元指数在纽约尾盘上涨0.15%，报94.006；欧元在纽约尾盘报1.1643美元，稍早触及2015年8月来最高1.1684美元。

债市:

--美债收益率上升，因投资者等待美联储周三公布的7月会议声明，以寻找其何时开始减少公债持有和下次升息的新迹象。指标10年期公债价格下跌7/32，收益率为2.26%，高于周五的2.23%。

--意大利和葡萄牙公债收益率触及约一个月最低水平，引领欧元区公债收益率下降，因企业活动增长放缓的迹象，确认了欧洲央行将缓慢撤走刺激举措的观点。葡萄牙10年期公债收益率最多跌5个基点至2.89%，为逾一个月以来的最低水平；意大利10年期公债收益率下跌4个基点至2.03%，为近一个月低位；大部分欧元区公债收益率下跌，德国指标10年期公债收益率跌至逾一周低点的0.49%，盘初曾上涨。

油市:

--油价升逾1%，此前石油输出国组织(OPEC)主要产油国沙特誓言减少8月的出口量，以帮助缓解全球供应过剩。哈里伯顿执行主席称，美国页岩油产量快速增长的情况可能在明年有所缓解。布兰特原油收高0.54美元或1.1%，报每桶48.60美元；美国原油收高0.57美元或约1.3%，报每桶46.34美元。

金属市场:

--金价削减涨幅，因美元转升，之前黄金升至一个月高位，因美国总统特朗普政府内部混乱，提振了金市人气。市场静待美联储本周的政策会议结果。现货金收盘持平，报每盎司1,254.86美元，盘中触及6月23日以来最高1,258.79美元；美国8月期金收跌0.60美元或0.05%，报每盎司1,254.30美元。

--铜价再次收在6,000美元的重要心理价位上方，因美元徘徊在接近13个月低位，矿场生产中断点燃了对供应下降的担忧。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.4%，报每吨6,027美元。期镍收高2.8%，报每吨9,758美元。锌价升1.3%，报每吨2,788美元。(完)