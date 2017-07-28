《路透早报》--7月29日

[重大数据或新闻]

--美国第二季经济一如预期成长2.6%，但第二季雇佣成本指数升幅不及预期，加重对通胀将继续偏低的担忧，令美元周五下跌，朝鲜导弹试射也助力美债收益率下跌，但美国股市道琼工业指数创下纪录最高收位，尽管标普500指数微幅收低。市场关注下周五公布的美国就业报告。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部经济分析局(BEA)公布，美国第二季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.6%(路透调查预估为成长2.6%)，上一季为成长1.2%。

* 美国第二季雇佣成本指数上升0.5%，薪资也为成长0.5%。

* 密西根大学7月美国消费者信心指数终值为93.4，路透调查预估为93.1，初值为93.1 ，6月终值为95.1。

* 加拿大统计局公布，加拿大5月国内生产总值(GDP)较前月成长0.6%，4月修正后仍为成长0.2%。

* 欧盟执委会公布，欧元区7月经济景气指数为111.2(路透调查为110.8)。

* 德国联邦统计局公布，7月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.5%(路透调查预估为上升1.4%)。

--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，目前4.5万亿美元的资产负债表对美国经济帮助不大，应逐步缩减资产负债表。

--朝鲜周五在一次罕见的深夜试射中发射一枚导弹，日本官员和媒体公布的细节暗示，可能是一枚洲际弹道导弹。

--国际货币基金组织(IMF)表示，相较于美国的短期基本面，美元被高估了10-20%，而IMF认为，欧元、日圆和人民币估值与基本面基本一致。

--俄罗斯央行维持指标利率在9%不变。

--惠誉确认法国AA评级，展望为稳定。

* 惠誉确认奥地利AA+评级，展望为稳定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周五收低，对亚马逊、艾克森和星巴克等国际知名企业的业绩做出负面反应，且烟草公司股价下跌。不过，道琼工业指数创下纪录最高收位，受雪佛龙发布业绩后上涨提振。尽管周五市场对业绩做出负面反应，但总体来看，企业第二季业绩强于预期，股指接近纪录高位。道琼工业指数收涨33.76点，或0.15%，至21,830.31点；标准普尔500指数下滑3.32点，或0.13%，至2,472.10点；纳斯达克指数收跌7.51点，或0.12%，至6,374.68点。

--欧洲股市下跌，由科技股、烟草股和银行股领跌，公司业绩未能对市场提供支撑。欧元区科技指数下跌1.3%，拖累泛欧STOXX 600指数收低1%。包含众多出口公司的德股DAX指数收低0.4%，其表现最近受到欧元上涨打压。STOXX指数7月月线可能微幅下跌0.3%，周线下跌0.5%。

汇市:

--美元全面下跌，美国经济数据乏善可陈，以及政治不确定性，合力驱使交易商青睐欧元和其他重要货币。欧元兑美元周五纽约尾盘升0.65%，至1.1751美元。美元兑加元跌0.9%，至1.2440加元，美元兑瑞典克朗下挫1.2%，至8.1024克朗，为去年6月来最低。欧元兑美元在本月迄今上涨近3%，年内迄今上升超过11.5%。

债市:

--美国公债收益率下跌，此前数据显示美国第二季劳动力成本升幅不及预期，加重对通胀将继续偏低的担忧。朝鲜不寻常地在周五深夜发射了一枚导弹的报导，令公债价格扩大涨

幅。指标10年期公债价格上升5/32，收益率周四的从2.31%降至2.29%。

--德国公债收益率迫近2016年1月来首见的水准，此前数据显示，欧元区最大经济体德国通胀高于预期。10年期德债收益率上升最多5个基点，至0.587%，迫近19个月来首见的水准。在市场消化德国通胀数据后，欧债收益率全面上涨，10年期欧债收益率全线升2-4个基点不等。

油市:

--油价急升，创下年内表现最强的一周，美国原油自5月底以来首次逼近每桶50美元，因对供应过剩的担忧缓解这一因素继续发酵。美国原油上涨0.67美元，或1.4%，收报每桶49.71美元。本周上升近9%。布兰特原油期货收涨1.03美元，或2%，报每桶52.52美元，稍早触及两个月高位52.68美元。

金属市场:

--金价攀升至六周高位，因美国通胀低于预期，抑制了美联储将会激进升息的预期，另外，朝鲜发射弹道导弹，引发避险买盘。1750 GMT，现货金上扬0.8%，报每盎司1,268.84美元，盘中触及6月14日以来最高1,270.38美元，本周有望连升第三周。美国8月期金GCcv1收涨0.7%，报每盎司1,268.40美元。

--期镍触及三个半月高位，因锌库存增加，表明供应短缺的情况已经缓解，投资者从锌市转回镍市。中国的实货需求增加，扶助提振期镍价格。指标LME三个月期镍收涨0.7%，报每吨10,200美元，盘中触及4月6日以来最高10,290美元。本周累计上涨7.1%。三个月期铜收跌0.1%，报每吨6,325美元，但本周上扬5.4%，为2月以来最大周度升幅。(完)