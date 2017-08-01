《路透早报》--8月1日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国7月进出口和贸易收支初值(0000)、7月日经Markit制造业采购经理人指数(PMI)(0030)

--日本7月日经制造业PMI(0030)

--台湾7月日经制造业PMI(0030)

--中国7月财新制造业PMI(0145)

--英国7月Nationwide房价指数(0600)、7月Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--意大利7月Markit/ADACI制造业PMI(0745)

--法国7月Markit制造业PMI(0750)

--德国7月Markit/BME制造业PMI(0755)、7月失业人数和失业率(0800)

--欧元区7月Markit制造业PMI终值(0800)、第二季国内生产总值(GDP)首次初估值(0900)

--美国6月个人支出、所得和个人消费支出(PCE)物价指数(1230)、7月Markit制造业PMI终值(1345)、6月建筑支出/7月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)、7月汽车销量年率(1930)

--加拿大7月Markit经季调制造业PMI(1330)

--新西兰第二季HLFS失业率(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--商务部就第二届中国-蒙古国博览会举行新闻发布会(0200)

--澳洲央行召开货币政策会议并公布利率决议(0430)

重要企业财报：苹果、辉瑞和艾默生电气

以下为7月31日下午5:00至8月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国上任仅10天的白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇被特朗普解职

据消息人士透露，美国总统特朗普周一以不堪入耳的发言为由，解雇了刚刚任命一周多时间的白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)，上台甫六个月的共和党政府正在经历新一轮人事变动。

斯卡拉穆奇将离职的消息引发美国政治前景的不确定性，美元指数因而触及去年5月初来最低92.786，美元兑日圆触及逾六周低点110.22日圆。欧元兑美元扩大升幅，最高攀升0.8%。

--中国反驳特朗普就朝鲜问题的批评言论，称各方需共同努力朝鲜进行最新的导弹试射活动后，美国总统特朗普发表推文称对中国“非常失望”。中国周一对此批评做出反驳，称问题不是出在中国方面，各方需共同努力找到解决方案。 俄罗斯称，美国及其他国家试图把朝鲜问题的责任推卸给俄罗斯和中国是“毫无根据的”。美国白宫表示，朝鲜构成“严重的直接威胁”。

--美国6月成屋待完成销售指数上升；7月中西部制造业活动放缓

美国6月成屋待完成销售在连续三个月下滑后反弹，较前月上升1.5%，但房市仍因缺少可供销售的房产而受到抑制。此外，美国7月中西部地区制造业活动在6月创下三年高位后放缓，制造商公布订单减少。数据公布后，PHLX房屋类股小幅下跌，美元指数触及日低。美股涨跌不一，美债价格下跌。

--欧元区7月核心通胀升至四年高位，6月失业率降至逾八年最低

欧盟统计局公布的初值数据显示，欧元区7月整体通胀率持稳，但倍受欧洲央行关注的核心通胀率则升至四年高位，并未出现市场所预期的下降。此外，欧元区6月失业率降至2009年以来最低水准，佐证了欧元区经济的强劲复苏，并让欧洲央行更有底气在秋季紧缩货币政策。

由于欧元区通胀数据令市场继续预期欧洲央行将采取较鹰派的立场，欧元兑美元一度触及逾两年半高位，南欧国家公债收益率下滑。

--英国首相发言人称，欧盟公民自由流动将在2019年终结

英国首相特雷莎·梅的发言人周一表示，随着英国脱离欧盟，欧盟公民自动获得的在英国生活和工作的权力也将从2019年3月开始终结。此前英国内阁大臣之间对脱离欧盟的具体安排公开表现出分歧。坎特伯雷大主教表示，如期脱欧的可能性微乎其微。

--企业面消息：

* 中国安邦保险表示，目前没有出售海外资产计划，各项业务和运营正常，有充足的现金和充裕的偿付能力。

* 数名中国建设银行内部人士确认，因年龄问题，该行原董事长王洪章将正式卸任党委书记、董事长之职，中国银行党委书记、董事长田国立将接任该职。

* CNBC援引消息人士报导称，软银投资优步的磋商破裂。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘道琼工业指数创纪录新高，受助于波音股价上扬，但Facebook和Alphabet等科技公司遭抛售令标普500指数几收平盘，拖累纳斯达克指数下跌。

道琼工业指数收涨60.81点，或0.28%，至21,891.12点；标准普尔500指数下滑1.8点，或0.07%，至2,470.30点；纳斯达克指数收跌26.55点，或0.42%，至6,348.12点。7月，标准普尔500指数上涨1.9%，道琼工业指数升2.5%，纳斯达克指数上升3.4%

--欧洲股市下跌，受烟草类股走低和一些经纪商下调评级拖累，分析师仔细研究看似开始变得“有些让人失望”的业绩期。泛欧STOXX 600指数下跌0.1%，欧元区股指和蓝筹股STOXX 50指数分别下跌0.3%和0.4%。英股富时100指数升0.1%；法国CAC 40指数表现落后，触及三个月最低水平。德股DAX指数收跌0.37%。

汇市:

--欧元兑美元日内稍早触及逾两年半峰值，因月末买盘和欧元区通胀数据令市场继续预期欧洲央行将采取较鹰派的立场。美国纽约时报报导，美国总统特朗普之前已决定让白宫通讯联络办公室主任斯卡拉穆奇离职后，欧元兑美元扩大升幅，最高攀升0.8%。7月欧元兑美元有望上涨3.6%，为2016年3月来最大单月百分比涨幅。

斯卡拉穆奇离任的消息公布后，美元指数触及去年5月初来最低92.786。对特朗普推进包括税改在内的经济刺激计划的可能性的疑虑拖累美元下跌，导致美元指数7月月线下挫约2.9%，为去年3月来最大单月跌幅。

美元兑日圆触及逾六周低点110.22日圆，月线势将下跌1.9%，录得六个月来最单月百分比跌幅。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)上涨，本周将发布诸多数据 ，周五出炉的美国7月非农就业报告是重头戏，投资者还在等待周三发布的下一季再融资计划。指标10年期公债价格下跌2/32，收益率报2.292%，高于周五的2.287%。

--南欧国家公债收益率下滑，因欧元区7月通胀率仍远低于欧洲央行目标水平，因此央行很快开始解除货币刺激的可能性下降。意大利、西班牙和葡萄牙公债表现优于其他欧元区公债，收益率下降3-7个基点不等。评级较高公债的收益率普遍持平。葡萄牙和德国10年期公债收益率差收紧至2016年1月以来最窄的232个基点。

油市:

--油价升至两个月高位，结束年内表现最强的一个月，部分受助于预期美国将对委内瑞拉的石油行业实施制裁，以及近几周对供应过剩的忧虑缓解。指标布兰特原油期货上扬0.3%，收报每桶52.65美元，稍早触及5月25日以来最高52.92美元。美国原油攀升近1%，报每桶50.17美元。

金属市场:

--金价触及近七周最高，受助于美元遇挫和美国经济数据给美联储今年是否能再次升息蒙上阴云。现货金收报每盎司1,269.05美元，盘中升至6月14日以来最高1,270.98美元，7月有望升2.1%，为2月以来最大月度升幅。美国期金跌0.1%，报1,266.60美元。

--期铜触及两年峰值，因最大消费国中国公布的制造业数据良好，期镍触及近四个月高位，因对供应的担忧重燃而且钢价大涨。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.7%，报每吨6,369美元，稍早触及2015年5月来最高6,430美元。期镍收涨0.1%，报10,270美元，稍早触及4月初来最高10,355美元。(完)