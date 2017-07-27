《路透早报》--7月27日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第二季进出口物价(0130)

--德国8月GfK消费者信心指数(0600)

--欧元区6月M3货供额(0800)

--香港6月进出口(0830)

--英国7月工业联盟(CBI)零售销售差值(1000)

--美国6月建筑许可修正值、耐久财(耐用品)订单、商品贸易收支初值、全国活动指数及请领请失业金数据(1230)

--美国7月堪萨斯联储制造业指数和综合指数(1500)

--韩国央行8月制造业景气判断指数(2100)、6月工业生产(2300)

--英国7月GfK消费者信心指数(2301)

--日本6月所有家庭支出、求才求职比和失业率、6月全国消费者物价指数(CPI)和7月东京地区CPI(2330)

--日本6月零售销售(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第七次金砖国家安全事务高级代表会议，国务委员杨洁篪将主持会议(至28日)

--日本央行公布7月19-20日政策会议中审议委员的意见摘要(2350)

--土耳其央行举行货币政策会议

重要企业财报：星巴克、亚马逊、西部数据(WD)、英特尔、万事达卡、康菲石油国际、陶氏化学、宝洁(宝硷,P&G)、联合包裹、威瑞森通讯等。

以下为7月26日下午5:00至7月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储维持利率不变，预计“不久后”将开始缩表

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，称预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债，表明联储对美国经济抱有信心。联储一如预期维持联邦基金利率目标区间在1.00-1.25%不变，并称将维持缓慢收紧货币政策的路径。美联储并称，将按6月制定的计划纲要，削减其美国公债和抵押贷款支持证券持仓。联储在会后声明中称，经济适度扩张，就业稳健增长。不过其还指出，整体通胀和衡量基础通胀的指标均下滑，但仍预计经济增长将继续加强。政策声明公布后，美股上涨，美国公债收益率下跌。美元指下滑。

路透在美联储结束政策会议后进行的调查显示，华尔街预计美联储9月将宣布缩表计划，并维持利率不变。

--独家：欧盟公债初级交易商可能被迫将业务迁离伦敦

据三位知情银行高层人士透露，数家主要负责欧盟政府发债的银行，如果希望在英国退欧后继续经营这项业务，可能会被迫将部分营运迁离伦敦。银行消息人士指出，欧盟官员正考虑设定规则，要求这些初级交易商在英国退欧后必须在欧盟有相当份量的业务。他们表示，现在说有多少银行业务需要转移还为时尚早，但这可能牵涉所有的初级交易职位，还有一些与服务相关的岗位，比如固定收益销售和分销、以及货币市场交易。

--欧洲央行管委诺沃特尼称欧洲央行明年1月起可能减少资产购买，但不应完全停手

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，欧洲央行可能从明年初起减少资产购买，但不应完全停止买债。他并称，决策者需要有弹性且周到的计划。诺沃特尼表示，在经济成长加速及通缩威胁远离下，欧洲央行有空间减少刺激举措，但由于通胀仍远低于央行接近2%的目标，加上薪资增长仍温吞，欧洲央行只能温和进行缩减刺激举措。

--美国6月新屋销售上升，但之前数据下修暗示疲态已显

美国商务部公布，6月新屋销售增长0.8%，经季节调整后年率为61万户，西部购房数量急升至近10年高位，但之前三个月销售年率下修，显示房屋市场的成长动能难以增强。第二季新屋销售较今年前三个月放缓。待售房产奇缺正在冲击楼市，令房价居高不下，首次购房者采取观望态度。

--巴西央行降息至近四年低位，并暗示可能保持当前宽松步伐

巴西央行降息至10%以下，为2013年以来首见，同时暗示可能保持宽松步伐，因为通胀下滑为央行支持刚刚萌芽的经济复苏提供了空间。由九位成员组成的货币政策委员会(Copom)连续第三次将指标Selic利率下调100个基点至9.25%。该决议符合路透调查中分析师的普遍预期，是巴西央行自去年10月以来第七次降息。路透调查中的分析师预计，此轮宽松周期料将在今年底前把利率降至最低8%。

--主要企业财报：

* 福特汽车公布第二季净利为20.4亿美元，合每股盈余0.51美元，高于上年同期的20亿美元和0.49美元，超越分析师预估，因有效税率较上年同期下降且本土市场上皮卡销量增长。

* 波音公布录得季度获利，去年同期则因为计入支出而亏损。该公司还上调全年核心获利预估。该公司在截止6月30日的第二季获利17.6亿美元，每股盈余为2.89美元。

* 饮料巨头可口可乐公布季度获利大跌60.2%，因北美地区装瓶业务的重新授权产生6.53亿美元的相关支出。该公司在截止6月30日的第二季可归于股东的净利降至13.7亿美元，合每股盈余0.32美元。

* 社群网路巨头Facebook公布的季度获利和营收超乎预期，其股价因而升至历史高位。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三小涨，三大指数均创收盘新高，之前美联储保持利率不变，且波音和美国电话电报公司公布强劲业绩。道琼工业指数收升97.58点或0.45%，至21,711.01点；标准普尔500指数上涨0.7点或0.03%，至2,477.83点；纳斯达克指数收高10.573点或0.16%，至6,422.747点。

--欧洲股市收涨，受助于油价攀升，以及能源和汽车企业业绩强劲。泛欧STOXX 600指数收涨0.5%，与欧元区股市和绩优股STOXX 50指数的涨幅一致，油气股上扬0.8%，汽车股攀升0.6%。英股富时100指数收高0.24%；法股CAC-40指数收涨0.56%；德股DAX指数收升0.33%。

汇市:

--美元下跌，兑一篮子货币触及逾一年来最低水平，此前美联储在7月政策会议后发表声明。联邦公开市场委员会一如预期宣布维持货币政策不变。但决策者称，将在“不久后”进行资产负债表正常 化。美元指数跌至93.396，为2016年6月23日以来最低水平。美元兑日圆下挫0.6%，报111.21日圆，逆转了早盘的升势。美元兑瑞郎也回吐了稍早的涨幅，尾盘下跌0.1%，报0.9514瑞郎。

债市:

--美债价格上涨，此前美联储表示，可能在未来几个月开始缩减资产负债表，其对通胀的表态略偏鸽派。指标10年期美债价格上涨11/32,收益率报2.29%，低于周二的2.33%。10月26日到期的三个月国库券收益率尾盘报1.14%，周二曾升至1.2%的2008 年10月以来最高。

--欧元区公债收益率小跌，但仍接近一周高位。欧债收益率全线下跌1-2个基点，周二欧债收益率跟随美债一起大幅上升。德国10年期公债收益率下跌1.5个基点，报0.55%，上日上涨7个基点。

油市:

--油价升至近八周高位，布兰特原油升至每桶50美元以上，因上周美国原油库存减幅远超过预期，增加了对全球供应过剩情况将缓解的希望。布兰特原油期货收高0.77美元或1.5%，报每桶50.97美元。美国原油期货收涨0.86美元或1.8%，报每桶48.75美元。

金属市场:

--金价跳涨至六周高位，此前美联储称将在“不久后”开始缩减所持巨量公债，令美元下跌。现货金收升近1%，报每盎司1,260.60美元，日高在1,263.42美元，此为6月15日以来最高。美国8月期金收跌0.2%，报每盎司1,249.40美元。

--期铜连续第四日上涨，至逾两年最高价位，因预计中国经济增长稳固，预期中国限制废铜进口可能提高这个最大金属消费国的精炼铜需求。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高1.7%，报每吨6,330美元，稍早触及2015年5月以来最高的6,400美元。铝价收高0.6%，报每吨1,942美元；锌价收跌1%，报2,808美元。(完)